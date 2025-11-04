Un incendio devora la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch, emblema de los hermanos Roca

El incendio, declarado a las 04:30 horas, quedó estabilizado tres horas después sin dejar heridos, aunque causó graves daños en la zona moderna del complejo.

Un incendio devora la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch, emblema de los hermanos Roca
Restaurante Mas Marroch Twitter
Archivado en: Sucesos

Más información

David Izquierdo, portavoz nacional: La inseguridad en Euskadi y la exigencia de expulsión inmediata

David Izquierdo, portavoz nacional: La inseguridad en Euskadi y la exigencia de expulsión inmediata

Ducha con agua muy caliente

Un hombre de 72 años muere escaldado en la ducha del hotel, porque el agua salió demasiado caliente

Un incendio declarado la pasada madrugada ha devastado la icónica cúpula de madera del Mas Marroch, el espacio de eventos de los hermanos Roca en las afueras de Girona. Afortunadamente, no se registraron víctimas, aunque los daños materiales son significativos.

Josep Roca expresó su tristeza y alivio al confirmar que no hubo desgracias humanas, compartiendo un vídeo con imágenes del siniestro acompañado de palabras como “tristeza, desesperación y resignación”. Pese al impacto, el sumiller lanzó un mensaje esperanzador, instalando a transformar la pérdida en una nueva oportunidad para crear y reconstruir.

En su comunicado, Roca agradeció la rápida intervención de Mossos y Bomberos, destacando su eficacia y cuidado durante la emergencia. «Solo tangibles inflamables. Nada que no se pueda rehacer y mejorar», escribió, subrayando la importancia de mirar al futuro y «sembrar nuevas ilusiones» junto a su equipo.

El Mas Marroch, una masía gótica del siglo XV rodeada de jardines centenarios, es un emblema del grupo Celler de Can Roca. Su espectacular cúpula de madera, símbolo del espacio y ejemplo de arquitectura ecológica, albergó numerosos banquetes y la gala de las estrellas Michelin de 2016.

Los mejores productos de moda

PRODUCTOS DE MODA
Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]