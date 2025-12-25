La caída del precio de la cocaína empuja a los narcos a reutilizar submarinos

La policía española ha detectado un giro significativo en las estrategias de los narcotraficantes.

En lugar de hundir los narco-submarinos tras cada viaje desde Sudamérica, ahora optan por reutilizarlos. Esta decisión responde a una drástica caída en el precio de la cocaína, que ha estrechado los márgenes de ganancia y ha llevado a adoptar medidas de ahorro extremo.

Antes, estos sumergibles artesanales eran desechados después de completar su carga para evitar ser detectados. Sin embargo, con el kilo de cocaína en niveles mínimos históricos, los traficantes han comenzado a recuperarlos y a darles un nuevo uso.

Fuentes policiales tanto de Galicia como de Andalucía corroboran este fenómeno observado en las últimas semanas. El mercado ha cambiado y, con él, la dinámica del negocio ilegal.

Precios en picado en España

El precio del kilo de cocaína ha caído drásticamente en España.

En Galicia, las Rías Baixas marcan un precio histórico mínimo de 14.500 euros por kilo.

Hace diez años, este mismo producto superaba los 30.000 euros.

En Valencia, Barcelona y puertos andaluces como Huelva, el costo ronda los 17.000 euros.

En 2015: 27.000-29.000 euros/kilo en Galicia.

En 2023: Bajó a 18.000-23.000 euros.

En 2024: Periodos de hasta 16.000 euros.

Actualidad: Entre 14.500 y 17.000 euros dependiendo de la zona.

Curiosamente, esta caída no se refleja en el consumidor final. En la calle, el gramo se mantiene estable entre 50 y 60 euros desde hace varios años. Los narcotraficantes están aumentando sus márgenes al adquirir el producto más barato y venderlo al mismo precio habitual. La sobreproducción en Colombia y Ecuador ha saturado el mercado, con una producción mundial que se ha triplicado en los últimos quince años, superando las 3.000 toneladas anuales.

Comparativa con Europa y el mundo

España se posiciona como líder en la reducción de precios dentro de Europa Occidental. Aquí, el kilo al por mayor tiene un costo inferior al de otros países.

País/Región Precio kilo al por mayor (euros aprox.) Notas España (Galicia) 14.500 Mínimo histórico España (Andalucía/Levante) 17.000-19.000 Saturación por albaneses Bélgica 17.000 Similar, pero calle estable Europa central/oeste 36.000 (39.000 dólares) Precio promedio UNODC Colombia 1.200 (1.400 dólares) Origen, muy bajo

En contraste, Portugal presenta un consumo diez veces menor a pesar de ser una ruta similar. España lidera el consumo en Europa: entre el 13% y el 14% de los adultos han probado la droga. La edad media para comenzar es de 21 años y los hombres consumen tres veces más que las mujeres, con un pico notable entre los 35 y los 50 años.

Las incautaciones récord evidencian esta saturación del mercado. En 2023 se requisaron once toneladas en Valencia y Vigo. En febrero de 2025 se interceptaron 1.580 kilos en Huelva gracias a la Guardia Civil. Los grupos albaneses dominan ahora el suministro hacia Europa debido a sus precios competitivos.

Del hundimiento al reúso de narco-submarines

Los narco-submarinos, conocidos también como «narco-boats», realizan sus travesías desde Colombia o Ecuador cargados con toneladas del estupefaciente. Anteriormente eran hundidos tras descargar su carga en las costas gallegas o andaluzas; sin embargo, actualmente se están reutilizando para reducir costos.

Motivo principal : La baja del precio de la cocaína reduce considerablemente los beneficios obtenidos; construir y tripular un submarino implica un gasto elevado que puede alcanzar cientos de miles.

: La baja del precio de la cocaína reduce considerablemente los beneficios obtenidos; construir y tripular un submarino implica un gasto elevado que puede alcanzar cientos de miles. Detección : Las fuerzas policiales han notado una repetición alarmante del uso de estos sumergibles durante operaciones recientes.

: Las fuerzas policiales han notado una repetición alarmante del uso de estos sumergibles durante operaciones recientes. Rutas clave: Las Rías Baixas (Galicia), Cádiz y Huelva son puntos críticos donde llegan grandes cantidades por mar.

La pandemia agravó una situación ya compleja, ya que los agricultores sudamericanos continuaron produciendo hasta tres cosechas anuales. Este excedente está inundando Europa; se estima que el mercado mueve alrededor de once mil seiscientos millones de euros anuales y cuenta con seis millones de consumidores.

Impacto en violencia y sociedad

La disminución en los precios está generando un aumento en la violencia relacionada con las drogas. Sicarios latinos ofrecen asesinatos por solo dos mil euros cuando antes pedían hasta cincuenta mil. Las Islas Canarias se han convertido en un epicentro donde mafias cubanas, dominicanas y colombianas ajustan cuentas. Existe una creciente preocupación sobre si España podría convertirse en «el México europeo» debido a esta situación.

El consumo se ha normalizado; ya no es exclusividad de las élites como sucedía en 1982 cuando El País la comparaba con caviar. Hoy es accesible para clases medias y bajas; curiosamente, el gramo cuesta lo mismo que hace cuatro décadas: sesenta euros frente a diez mil pesetas.

Perfil consumidor : Personas entre treinta y cincuenta años son las más frecuentes; su consumo sostenido supera el cinco por ciento.

: Personas entre treinta y cincuenta años son las más frecuentes; su consumo sostenido supera el cinco por ciento. Rehabilitación: El coste privado oscila entre dos mil y diez mil euros mensuales mientras que la salud pública no da abasto.

Los narcotraficantes están adaptándose mediante envíos más grandes para compensar esta caída en precios; mientras tanto, la policía incrementa sus esfuerzos para interceptar estos movimientos ante la saturación del mercado. España sigue siendo un puerto clave para este tráfico ilícito pero también enfrenta altos niveles de consumo debido a una cultura hipercosumista muy arraigada.

La reutilización de submarinos marca una nueva era para los narcotraficantes, quienes buscan optimizar recursos ante un entorno cambiante e incierto. Las autoridades intensifican su vigilancia costera ante esta evolución preocupante.