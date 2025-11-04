Un incendio devora la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch, emblema de los hermanos Roca

Un incendio declarado la pasada madrugada ha devastado la icónica cúpula de madera del Mas Marroch, el espacio de eventos de los hermanos Roca en las afueras de Girona. Afortunadamente, no se registraron víctimas, aunque los daños materiales son significativos.

Josep Roca expresó su tristeza y alivio al confirmar que no hubo desgracias humanas, compartiendo un vídeo con imágenes del siniestro acompañado de palabras como “tristeza, desesperación y resignación”. Pese al impacto, el sumiller lanzó un mensaje esperanzador, instalando a transformar la pérdida en una nueva oportunidad para crear y reconstruir.

Mas marroch es crema…

Mossos i bombers han actuat amb celeritat, eficacia i cura. Gràcies!

Impotencia i alleugeriment de no patir per cap desgràcia humana.

Només tangibles inflamables.

Res que no es millorar.

Foc aturat.

El foc i el fum com a punt de partida de la creació pic.twitter.com/Tlf1hGME5h — Josep Roca Fontané (@JosepPituRoca) November 4, 2025

En su comunicado, Roca agradeció la rápida intervención de Mossos y Bomberos, destacando su eficacia y cuidado durante la emergencia. «Solo tangibles inflamables. Nada que no se pueda rehacer y mejorar», escribió, subrayando la importancia de mirar al futuro y «sembrar nuevas ilusiones» junto a su equipo.

El Mas Marroch, una masía gótica del siglo XV rodeada de jardines centenarios, es un emblema del grupo Celler de Can Roca. Su espectacular cúpula de madera, símbolo del espacio y ejemplo de arquitectura ecológica, albergó numerosos banquetes y la gala de las estrellas Michelin de 2016.