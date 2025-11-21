El calvario de Eva, la alicantina torturada y violada durante una semana por tres argelinos y el silencio de los grandes medios de comunicación

La historia de Eva, una joven alicantina que fue secuestrada, torturada y violada durante una semana en un narcopiso del barrio de San Juan XXIII, ha dejado una huella imborrable en la percepción de la seguridad ciudadana en Alicante. A pesar de la gravedad del caso, las principales cadenas de televisión y los grandes medios nacionales han hecho caso omiso, lo que provoca un intenso debate sobre cómo se cubren los episodios violentos y cómo se tratan las víctimas según su contexto.

El tormento que vivió Eva comenzó cuando fue retenida en un piso ocupado, conocido por la policía y los vecinos como un punto de venta de drogas, bajo el control de un grupo de argelinos. Durante siete días, la joven soportó todo tipo de abusos, torturas físicas y agresiones sexuales a manos de tres hombres que actuaron sin temor a represalias. Fue solo gracias a la intervención valiente de un joven vecino, quien al encontrarla casi inconsciente dio aviso a las autoridades, que se evitó un desenlace trágico.

La vida en el narcopiso: miedo y omertá

El edificio donde sucedieron los hechos se ha convertido en un punto neurálgico de inquietud. Los vecinos describen al principal agresor, un argelino temido en la zona, como alguien “agresivo”, que vende drogas sin disimulo y mantiene bajo control el entorno con la ayuda de compatriotas que le sirven como guardaespaldas. El miedo ha silenciado a muchos, quienes prefieren no denunciar por temor a represalias directas.

La situación es tan insostenible que algunos residentes han señalado que el narcopiso opera como un “centro de operaciones” donde el tráfico de sustancias ilícitas y la violencia son moneda corriente. La atmósfera de intimidación y el sentimiento de abandono institucional son evidentes. A pesar de las numerosas quejas recibidas por parte de los vecinos sobre el inmueble, no fue hasta el desesperado aviso que permitió liberar a Eva cuando se llevó a cabo alguna intervención policial.

El silencio mediático: una herida más

Una faceta particularmente controvertida del caso es la escasa cobertura mediática que ha recibido. Ni los informativos nacionales más destacados ni los programas con mayor audiencia han dedicado tiempo a profundizar en la historia de Eva, a pesar del impacto social que conlleva. Solo algunos medios digitales y algunos programas televisivos han recogido fragmentos del testimonio y del horror vivido por la joven.

Esta falta de atención ha suscitado críticas tanto por parte de colectivos vecinales como por analistas especializados en sucesos, quienes apuntan a una tendencia preocupante: invisibilizar ciertos crímenes dependiendo del perfil tanto de las víctimas como de los autores. Para muchos, lo ocurrido con Eva pone al descubierto un doble rasero en la cobertura informativa que contribuye a perpetuar un clima de impunidad y desamparo.

Perfil de Eva: una víctima marcada por la resiliencia

A pesar del anonimato impuesto por las medidas judiciales, se conoce que Eva es una joven alicantina sin vínculos previos con sus agresores ni con el entorno criminal del narcopiso. Su círculo cercano la describe como una persona reservada y trabajadora, ajena a imaginarse atrapada en una espiral tan violenta.

Desde su rescate, Eva ha requerido atención médica y psicológica especializada. Su testimonio es desgarrador y ha sido crucial para identificar y detener al menos a uno de los presuntos responsables. Se prevé que el proceso judicial sea largo y complicado debido a la naturaleza violenta del caso y las dificultades para recabar pruebas en un entorno marcado por el silencio.

Reacciones y debate social

La noticia ha causado un gran revuelo entre los habitantes del barrio e impulsado un renovado debate sobre la inseguridad en áreas vulnerables, así como sobre la proliferación de narcopisos y la respuesta institucional ante estos fenómenos. Las asociaciones vecinales exigen mayor presencia policial y acciones contundentes contra los focos delincuenciales; mientras tanto, psicólogos y trabajadores sociales advierten sobre el daño invisible sufrido por las víctimas y testigos.

Los comentarios recogidos en programas televisivos y redes sociales reflejan indignación ante la sensación generalizada de impunidad; muchos sienten que lo ocurrido con Eva podría repetirse en cualquier rincón del país si no se toman medidas decididas.

La historia de Eva es un retrato desgarrador sobre la violencia oculta tras las paredes urbanas y del silencio cómplice que muchas veces rodea estos casos.