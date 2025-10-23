Así ha frenado EE.UU. la ola de muertes por fentanilo y la justicia internacional acorrala al capo chino Brother Wang

Las últimas cifras de salud pública en Estados Unidos traen una noticia positiva: por primera vez desde que comenzó la epidemia de opioides sintéticos, el país ha visto una leve reducción en las muertes por sobredosis de fentanilo.

Este giro es significativo, sobre todo después de una década marcada por un incremento incesante que superó las 100.000 muertes anuales.

La crisis, que ha afectado a todo el territorio nacional, convirtió al fentanilo en el mayor desafío para la salud pública estadounidense.

Este descenso no es fortuito.

Se debe a una combinación de iniciativas: campañas masivas de concienciación, distribución generalizada de naloxona (un antídoto para sobredosis), acceso mejorado a tratamientos para la adicción y políticas más rigurosas sobre precursores químicos.

La administración estadounidense ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos hacia China y México, los principales proveedores de insumos y rutas de tráfico, además de presionar a las plataformas digitales que facilitan el comercio ilegal.

Al mismo tiempo, organismos como la DEA han centrado su trabajo en desmantelar las estructuras financieras y logísticas de los cárteles más poderosos y sus aliados internacionales.

Entre las acciones implementadas que han contribuido a mitigar el impacto del fentanilo se encuentran:

Ampliación del acceso a naloxona en espacios públicos, escuelas y fuerzas del orden.

Fomento de centros de atención y reducción de daños donde se ofrece ayuda inmediata y orientación sobre adicciones.

Campañas educativas dirigidas a jóvenes y comunidades vulnerables sobre los peligros asociados con los opioides sintéticos.

Control más riguroso sobre la importación de precursores químicos, especialmente desde Asia.

Colaboración policial internacional para desarticular redes dedicadas al tráfico y al lavado de dinero.

El gobierno estadounidense ha declarado la lucha contra el fentanilo como una prioridad nacional, instando a países aliados a intensificar sus esfuerzos para perseguir las redes criminales globales responsables del suministro.

El caso Brother Wang: rostro visible del tráfico internacional

En este panorama de endurecimiento y cooperación internacional, la reciente detención de Zhi Dong Zhang, conocido como Brother Wang, ha puesto en evidencia la dimensión global del tráfico de fentanilo. Este ciudadano chino, de 38 años, fue capturado en Cuba tras escapar del arresto domiciliario que cumplía en Ciudad de México, donde estaba bajo custodia militar mientras esperaba su extradición a Estados Unidos. Su fuga, llevada a cabo mediante un túnel excavado desde su hogar, generó un escándalo político y puso al descubierto las fallas del sistema judicial mexicano; un hecho que recibió severas críticas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la decisión de otorgarle arresto domiciliario.

Brother Wang es considerado uno de los principales actores internacionales en el tráfico de esta sustancia. Según informes de la DEA, desde 2016 lideraba una red que suministraba precursores químicos y fentanilo a cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su organización posee ramificaciones en Asia, Europa y América, logrando blanquear más de 20 millones de dólares entre 2020 y 2021 a través de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias estadounidenses. Las investigaciones han revelado el uso de un lenguaje cifrado (por ejemplo, «coffee» para referirse al fentanilo y «food» para la cocaína) así como una estructura bifurcada: una célula mexicana encargada del cobro y otra china dedicada al lavado internacional.

Un perfil de Brother Wang