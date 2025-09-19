El misterio del joven malagueño Gonzalo Fuentes, que ha aparecido flotando muerto en el río Támesis en Londres

La noticia del fallecimiento de Gonzalo Fuentes, un joven artista malagueño de 33 años, ha sacudido tanto a la comunidad andaluza como a los círculos culturales de Londres.

Su cuerpo fue hallado flotando en el río Támesis, en la zona de Thamesmead, al este de la capital británica, en circunstancias que la policía todavía investiga.

La investigación sigue abierta y las autoridades británicas piden la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que ayude a esclarecer las circunstancias de la muerte de Gonzalo.

Mientras tanto, familiares y amigos esperan respuestas y confían en que pronto se pueda arrojar luz sobre un suceso que ha dejado una huella indeleble en dos ciudades y en el mundo del arte.

La historia de Gonzalo Fuentes, marcada por la creatividad, el compromiso y la pasión por la vida, queda ahora suspendida en el misterio, a la espera de que se resuelva una incógnita que ha conmocionado a quienes lo conocieron y admiraron.

Las incógnitas en torno a su muerte continúan abiertas y la conmoción se extiende entre familiares, amigos y compañeros de profesión.

Todo comenzó el pasado lunes, cuando varias personas alertaron a los servicios de emergencia tras ver a una persona flotando en el agua cerca del muelle Barking Riverside, en Greenwich. Los equipos de rescate lograron sacar a Gonzalo Fuentes aún con vida, pero falleció horas después en el hospital. La Policía Metropolitana de Londres ha abierto una investigación para esclarecer cómo terminó el joven malagueño en el río y no descarta ninguna hipótesis, aunque la posibilidad de un accidente por ahogamiento cobra fuerza en los primeros compases de la instrucción.

La fiscalía británica ha ordenado la realización de una autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. Además, las autoridades están revisando cámaras de seguridad de la zona, recopilando testimonios y analizando evidencias forenses para reconstruir la secuencia de hechos. El consulado español en Londres mantiene contacto estrecho con la familia y trabaja en los trámites de repatriación del cuerpo, mientras los allegados se encuentran completamente desolados en la capital inglesa.

El caso adquiere tintes aún más trágicos al conocerse que Gonzalo acababa de regresar a Londres tras pasar sus vacaciones en Málaga. Volvió a su residencia el miércoles anterior al suceso. Poco después, su vida se vio truncada de forma inesperada. Los investigadores trabajan con varias hipótesis abiertas, ya que no hay indicios claros de violencia ni se descarta la posibilidad de un accidente. Sin embargo, el entorno del artista, así como la comunidad artística española en Londres, reclaman respuestas y colaboración ciudadana para esclarecer cómo pudo ocurrir la tragedia.

Gonzalo Fuentes: arte y sensibilidad

Natural de Teba (Málaga), nacido en 1991, Gonzalo Fuentes era hijo de un histórico dirigente sindical en Comisiones Obreras, de quien heredó no solo el nombre, sino también una marcada sensibilidad social y cultural. Se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Málaga y completó su formación con un Máster de Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2019 residía en Londres, ciudad que le fascinaba y en la que trabajaba como supervisor de la experiencia de visitantes en Somerset House, uno de los centros neurálgicos de la cultura contemporánea londinense.

Su trayectoria artística era reconocida tanto en España como en el extranjero. Entre sus logros destacan:

Exposiciones individuales y colectivas en Málaga, Madrid, Bilbao y Alemania.

Selección en el 30 Premio BMW de Pintura, el XVII Premio Joven Complutense y la Muestra de Artes Visuales Málaga Crea.

Beca IV Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura, Beca Artista Residente de Postgrado en la Universidad de Málaga y Beca de Producción Cienfuegos.

En su obra, el espacio físico y la arquitectura interior eran temas recurrentes, lo que le permitía explorar la relación entre arte y entorno. Sus compañeros y amigos lo describen como una persona creativa, sensible, amante de los viajes y capaz de captar la belleza en lo cotidiano. Compartía en redes sociales momentos de su vida en Londres, recuerdos de Málaga y reflexiones sobre su proceso creativo.