El narco se envalentona animado por la pasividad de Marlaska y tirotea a la Policía Nacional

Se han hecho los amos de la zona, tienen armas de guerra y saben que enfrente hay un Gobierno de papel, flojo y asustacizo, que preside Sánchez.

El sur de España vuelve a ser el centro del narcotráfico tras el violento ataque que dejó a un agente de la Policía Nacional en estado crítico en Sevilla.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad y la efectividad de las políticas implementadas por el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, especialmente después del desmantelamiento de la unidad de élite OCON-Sur, que jugaba un papel crucial en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía y el Campo de Gibraltar.

Andalucía y Canarias, se han convertido prácticamente en laboratorios del narcotráfico donde tanto la inacción institucional como los recursos limitados han permitido que avancen tanto la violencia como la impunidad.

La ciudadanía observa con inquietud cómo los narcos exhiben su poder mientras aquellos encargados de protegerlos arriesgan sus vidas cada día.

Narcos cada vez más violentos y mejor armados

El ataque a tiros en Sevilla no es un evento aislado. Las organizaciones criminales han incrementado su violencia y ahora utilizan armas de guerra sin ningún tipo de reparo. Según fuentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, los narcos cuentan con más armamento que nunca, gracias a una mayor oferta en el mercado negro. Esta nueva realidad ha provocado enfrentamientos directos y tiroteos entre mafias, así como una creciente sensación de impunidad. Los mandos policiales advierten: «Nunca hemos presenciado tal desprecio por la vida humana y tan poca contención al disparar contra los agentes».

Las organizaciones criminales operan con fusiles de asalto y chalecos antibalas.

Se han visto narcolanchas navegando a plena luz del día, cargadas con droga y protegidas por hombres armados.

Los contenedores de cocaína interceptados se han multiplicado en los últimos meses.

Este panorama ha encendido las alarmas en la Fiscalía, que ha puesto en entredicho la versión oficial del Gobierno: la presión policial es insuficiente y la inacción institucional solo contribuye al crecimiento del narcotráfico.

El desmantelamiento de OCON-Sur: un error de alto coste

El Parlamento Europeo ha emitido un informe contundente: exige al Gobierno español que recupere inmediatamente la unidad antidroga OCON-Sur, desmantelada por orden de Marlaska en septiembre de 2022. Esta unidad, creada en 2018, fue responsable de miles de detenciones y grandes incautaciones de droga en el sur del país. Su eliminación, a pesar de las advertencias de la Fiscalía, ha sido considerada por Bruselas como un «retroceso» en la lucha contra el narcotráfico y ha debilitado la capacidad para enfrentar al crimen organizado.

El informe europeo menciona el asesinato de dos guardias civiles en Barbate como un ejemplo claro del deterioro de la seguridad tras su eliminación.

Bruselas señala al Ejecutivo de Pedro Sánchez como responsable y exige restablecer esta unidad, dotándola con financiación adecuada y personal suficiente.

como responsable y exige restablecer esta unidad, dotándola con financiación adecuada y personal suficiente. Se solicita también que se reconozca a los policías como profesionales expuestos a alto riesgo, con mejoras salariales y una protección jurídica reforzada.

Un clima de impunidad y corrupción

La percepción de impunidad se ve alimentada por casos recientes de corrupción a distintos niveles, como lo demuestran investigaciones llevadas a cabo en Canarias y Andalucía. En Tenerife, por ejemplo, se constató que redes narco infiltraron clubes cannábicos e involucraron a mandos policiales y políticos locales, quienes favorecieron los intereses criminales a cambio de favores e inmunidad. El caso del empresario libanés Derbah, vinculado a círculos políticos y judiciales, ilustra lo complicado que es erradicar el tráfico cuando existen complicidades dentro del sistema.

Los narcos no dudan en recurrir a métodos como intimidación, violencia o soborno para proteger sus operaciones.

Las pesquisas internas han revelado redes que ofrecen protección dentro mismo cuerpo policial.

El Parlamento Europeo exige respuestas

La presión internacional está aumentando. El Parlamento Europeo ha dejado claro que eliminar herramientas efectivas como OCON-Sur pone en peligro tanto la seguridad fronteriza como la vida misma de los agentes. Se reclama una rectificación inmediata y reintegrar estructuras operativas para hacer frente al crimen organizado.

Se requiere que los ataques contra policías sean considerados «eurodelitos», con penas más severas.

Bruselas enfatiza la necesidad urgente de mandatos permanentes y financiación adecuada para las unidades dedicadas a combatir las drogas.

Perfil de Fernando Grande Marlaska

Fernando Grande Marlaska, actual ministro del Interior, se ha convertido en una figura controvertida desde su llegada al cargo en 2018. Con formación jurídica y una carrera destacada como juez, Marlaska ganó notoriedad por su rigor durante su tiempo en la Audiencia Nacional. Sin embargo, su gestión política ha sido criticada repetidamente tanto por sindicatos policiales como por asociaciones que representan a víctimas del narcotráfico.

Nació en Bilbao en 1962.

Comenzó su carrera judicial en 1987.

Se destacó instruyendo causas relacionadas con terrorismo y corrupción.

Asumió el Ministerio del Interior en 2018, promoviendo políticas modernas pero también tomando decisiones muy cuestionadas, como el cierre de OCON-Sur.

Anécdotas y curiosidades sobre Marlaska

Es un entusiasta amante de la música clásica y toca el piano durante su tiempo libre.

Ha sido el primer ministro del Interior abiertamente homosexual en España.

Durante su etapa como juez recibió amenazas vinculadas a ETA, lo cual fortaleció su imagen firme.

Su estilo directo e incluso algo seco le ha generado tanto simpatías como animadversiones dentro y fuera del ámbito policial.

Perspectivas y demandas de los cuerpos policiales

Los agentes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil aseguran que las condiciones actuales son insostenibles. Exigen recuperar medios efectivos y unidades especializadas además de mayor apoyo político y jurídico para enfrentar organizaciones cada vez más sofisticadas y violentas.