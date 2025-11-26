Dos guardias civiles resultan heridos al intentar arrestar a Sinead Kavanagh, luchadora de MMA, en un avión en Canarias

El pasado lunes por la noche, el aeropuerto de Gando, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, fue el escenario de un acontecimiento que ha reavivado el debate sobre la seguridad en los vuelos y los recursos disponibles para los cuerpos policiales.

La protagonista del suceso, Sinead Kavanagh, conocida luchadora profesional de MMA y amiga del célebre Conor McGregor, fue arrestada por dos agentes de la Guardia Civil tras protagonizar un altercado dentro de un avión de Ryanair que se dirigía a Dublín.

La intervención policial culminó con los dos guardias civiles con lesiones y de baja médica, mientras que Kavanagh quedó en libertad tras comparecer ante el juez como investigada por atentado contra agente de la autoridad.

El comandante del vuelo decidió abortar el despegue mientras se encontraba ya en la pista debido a la incapacidad para controlar la conducta violenta de Kavanagh.

Ante esta situación, la tripulación solicitó asistencia urgente a la Guardia Civil, al no poder calmar el ambiente. Según fuentes policiales, la luchadora “estaba fuera de sí” y solo gracias a la experiencia previa de uno de los agentes en técnicas de lucha se pudo finalmente reducirla y esposarla tras varios minutos de forcejeo y resistencia activa.

¿Cómo puede quedar en libertad quien hiere a dos Servidores Públicos? La luchadora de MMA, Sinead Kavanagh,ha quedado en libertad y los guardias están de baja.https://t.co/m5xUzt9Yir — Perrote (@Napotuiter) November 25, 2025

Imágenes virales y denuncia sindical

El incidente no pasó desapercibido para los pasajeros del vuelo, quienes grabaron con sus teléfonos móviles la intensa confrontación entre Kavanagh y los agentes. Los vídeos, que rápidamente se difundieron en redes sociales, muestran a la luchadora gritando en inglés mientras forcejea con los guardias, entre quienes se encontraba una agente mujer. En uno de los momentos más tensos, una segunda pasajera intentó intervenir, lo que aumentó aún más el caos dentro de la cabina.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado públicamente las precarias condiciones con las que los agentes tuvieron que lidiar durante este episodio. Critican especialmente la falta de pistolas eléctricas tipo Táser en el aeropuerto y la carencia de vehículos con mampara protectora para trasladar a detenidos violentos. En toda la provincia de Las Palmas apenas hay diez dispositivos Táser disponibles, ninguno en el aeropuerto de Gando, según indica la AUGC. El sindicato subraya que “no se les considera profesión de riesgo”, pese a enfrentarse a situaciones extremas que ponen en peligro su integridad física.

Perfil de Sinead Kavanagh: una carrera marcada por la dureza

Sinead Kavanagh (nacida en Dublín en 1986) es una figura destacada dentro del ámbito de las artes marciales mixtas. Compite en la categoría pluma dentro de Bellator MMA, una de las ligas más importantes a nivel internacional. Antes de dedicarse a las MMA, fue campeona nacional de boxeo en Irlanda hasta cinco veces y formó parte del equipo irlandés que participó en el Campeonato Mundial junto a la reconocida Katie Taylor.

Su apodo KO refleja su estilo agresivo y contundente, forjado en el gimnasio SBG Ireland, donde también entrenó Conor McGregor, quien ha sido su apoyo constante y mentor. A lo largo de su carrera ha acumulado victorias significativas e incluso llegó a disputar el título mundial pluma contra Cris Cyborg en 2021. A pesar de haber tenido altibajos recientemente, sigue siendo un referente admirado por su fortaleza y carácter directo tanto dentro como fuera del octógono.

Anécdotas y curiosidades

Kavanagh cuenta con más de 26.000 seguidores en Instagram, donde se describe con la frase: “Llevo la lucha en la sangre”.

Ha compartido entrenamientos y eventos con McGregor, quien le ha brindado apoyo público durante combates clave.

Su trayectoria como boxeadora le permitió formar parte del mismo equipo que Katie Taylor, una figura icónica del boxeo irlandés.

En vídeos anteriores se le ha visto competir junto a Leah McCourt, otra destacada luchadora del Bellator.

El incidente ocurrido en Gran Canaria no es el primero donde se ve envuelta en situaciones tensas fuera del ring; sin embargo, nunca había alcanzado tal magnitud.

Debate sobre la seguridad y los medios policiales

La detención de Kavanagh ha vuelto a poner sobre el tapete las deficiencias existentes respecto a los recursos policiales disponibles en aeropuertos españoles. La AUGC reclama que los agentes enfrentan situaciones peligrosas sin contar con herramientas adecuadas para someter a individuos violentos, como pistolas Táser o vehículos adaptados para estos casos. Esta falta les deja vulnerables y dificulta garantizar tanto la seguridad del personal como la protección de los pasajeros.

El informe sobre este episodio ya ha sido enviado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, entidad encargada de evaluar tanto la gravedad del incidente como posibles sanciones relacionadas con violaciones a las normas aéreas. Mientras tanto, los agentes afectados permanecen bajo baja médica y Kavanagh aguarda el desarrollo del proceso judicial tras haber quedado libre bajo cargos.

Reacciones y repercusiones

Este suceso ha generado inquietud entre sindicatos policiales y profesionales del sector aeronáutico. Se pone especial énfasis en actualizar protocolos operativos e incrementar dotaciones adecuadas para enfrentar riesgos emergentes, especialmente ante una creciente presencia tanto de pasajeros problemáticos como deportistas altamente capacitados.

Las redes sociales han visto cómo este debate se polariza entre quienes defienden las acciones policiales y aquellos que critican el comportamiento agresivo mostrado por Kavanagh; todos coinciden en resaltar lo crucial que es asegurar vuelos internacionales sin incidentes. El vídeo del forcejeo ya viralizado se convierte así no solo en un reflejo palpable sobre las vulnerabilidades enfrentadas por cuerpos policiales frente a agresores entrenados sino también una llamada urgente para reforzar medios adecuados dentro del entorno aeroportuario español.

El incidente ocurrido en Gran Canaria pone al descubierto carencias significativas así como retos considerables para estos profesionales ante situaciones críticas. La historia personal y profesional Sinead Kavanagh, llena tanto de éxitos como contratiempos, se entrelaza ahora con un debate más amplio sobre seguridad pública y protección hacia quienes mantienen el orden dentro del delicado ámbito del transporte internacional.