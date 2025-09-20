Crimen en Benidorm: una turista británica estrangula a su amiga con el cable de la aspiradora tras días de discusiones

El ambiente en un apartamento turístico de Benidorm se fue enrareciendo durante días, hasta desembocar en la madrugada del miércoles en un hecho que ha sacudido a la comunidad británica residente y visitante en la ciudad.

Dos mujeres británicas, amigas de larga data, protagonizaron una escalada de discusiones y altercados verbales que culminó en la muerte de una de ellas, presuntamente a manos de la otra, mediante el estrangulamiento con el cable de una aspiradora.

La escena, ubicada en el Rincón de Loix, una zona muy frecuentada por turistas británicos, se convierte ahora en el epicentro de la investigación policial.

Según los testimonios recabados, la convivencia entre ambas se había tornado insostenible debido a numerosas peleas y reproches, hechos que no pasaron desapercibidos para una tercera amiga presente en el apartamento.

Ella misma fue testigo del fatal desenlace y quien, horrorizada, llamó al 112 para pedir auxilio.

El crimen: reconstrucción de los hechos

A día de hoy, 19 de septiembre de 2025, la investigación policial mantiene abiertas todas las líneas de trabajo, aunque las pruebas parecen claras. La discusión final estalló pasada la medianoche. Gritos, insultos y un forcejeo que terminó con la víctima, de 65 años, perdiendo la vida por asfixia mecánica. El cable de la aspiradora, aún enrollado en su cuello cuando llegó la Policía, se ha convertido en la principal prueba del caso.

La detenida, de 63 años, no opuso resistencia en ningún momento. Confesó el crimen a la testigo y también a los agentes, que la trasladaron a un centro de salud para la revisión médica protocolaria antes de ser puesta a disposición judicial. La autopsia preliminar ha confirmado la causa de la muerte: estrangulamiento, con marcas evidentes en el cuello y sin posibilidad de reanimación cuando llegaron los servicios sanitarios.

Reacciones en la comunidad y contexto social

Este suceso ha conmocionado tanto a la comunidad local como a la amplia colonia británica que reside en la Costa Blanca. El Rincón de Loix es conocido por su ambiente cosmopolita y por acoger a numerosos turistas y residentes británicos. La noticia del crimen se ha propagado rápidamente entre vecinos y comerciantes, muchos de los cuales identificaban a las protagonistas como asiduas de la zona, aunque pocos podían imaginar un desenlace tan violento.

Entre los aspectos más comentados está el hecho de que la víctima utilizaba una silla de ruedas eléctrica, que quedó estacionada en la puerta del edificio tras el levantamiento del cadáver. La escena, precintada por la policía, ha impactado profundamente en el barrio.

Perfil de las protagonistas y dinámica de la relación

La víctima , británica de 65 años, era conocida por su carácter afable, aunque en los últimos días su relación con la detenida había degenerado en constantes discusiones.

, británica de 65 años, era conocida por su carácter afable, aunque en los últimos días su relación con la detenida había degenerado en constantes discusiones. La detenida , de 63 años, también británica, había compartido viajes y vacaciones con la víctima en anteriores ocasiones. Testigos aseguran que los enfrentamientos verbales entre ambas eran frecuentes y subidos de tono.

, de 63 años, también británica, había compartido viajes y vacaciones con la víctima en anteriores ocasiones. Testigos aseguran que los enfrentamientos verbales entre ambas eran frecuentes y subidos de tono. La testigo presencial, otra británica amiga de ambas, ha sido clave para esclarecer los hechos, ya que presenció el altercado final y colaboró desde el primer momento con la policía.

Se investiga si los desencuentros estaban motivados por desacuerdos personales, problemas económicos o la presión de la convivencia prolongada en un espacio reducido. Las autoridades no descartan que existieran antecedentes de tensión entre las dos mujeres en anteriores viajes conjuntos.

Investigación policial y judicialización del caso

La Policía Nacional ha asumido el caso, apoyada por la Policía Científica, que ha recogido pruebas materiales en la vivienda, incluidos restos biológicos del cable de la aspiradora. El procedimiento avanza con la declaración de la detenida, la testigo y el análisis forense, que debe arrojar luz sobre los detalles exactos del ataque.