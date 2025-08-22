El bestia colombiano de la calle Montera que se arranca los arpones de la pistola táser y se lía a patadas con la Policía

De armas tomar.

Y feroz como un tigre.

La tarde en la calle Montera se tornó caótica cuando Sebastián, apodado el bestia colombiano de Montera, protagonizó uno de los episodios más violentos de los últimos meses en pleno centro de Madrid.

La escena, digna de una película de acción, se desarrolló en cuestión de minutos: un hombre de complexión robusta, con experiencia en lucha libre y artes marciales, agredió a su pareja en un domicilio del céntrico barrio antes de enfrentarse con brutalidad a los agentes de la Policía Nacional que acudieron al aviso.

A día de hoy, 22 de agosto de 2025, el caso sigue generando impacto y debate tanto en círculos policiales como en la opinión pública.

No solo por la violencia del episodio, sino también por la destreza física y la temeridad con la que Sebastián se enfrentó a los agentes, llegando a arrancarse de cuajo los arpones de una pistola táser y arremetiendo a patadas, en una sucesión de maniobras propias de un luchador profesional.

El incidente: agresión, intento de fuga y lucha cuerpo a cuerpo

Todo comenzó cuando los vecinos alertaron a la Policía Nacional de un episodio de violencia doméstica. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer visiblemente alterada y con signos de haber sido agredida. El presunto agresor, lejos de intentar calmar la situación, intentó lanzarse por la ventana para huir, lo que obligó a los policías a intervenir de inmediato.

Al verse acorralado, Sebastián reaccionó con una violencia inusitada. Los agentes intentaron reducirlo utilizando una pistola táser, una herramienta diseñada para neutralizar a personas agresivas sin causarles daños graves. Sin embargo, el efecto fue nulo: el sospechoso, haciendo gala de una resistencia física poco común, se arrancó los arpones de la táser del pecho y, lejos de rendirse, se lanzó contra los policías utilizando técnicas de artes marciales y patadas de gran potencia.

Esta resistencia obligó a los agentes a emplear maniobras de control avanzadas y solicitar refuerzos, ya que el individuo no solo mostraba una fuerza desmedida, sino también conocimientos técnicos en combate cuerpo a cuerpo. El enfrentamiento se prolongó varios minutos hasta que, finalmente, los policías lograron inmovilizarlo y proceder a su detención, aunque varios de ellos resultaron heridos leves durante la intervención.

Perfil del protagonista: fuerza física y experiencia en lucha libre

Sebastián, de nacionalidad colombiana y residente en Madrid desde hace varios años, cuenta con un historial de entrenamiento en lucha libre y otras disciplinas de artes marciales. Este bagaje le proporcionó una ventaja notable frente a los agentes, que se encontraron ante un adversario capaz de anticipar y neutralizar sus intentos de reducción.

Entre quienes lo conocen, su carácter ha sido descrito como impulsivo y arrogante, aunque hasta ahora no había protagonizado episodios de esta gravedad. Se sabe que frecuentaba gimnasios de la zona y que participó en varias competiciones amateur de lucha, donde se ganó el apodo de el bestia por la contundencia de sus movimientos y su resistencia física.

Anécdotas y curiosidades sobre Sebastián

En una ocasión, durante una exhibición, fue expulsado por emplear técnicas prohibidas y excederse en la agresividad contra su oponente.

Llegó a trabajar como portero de discoteca, donde su presencia física disuadía altercados, aunque también protagonizó incidentes por exceso de celo.

En el barrio circulan historias sobre su capacidad para soportar el dolor y recuperarse rápidamente de lesiones, algo que quedó patente en el incidente de Montera.

Pese a su carácter conflictivo, algunos conocidos destacan su habilidad para enseñar defensa personal a jóvenes del barrio, aunque sin obtener reconocimiento oficial.

Debate social y policial: ¿preparados ante agresores con entrenamiento especial?

El suceso ha abierto un debate sobre la preparación y equipamiento de los cuerpos policiales para enfrentarse a individuos con formación en artes marciales o lucha libre. El episodio evidencia las limitaciones de ciertos dispositivos, como la pistola táser, ante sujetos con alta tolerancia al dolor o bajo los efectos de sustancias.

Varios sindicatos policiales han reclamado una revisión de los protocolos de actuación y un refuerzo en la formación de los agentes para anticipar y neutralizar este tipo de amenazas. Además, el caso pone el foco en la necesidad de dotar a los policías de recursos adicionales para intervenir en situaciones de violencia doméstica agravada, donde el agresor puede actuar de manera imprevisible y con extrema violencia.

Por otro lado, asociaciones de víctimas han recordado la importancia de actuar con rapidez ante las denuncias de maltrato y de reforzar la protección a las víctimas en los primeros momentos, cuando el agresor puede mostrarse más peligroso.

Reacciones y consecuencias tras la detención

La rápida difusión del caso en redes sociales y medios digitales ha generado una fuerte reacción ciudadana. Muchos madrileños se han mostrado preocupados por la escalada de violencia en el centro de la ciudad y la presencia de individuos con historial violento o entrenados en técnicas de combate.

Las autoridades han anunciado que revisarán la intervención y estudiarán la posibilidad de presentar cargos agravados contra Sebastián, tanto por la agresión a su pareja como por el ataque a los agentes. De momento, el protagonista permanece bajo custodia, a la espera de que el juez determine las medidas cautelares y el alcance de la imputación.

El suceso de la calle Montera deja una imagen impactante sobre los desafíos a los que se enfrenta la Policía en pleno centro de Madrid y la necesidad de adaptar los protocolos a una realidad cada vez más compleja, donde la violencia y la destreza física de algunos agresores requieren respuestas rápidas, coordinadas y eficaces.