Detenido un cirujano plástico por presunto abuso sexual a una paciente anestesiada, grabado en vídeo

El silencio aséptico de un quirófano del hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, se rompió cuando dos enfermeras, alertadas por unos movimientos “extraños” del cirujano durante una intervención estética, decidieron grabar lo que estaba ocurriendo.

Lo que sus teléfonos registraron —según publica La Opinión de Murcia — ha estremecido a todo el sector sanitario: el médico, un reputado cirujano plástico con consulta en Madrid y Alicante, habría abusado sexualmente de una paciente que permanecía anestesiada en plena operación de aumento de pecho.

La dirección del hospital recibió el vídeo y, de inmediato, puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. Los agentes localizaron al sospechoso horas después en la casa de su madre, en la provincia de Alicante, donde fue detenido. Este sábado, el juez de Molina de Segura decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La decisión judicial, se sustenta en la gravedad de los hechos y en el riesgo de fuga, dado que el acusado es extranjero y posee una clínica privada en Madrid.

El hospital IMED ha emitido un comunicado desmarcándose del facultativo, que no pertenece a su plantilla y habría alquilado el quirófano para operar a su propio paciente. Tanto el centro como el grupo IMED Hospitales han mostrado su “absoluta colaboración con la justicia”, su respaldo a los profesionales que destaparon el caso y la intención de personarse como parte en la causa.

El arrestado, de 45 años, no es un desconocido en su ámbito. Con más de 15 años de experiencia en cirugía plástica, estética y reparadora, era miembro de varias sociedades médicas nacionales e internacionales y mantenía una intensa actividad en redes sociales, donde acumulaba millas de seguidores y compartía vídeos de sus intervenciones. Su reputación, sin embargo, se ha desplomado de la noche a la mañana.

Las enfermeras que denunciaron los hechos y la víctima, según fuentes judiciales, ya han prestado declaración ante la magistrada instructora. El médico, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar. El vídeo que destapó el caso, una grabación breve pero concluyente, será ahora una de las pruebas clave en una investigación que ha dejado en estado de shock al mundo médico y a la sociedad murciana.