Israel amplía hasta el miércoles la detención de la perroflauta española que mordió a una funcionaria

La situación ha conmocionado al ámbito internacional: Reyes Rigo, activista española vinculada a la reconocida Global Sumud Flotilla, permanecerá bajo custodia israelí al menos hasta el miércoles. Su detención, desencadenada por un mordisco a una funcionaria penitenciaria, se produce en un contexto marcado por múltiples denuncias de malos tratos provenientes de otros activistas españoles recientemente deportados. Este episodio, que entrelaza activismo, tensiones diplomáticas y acusaciones mutuas, ha situado a Rigo en el punto de mira, avivando el debate sobre los límites del derecho a protestar y el trato que reciben los detenidos en el marco del conflicto en Gaza.

La intervención de las fuerzas israelíes tuvo lugar el miércoles pasado, cuando interceptaron la flotilla internacional cerca de la Franja de Gaza. Según los organizadores, su misión era abrir un corredor humanitario; sin embargo, las autoridades israelíes consideraron que se trataba de una acción ilegal y potencialmente peligrosa. Tras su abordaje, más de 470 activistas procedentes de 40 naciones distintas fueron arrestados y trasladados a varios centros penitenciarios, entre ellos la prisión de Ketziot, ubicada en el desierto del Néguev.

Detención y acusaciones cruzadas

La situación de Reyes Rigo se ha complicado tras el incidente en el que, según fuentes penitenciarias israelíes, mordió a una funcionaria durante un forcejeo dentro del centro. Este hecho ha sido utilizado como justificación para extender su detención hasta al menos el miércoles, mientras se evalúan posibles cargos adicionales por agresión a un funcionario público. Los demás 27 españoles que formaban parte de la flotilla ya han sido deportados o están en proceso de repatriación, mientras que Rigo permanece aislada y a la espera de una decisión judicial.

Las autoridades israelíes contemplan diversas opciones para los detenidos extranjeros: desde presentar cargos formales que pueden incluir desobediencia e ingreso ilegal al país, hasta optar por deportaciones rápidas sin juicio previo. Sin embargo, el incidente violento complica notablemente la situación para Rigo. Por su parte, la administración española ha manifestado su preocupación por cómo se está tratando a la activista y ha solicitado acceso consular junto con garantías procesales.

Denuncias de malos tratos y contexto carcelario

La detención de Rigo no es un caso aislado. Otros activistas españoles deportados recientemente han denunciado haber sufrido “trato vejatorio e inhumano” al llegar a Madrid. Relatan experiencias como ser golpeados, atados e incluso privados de agua potable y comida. Además, algunos mencionan haber estado expuestos durante largas horas al aire libre sin posibilidad de dormir. Se ha señalado que aquellos con profesión periodística o comunicativa recibieron un trato aún más violento y humillante.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) ha documentado testimonios sobre violencia física, acoso verbal y privación tanto del sueño como de medicamentos necesarios. Estas prácticas podrían considerarse tortura bajo el derecho internacional. Actualmente se están llevando a cabo investigaciones para recopilar información sobre estos sucesos. Así, el caso de Rigo se encuentra inmerso en un contexto más amplio lleno de denuncias colectivas y creciente presión internacional hacia Israel.

Perfil de Reyes Rigo

Reyes Rigo es una activista con una amplia trayectoria en movimientos sociales y defensora firme de la causa palestina. Originaria de Madrid, ha estado involucrada en campañas contra el bloqueo a Gaza y es habitual en foros internacionales y protestas. Su estilo directo y su presencia activa en redes sociales le han otorgado notoriedad dentro del ámbito del activismo; aunque también ha recibido críticas debido a su confrontación con las autoridades y sus vínculos con sectores considerados radicales.

Entre las anécdotas que han surgido estos días:

En círculos activistas se le apoda “la perroflauta de Lavapiés”, haciendo referencia a su conexión con los movimientos alternativos del conocido barrio madrileño.

Ha sido detenida anteriormente; sin embargo, nunca antes había protagonizado un incidente violento como este.

Ha colaborado con documentales y medios independientes enfocados en derechos humanos y Palestina.

Sus publicaciones suelen generar miles de interacciones y han sido compartidas por figuras internacionales.

Es vegetariana y defensora del antiespecismo; también ha participado en campañas relacionadas con derechos animales.

Uno de sus lemas predilectos es: “No hay paz sin justicia”.

Reacciones y tensión diplomática

La extensión del tiempo que Reyes Rigo seguirá detenida ha provocado protestas entre colectivos sociales españoles y suscitado reacciones preocupadas dentro del ámbito político. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reiterado su demanda para que todos los ciudadanos españoles detenidos reciban un trato digno y transparente; además recordó a Israel su deber de respetar las garantías procesales.

El debate también ha cobrado fuerza en las redes sociales donde coexisten opiniones divergentes: algunos ven la flotilla como símbolo pacífico resistencia mientras que otros consideran sus acciones provocativas o incluso filoterroristas. Personalidades como Greta Thunberg o la exalcaldesa barcelonesa Ada Colau, quienes también formaban parte del grupo expedicionario, han mostrado su apoyo hacia Rigo al tiempo que condenan la represión ejercida por Israel.

La flotilla, su trasfondo y el futuro inmediato

La interceptación de la Global Sumud Flotilla no es un acontecimiento aislado; se trata del último intento dentro una serie continuada desde 2010 para romper el bloqueo marítimo sobre Gaza. Cada vez que esto sucede, Israel responde con detenciones masivas y deportaciones aceleradas. Los activistas insisten en que sus acciones son humanitarias y pacíficas; no obstante, el gobierno israelí las califica como ilegales e inseguras para su soberanía nacional.

En las próximas horas se espera que la justicia israelí tome una decisión respecto al futuro inmediato de Rigo: si será liberada, deportada o si se iniciará un proceso penal prolongando así su estancia tras las rejas. Este caso sigue captando la atención pública mientras tanto la situación regional continúa generando controversia. La historia personal Reyes Rigo refleja toda la complejidad del conflicto actual así como los dilemas enfrentados por quienes desafían los límites impuestos por normativas internacionales bajo el pretexto solidario.