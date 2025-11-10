Un estudiante pide ayuda en las redes: Lleva seis años viviendo un infierno de acoso escolar y amenazas de muerte

Jóvenes Patriotas Españoles (JPE) ha formalizado una denuncia pública de máxima gravedad contra un centro educativo de la provincia de Gerona, Cataluña, acusándolo de «negligencia» y «omisión de deber» ante un caso de acoso escolar que se habría prolongado por más de seis años.

​El caso, que afecta al alumno Jan, se habría iniciado en 1º de ESO y se ha extendido hasta el actual 2º de Bachillerato, escalando hasta un punto de riesgo vital con supuestas amenazas de muerte proferidas por el grupo de agresores.

​El Portavoz Nacional de JPE, David Izquierdo, ha liderado la acción, exigiendo a la Consejería de Educación de la Generalitat una intervención inmediata, la activación de los protocolos de protección al menor y la aplicación del régimen sancionador correspondiente a los responsables de la presunta inacción.

​Cronología de la pasividad y riesgo vital

​La denuncia detalla que el bullying contra Jan ha sido sistemático desde el inicio de la Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, la situación experimentó un repunte dramático el pasado curso (1º de Bachillerato) durante unas colonias escolares, cuando el joven fue objeto de una agresión verbal por parte de compañeros.

​El aspecto más crítico de la denuncia se centra en la supuesta ausencia de respuesta efectiva por parte de la dirección del centro durante todos estos años. La familia de Jan, según JPE, solo tuvo conocimiento de la gravedad de la situación a través del propio alumno, y no mediante una notificación oficial por parte de la institución educativa.

​El punto de no retorno:

El conocimiento posterior de que el grupo de agresores habría manifestado la intención de agredir físicamente al alumno, llegando incluso a proferir amenazas de muerte, ha sido el detonante para que JPE eleve el caso a una cuestión de máxima urgencia y potencial peligro para la integridad del menor.

Declaración Contundente de David Izquierdo

​David Izquierdo ha emitido una declaración contundente, cargando directamente contra la gestión del centro:

​»La pasividad ante un caso de acoso que se extiende por más de seis años y culmina con amenazas de esta naturaleza constituye un incumplimiento grave de la obligación de tutela por parte del centro,» ha afirmado Izquierdo. «No podemos tolerar que las instituciones educativas ignoren los protocolos de protección y pongan en riesgo la seguridad de sus alumnos. Exigimos a la Generalitat una intervención inmediata y la aplicación del régimen sancionador correspondiente a los responsables de esta omisión de deber».

​Medidas institucionales en curso

​Como acción inmediata, Jóvenes Patriotas Españoles ha confirmado que está remitiendo una nueva y formal carta de requerimiento a la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña. En el documento se detallarán los hechos y la cronología completa del caso de Jan.

​La formación reitera su determinación a actuar con firmeza para garantizar que el menor y su familia reciban el amparo y la reparación necesaria, asegurando que el entorno escolar cumpla con la legalidad vigente y se mantenga libre de violencia.