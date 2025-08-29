Dos meses de angustia y misterio: la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia sigue sin respuestas

El caso de Matilde Muñoz Cazorla, una mujer gallega de 72 años desaparecida desde hace casi dos meses en la isla indonesia de Lombok, ha puesto en jaque a instituciones, cuerpos policiales y familiares.

La última vez que alguien tuvo contacto con ella fue el 1 de julio, en las inmediaciones del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi, donde había pagado 20 noches por adelantado.

Desde entonces, el silencio y la falta de respuestas han alimentado la desesperación de sus allegados y han convertido el caso en un ejemplo de inmovilismo institucional y falta de coordinación internacional.

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, la búsqueda de la ferrolana avanza a un ritmo que los familiares consideran inaceptablemente lento.

Denuncian retrasos en la investigación, contradicciones en las declaraciones del personal del hotel y una demora inexplicable en la activación de protocolos internacionales.

Han pasado más de 50 días y apenas hay novedades concretas, mientras la preocupación crece por la posibilidad de que se trate de un crimen cuidadosamente planeado.

Su familia, lejos de resignarse, mantiene la presión sobre las autoridades y la opinión pública para que el caso no caiga en el olvido.

Ahora, con la movilización de Interpol y la llegada de recursos adicionales, renace la esperanza de que las próximas semanas sean decisivas para arrojar luz sobre el paradero de la viajera gallega y esclarecer las circunstancias de un caso que ya ha marcado un antes y un después en la lucha por la protección de los españoles en el extranjero.

https://twitter.com/rtvenoticias/status/1961101997232308534

Ante la falta de resultados tangibles, la familia de Matilde ha conseguido que Interpol movilice a la policía de Yakarta y que se incorporen perros de búsqueda para rastrear la zona de Lombok donde se perdió el rastro de la turista española. Esta decisión llega después de semanas de insistencia y presión mediática, en las que los allegados han denunciado la falta de diligencia de las autoridades locales y españolas.

La familia reclama una implicación real, similar a la de otros casos recientes con compatriotas en el sudeste asiático, y exige que se tomen declaraciones a los empleados del hotel y se revisen exhaustivamente las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas.

Entre las medidas solicitadas también figura el acceso a los movimientos bancarios de Matilde y la geolocalización de su teléfono móvil, pasos que, según denuncian sus allegados, han tardado semanas en ponerse en marcha. El retraso en la activación de la alerta de Interpol —que no se produjo hasta 20 días después de la denuncia inicial— y la ausencia de un enlace policial español en Indonesia han acrecentado la sensación de abandono.

Contradicciones, pistas y sospechas

El caso está plagado de elementos inquietantes. La última comunicación de Matilde fue un mensaje enviado supuestamente desde su móvil a una empleada del hotel, informando que viajaba a Laos. Sin embargo, la familia considera que ese mensaje fue escrito por otra persona, debido a las graves faltas de ortografía que contenía, impropias de Matilde. Además, la ausencia de su pasaporte y teléfono móvil entre sus pertenencias refuerza la sospecha de que alguien intentó borrar cualquier pista.

Las contradicciones en las declaraciones del personal del hotel, la aparición tardía de parte de sus pertenencias en un vertedero cercano y la falta de interrogatorios formales a los empleados incrementan la desconfianza de la familia. Para ellos, la implicación de algunos responsables del alojamiento es una hipótesis que la policía indonesia aún no ha explorado a fondo.

El inmovilismo institucional y la lucha de los allegados

El círculo cercano de Matilde denuncia con amargura el escaso avance de la investigación y la falta de apoyo institucional. Recuerdan el caso del gallego Diego Bello en Filipinas, donde la presión diplomática facilitó la detención de los sospechosos, y lamentan que en el caso de Matilde no se haya enviado ningún agregado policial ni se haya coordinado un operativo internacional con la misma contundencia.

Los familiares y amigos han organizado campañas en redes sociales, han solicitado la intervención de la Embajada española en Indonesia y han pedido la implicación directa del Gobierno español. Sin embargo, la sensación predominante es la de abandono y soledad ante una maquinaria burocrática lenta y dispersa.

Perfil de Matilde Muñoz: una vida de viajes y encuentros

Matilde Muñoz Cazorla, conocida como «Mati» entre sus allegados, nació en Ferrol y residía en Mallorca, aunque dedicaba buena parte del año a recorrer Asia con un grupo de amigas. Jubilada, sin hijos, fue azafata de vuelo, profesora de yoga y de inglés. Quienes la conocen la describen como una mujer confiada, sociable y amante de la aventura, acostumbrada a mantener contacto constante con su círculo cercano durante sus viajes.

Aficionada a los desplazamientos de larga duración, solía alquilar su vivienda en Mallorca para financiar sus estancias en el extranjero. Su última ruta la llevó por Sumatra y Malasia antes de llegar a Lombok, donde la pista se perdió abruptamente.