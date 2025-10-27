Otra muerte por la avispa asiática en Galicia recuerda la amenaza de esta especie invasora

El pasado domingo, la paz otoñal de la parroquia lucense de Xustás se vio alterada por una tragedia que se repite con alarmante frecuencia: un cazador de 55 años, Javier Iglesia Paz, perdió la vida tras ser atacado por avispas asiáticas mientras cazaba. Este suceso, ocurrido a plena luz del día y acompañado de otros aficionados, volvió a resaltar el problema de salud pública que representa la expansión de la vespa velutina en el entorno rural gallego.

La víctima, que presentaba alergia al veneno de esta especie invasora, apenas tuvo tiempo para solicitar ayuda a su hermano, quien intentó socorrerle administrándole una inyección de adrenalina. La reacción fue instantánea y ni siquiera los servicios de emergencia lograron salvarle. El alcalde de Cospeito, Armando Castosa, expresó el sentir colectivo: “Fue todo muy rápido”.

Dos muertes en diez días: la alarma crece en Galicia

Este incidente no es un caso aislado. Hace menos de dos semanas, Ramón José Dopico Martínez, concejal del Partido Popular en Irixoa (La Coruña), falleció en circunstancias similares tras ser atacado mientras desbrozaba una finca. Unos días antes, en Donzón (Pontevedra), otro hombre también murió tras encontrarse con un nido oculto bajo tierra. De hecho, Galicia lidera las estadísticas en España sobre mortalidad asociada a picaduras de insectos, un dato que se agrava por la “colonización” imparable de la velutina.

Fecha Lugar Víctima Circunstancias 26 de octubre Cospeito Cazador de 55 años Ataque mientras cazaba perdices 15 de octubre Irixoa Concejal del PP, 76 años Ataque durante labores de desbroce 14 de octubre Dozón Vecino, 79 años Ataque durante tareas agrícolas

Las respuestas políticas: entre la urgencia y la crónica

La magnitud del problema ha llevado a las instituciones a actuar. El Congreso de los Diputados aprobó en julio una serie de medidas para reforzar la respuesta ante la expansión de la avispa asiática. Esta especie llegó a Galicia en 2011 y ha invadido el norte peninsular desde entonces. Está catalogada como Especie Exótica Invasora en España, lo que obliga a las comunidades autónomas a implementar medidas para su control y erradicación.

Las propuestas legislativas subrayan la necesidad de:

Mejorar la coordinación entre administraciones.

Desarrollar protocolos para alertas tempranas y respuestas rápidas.

Fomentar la investigación científica para capturas masivas selectivas.

Aumentar la información pública y formación para los ciudadanos.

No obstante, muchos ciudadanos creen que estas acciones llegan con retraso y que la lucha contra la velutina no avanza al ritmo necesario ante su rápida expansión. El miedo es palpable entre los habitantes rurales, donde convivir con la avispa asiática se ha convertido en algo cotidiano y peligroso.

Impacto económico y medioambiental: la colmena bajo asedio

El asunto va más allá del ámbito sanitario. La Vespa velutina ataca abejas melíferas europeas, esenciales para polinizar cultivos y mantener la biodiversidad. Un solo nido puede albergar más de 2.000 individuos, y una colonia puede devastar una colmena en cuestión de horas.

El impacto económico sobre la apicultura gallega y española es considerable; los apicultores reclaman más recursos y acciones decididas por parte de las administraciones. En lo que va del año 2025, se han retirado más de 14.400 nidos solo en Galicia y las capturas de reinas se han duplicado respecto al año anterior.

¿Menos velutinas? El héroe inesperado: el abejero europeo

El Pernis apivorus, conocido como abejero europeo o pájaro abejero, es un ave rapaz especializada en la depredación de nidos de himenópteros como abejas, avispas y abejorros. Su dieta se basa principalmente en larvas y pupas de estos insectos, lo que lo convierte en un depredador natural efectivo de la avispa asiática o velutina. Este pájaro cuenta con varias adaptaciones morfológicas y conductuales que le otorgan una alta resistencia a las picaduras de avispas velutinas y otras similares:

Plumaje denso y protector: Cuenta con un plumaje abundante y suelto en el cuerpo, especialmente en las patas y cabeza, que actúa como una barrera física contra los aguijones. Las plumas son más pequeñas y densas en comparación con otras rapaces, con bárbulas curvadas que forman una especie de «armadura» que impide que las picaduras alcancen la piel.

Cuenta con un plumaje abundante y suelto en el cuerpo, especialmente en las patas y cabeza, que actúa como una barrera física contra los aguijones. Las plumas son más pequeñas y densas en comparación con otras rapaces, con bárbulas curvadas que forman una especie de «armadura» que impide que las picaduras alcancen la piel. Escamas y reforzamientos en patas y cabeza: Sus patas están cubiertas de escamas gruesas y fuertes, similares a una coraza, que protegen las áreas vulnerables durante la excavación de nidos. Además, tiene reforzamientos en el paladar, párpados e iris (completamente amarillo), que minimizan los daños en zonas sensibles.

Sus patas están cubiertas de escamas gruesas y fuertes, similares a una coraza, que protegen las áreas vulnerables durante la excavación de nidos. Además, tiene reforzamientos en el paladar, párpados e iris (completamente amarillo), que minimizan los daños en zonas sensibles. Comportamiento defensivo: Ataca los nidos de forma metódica, deshaciéndolos trozo a trozo para extraer larvas sin exponerse innecesariamente. Usa sus garras largas para escarbar y su pico en forma de pinza para manipular las celdas, evitando confrontaciones directas masivas. Estudios muestran que puede destruir hasta 25.000 nidos de velutina al año solo en Galicia, sin verse intimidado por las defensas de las avispas.

Ataca los nidos de forma metódica, deshaciéndolos trozo a trozo para extraer larvas sin exponerse innecesariamente. Usa sus garras largas para escarbar y su pico en forma de pinza para manipular las celdas, evitando confrontaciones directas masivas. Estudios muestran que puede destruir hasta 25.000 nidos de velutina al año solo en Galicia, sin verse intimidado por las defensas de las avispas. Posible disuasivo químico: Se ha sugerido que sus plumas contienen un compuesto químico que repele o detiene los ataques de avispas, aunque esto requiere más investigación.

Estas adaptaciones le permiten alimentarse de hasta el 70-90% de himenópteros en su dieta, incluyendo una proporción significativa de velutinas en zonas invadidas como el noroeste de España y Francia. No hay evidencia de que sufra efectos perjudiciales graves por las picaduras, lo que lo posiciona como un aliado natural en el control biológico de esta plaga invasora. Sin embargo, se recomienda evitar el uso indiscriminado de insecticidas cerca de sus nidos para no afectar su población.

Curiosidades y datos para la reflexión

La rapidez ante una picadura de velutina es crucial: el shock anafiláctico puede resultar mortal en minutos.

En Galicia se han retirado cinco veces más nidos que en otras regiones españolas.

Existen trampas caseras económicas —por menos de dos euros— utilizadas en el rural gallego para atrapar reinas fundadoras; sin embargo, su eficacia es limitada y pueden perjudicar especies beneficiosas.

En el ámbito rural gallego, actividades como cazar, trabajar el campo o simplemente pasear por el monte se han transformado en una especie de ruleta rusa. Mientras tanto, las administraciones buscan soluciones para frenar a la avispa asiática. La ciudadanía observa esta lucha desigual entre resignación y asombro mientras naturaleza y política parecen entrelazarse cada vez más.