Supremo abre causa por corrupción en Baleares contra cargos del PSOE

El Tribunal Supremo ha abierto una investigación formal contra varios cargos del PSOE en Baleares por presunta corrupción, centrándose en el amaño de contratos turísticos y el cobro de comisiones ilegales. Esta causa judicial, que ya se perfila como uno de los mayores golpes institucionales al socialismo insular, marca un antes y un después para la formación, que enfrenta la extensión de sus problemas legales a territorios tradicionalmente considerados seguros.

A día de hoy, 3 de septiembre de 2025, la instrucción se apoya en los datos recopilados por la Guardia Civil y en las confesiones de empresarios como Víctor de Aldama, que han reconocido pagos millonarios a dirigentes y asesores del partido a cambio de adjudicaciones públicas. El foco está puesto en la etapa en la que Francina Armengol presidía el Govern balear, con contratos que habrían beneficiado a empresas vinculadas a la trama. Las investigaciones han revelado que no solo hubo sobrecostes injustificados en material turístico y sanitario durante la pandemia, sino también sobornos directos a varios altos cargos del partido.

La estructura de la trama: conexiones y modus operandi

El caso, conocido como “Koldo” por el papel clave del exasesor ministerial Koldo García, expone una red donde empresarios pagaban comisiones a cambio de contratos inflados. El juez instructor Leopoldo Puente maneja pruebas documentales y grabaciones entre 2018 y 2021 que sitúan a figuras como José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en el epicentro del entramado corrupto.

Las comisiones se canalizaban a través de intermediarios y sociedades pantalla; parte del dinero terminaba sufragando alquileres, vacaciones o propiedades para los implicados. Según testimonio judicial, Ábalos habría recibido entre 250.000 y 400.000 euros en efectivo, además del uso gratuito de inmuebles vacacionales. Cerdán permanece en prisión preventiva tras ser señalado como el “cerebro” organizador por el fiscal jefe Anticorrupción.

Entre las prácticas documentadas: Adjudicación directa de contratos turísticos sin concurso público. Pagos sistemáticos en efectivo y especie. Uso de influencias políticas para blindar la operación. Destrucción selectiva de pruebas tras el inicio de las pesquisas.



La instrucción incluye la entrada policial en la sede nacional del PSOE para volcar ordenadores usados por Cerdán, buscando rastros electrónicos del flujo financiero.

Implicaciones políticas y territoriales: extensión autonómica

El impacto no se limita a Baleares; la trama alcanza también Canarias y otras comunidades autónomas bajo gobiernos socialistas. El caso ha levantado sospechas sobre el uso indebido de fondos europeos y ha provocado una crisis política con exigencia de elecciones anticipadas desde la oposición. La Comisión Europea incluso abrió una investigación específica sobre los manejos presupuestarios insulares.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, aparece mencionada en el sumario por su relación con Koldo García durante las contrataciones irregulares. Aunque todavía no hay condenas firmes contra ella, su administración tardó tres años en reclamar la devolución por una partida defectuosa suministrada por la trama.

Perfil: Santos Cerdán, organizador y símbolo del caso

Santos Cerdán, nacido en Navarra y figura ascendente dentro del PSOE nacional, asumió la Secretaría de Organización tras la destitución de Ábalos. Su carrera política comenzó como sindicalista antes de convertirse en uno de los hombres fuertes bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. Cerdán destaca por su habilidad negociadora interna y su control férreo sobre las estructuras territoriales.

Curiosidades sobre Cerdán: Fue considerado “hombre puente” entre Ferraz y federaciones autonómicas. Mantuvo una relación discreta pero cercana con Pedro Sánchez; Aldama afirma haberlo visto invitado personalmente por el presidente. Pese a su perfil bajo mediático, acumuló un poder notable en la asignación interna de recursos. Tras su encarcelamiento preventivo este verano, se convirtió en símbolo involuntario del declive ético socialista.



Anécdotas e incidencias relevantes

Durante una comparecencia judicial, Aldama relató cómo Koldo García informaba directamente a Armengol sobre cada paso contractual (“Vale cariño te mantengo informada”, según mensaje intervenido).

El caso Delcygate –la entrada irregular de una mandataria venezolana– figura como antecedente clave: muestra cómo favores políticos se traducían luego en beneficios personales para los implicados.

El magistrado instructor considera “indicios poderosos” que apuntan al papel directivo y controlador ejercido por Cerdán sobre otros implicados.

Mirada crítica: corrupción socialista y contexto autonómico

La extensión territorial del escándalo refuerza el debate sobre las prácticas corruptas dentro del PSOE y su capacidad para contaminar instituciones insulares hasta ahora ajenas a casos graves. Los datos judiciales muestran cómo las redes clientelares no distinguen entre grandes ministerios y administraciones periféricas; Baleares se suma así al mapa nacional marcado por casos ERE (Andalucía), Taula (Valencia) o las recientes tramas madrileñas.

Las revelaciones han acelerado la publicación de vídeos denuncia y análisis críticos desde plataformas independientes. En YouTube proliferan testimonios e informes combativos donde expertos jurídicos detallan las estrategias procesales empleadas para dificultar el rastreo del dinero oculto.

La evolución judicial será clave para determinar si estos escándalos derivan finalmente en condenas firmes o quedan diluidos como otros grandes casos españoles. Por ahora, el Supremo mantiene prisión preventiva para los principales responsables ante el riesgo real de fuga o destrucción probatoria.

La sombra alargada del socialismo balear permanece sobre el escenario político insular –y nacional– mientras las investigaciones avanzan sin tregua ni concesiones formales.