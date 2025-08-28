Washington D. C.: el crimen violento cae un 45% tras la intervención de Trump, ¿modelo exportable?

La imagen de soldados patrullando las calles de Washington D. C. ha marcado este verano el debate sobre la seguridad urbana en Estados Unidos. La caída abrupta del crimen violento, cifrada en torno al 45% según algunos indicadores recientes, ha llevado a preguntarse si las polémicas medidas tomadas por Donald Trump ofrecen una fórmula exportable a otras ciudades del mundo.

A día de hoy, 28 de agosto de 2025, la capital estadounidense vive una situación inédita: una reducción histórica de delitos violentos que coincide con la toma directa del control policial por parte de la administración federal.

Esta decisión, defendida con vehemencia por Trump y rechazada tanto por las autoridades locales como por amplios sectores sociales, ha vuelto a colocar el foco internacional sobre los modelos de gestión del crimen y la percepción de seguridad.

Washington D.C., laboratorio forzado de políticas extremas contra el crimen, se convierte así en espejo para otros gobiernos ante uno de los dilemas urbanos más antiguos: ¿cómo conjugar eficacia policial, respeto legal y percepción ciudadana?

La respuesta —al menos esta vez— parece esquiva para exportar sin matices.

Un descenso inédito y una intervención polémica

Las cifras oficiales muestran que en 2024 se contabilizaron 274 homicidios en Washington D. C., un descenso del 32% respecto a los 403 casos reportados en 2023, y una caída global del crimen violento superior al 35%. Los robos disminuyeron un 39%, los robos de vehículos a mano armada un 53% y los asaltos con armas un 27% respecto al año anterior. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes bajó hasta 27,3, situándose por debajo de urbes como Nueva York o Los Ángeles.

Trump, sin embargo, justificó su intervención alegando que la ciudad vivía una «crisis de criminalidad» y declaró una emergencia pública que permitió al gobierno federal asumir el mando directo del Departamento de Policía Metropolitana y desplegar a más de 800 efectivos de la Guardia Nacional. Su argumento: «Vamos a recuperar nuestra capital… eliminaremos los barrios marginales», insistió el presidente durante su comparecencia ante los medios.

Percepción social: entre la seguridad y la inquietud

La población local no comparte mayoritariamente la visión catastrofista esgrimida por Trump. Residentes como Allison Deschryver, con más de dos décadas viviendo en distintos barrios de D. C., señalan: «Nunca me he sentido amenazada. Washington es una ciudad hermosa y no está sucia». La presencia militarizada genera inquietud en familias y trabajadores, más preocupados ahora por el ambiente tenso que por el riesgo real de sufrir un delito.

Las encuestas nacionales reflejan un fenómeno curioso: aunque el índice real delictivo está en mínimos históricos, el 81% de los estadounidenses considera el crimen como un «problema importante» en las grandes ciudades. Esta percepción, alimentada en parte por discursos políticos y coberturas mediáticas sensacionalistas, favorece el enfoque duro promovido por Trump. De hecho, su popularidad ha crecido cinco puntos tras la operación federal en D.C., aunque el apoyo real a futuras tomas policiales sigue siendo minoritario incluso entre votantes republicanos e independientes.

¿Es exportable el modelo Trump?

El debate sobre la viabilidad internacional del modelo se centra en varias claves:

Eficacia inmediata: El descenso delictivo coincide temporalmente con la intervención federal.

El descenso delictivo coincide temporalmente con la intervención federal. Legitimidad legal: La medida se ampara en el estatus especial del Distrito de Columbia como territorio federal; sería inviable en otras ciudades estadounidenses o europeas sin reformas legales profundas.

La medida se ampara en el estatus especial del Distrito de Columbia como territorio federal; sería inviable en otras ciudades estadounidenses o europeas sin reformas legales profundas. Sostenibilidad: No hay evidencia clara de que la militarización policial resuelva las causas estructurales del delito.

No hay evidencia clara de que la militarización policial resuelva las causas estructurales del delito. Coste social: Diversos colectivos denuncian un aumento del miedo subjetivo y tensiones raciales.

En palabras del fiscal general local Brian Schwalb: «Las acciones son innecesarias e ilegales. No hay una emergencia criminal en D.C.».

Comparativa: Washington frente a Barcelona y Madrid

El caso estadounidense invita a comparar datos y percepciones con grandes capitales europeas como Barcelona o Madrid. En ambas ciudades españolas los índices reales de delitos violentos son sensiblemente inferiores a los estadounidenses:

Ciudad Tasa homicidios (por 100.000 hab.) Percepción ciudadana (según CIS/Eurobarómetro) Washington DC 27,3 Alta preocupación Barcelona <1 Media-alta preocupación Madrid <1 Baja-media preocupación

Pese a esa diferencia objetiva —menos asesinatos o agresiones graves— las encuestas demuestran que la percepción subjetiva de inseguridad suele ser mayor que el riesgo real, especialmente tras episodios mediáticos o decisiones políticas controvertidas.

El independiente RFK Jr., candidato presidencial alternativo y defensor tradicional de políticas progresistas en justicia criminal, ha criticado abiertamente tanto el alarmismo como las soluciones militarizadas: «La seguridad requiere inversión social, no tanques ni soldados».

Sin embargo, algunos expertos consultados reconocen que la contundencia simbólica puede tener efectos disuasorios inmediatos sobre ciertas modalidades delictivas.

Datos clave para entender el fenómeno