Madrid: la muerte a puñaladas de Izan en Nochebuena al defender a su novia

Izan solo deseaba disfrutar de una Nochebuena tranquila junto a su novia en la calle Lagartera, en Puente de Vallecas.

Alrededor de las 2 de la mañana del 25 de diciembre, dos jóvenes comenzaron a insultar a la chica. Izan no dudó en intervenir para defenderla, lo que desencadenó una pelea mortal.

Recibió una puñalada en el hemitórax izquierdo y se desplomó, entrando en parada cardiorrespiratoria. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios del Samur, quienes le practicaron una toracotomía en el lugar, no lograron salvarle la vida.

Los agresores huyeron rápidamente, pero las fuerzas del orden establecieron un dispositivo especial para localizarlos. Uno fue encontrado poco después en la cercana calle Ronda del Sur, con heridas visibles en el rostro y el glúteo. El segundo se entregó en la Comisaría de Puente de Vallecas. Los detenidos son un español de 19 años y un venezolano de 21.

Actualmente, el Grupo VI de Homicidios, junto con la Brigada Provincial de Información y la Policía Científica, está llevando a cabo la investigación.

Están considerando la posibilidad de que se tratara de una reyerta entre bandas juveniles, aunque no descartan otras hipótesis.

Perfil de Izan, el joven valiente

Izan contaba con solo 17 años y era residente del barrio. Amigos y vecinos lo describen como un joven leal y protector. “Siempre defendía a los suyos”, comenta un testigo que observó los trágicos acontecimientos. Aunque no se dispone de información pública sobre su entorno familiar o académico, su novia gritó pidiendo ayuda mientras él caía al suelo. Tras el incidente, un familiar cercano a Izan requirió atención psicológica por parte del Samur.

La novia proporcionó descripciones claves a la policía que facilitaron las detenciones rápidas. Varios testigos relatan que fue una reyerta extremadamente violenta: “Se cayó, se golpeó con una barandilla de hierro, intentó huir y volvió a desplomarse”. El valor demostrado por Izan al intentar protegerla lo ha convertido en un héroe para quienes lo conocían, aunque esa valentía le costara la vida durante unas fechas tan señaladas.

Anécdotas y curiosidades sobre Izan y el suceso

Intento heroico de escapar : Tras recibir la puñalada, Izan logró levantarse para intentar huir, pero volvió a caer tras golpear una barandilla mientras luchaba por sobrevivir.

: Tras recibir la puñalada, logró levantarse para intentar huir, pero volvió a caer tras golpear una barandilla mientras luchaba por sobrevivir. Agresores paralizados : Los dos jóvenes quedaron inmóviles por un instante al ver la sangre antes de salir corriendo.

: Los dos jóvenes quedaron inmóviles por un instante al ver la sangre antes de salir corriendo. Detención rápida : La policía logró detener al primero herido y al segundo ya en comisaría gracias a las declaraciones tanto de testigos como de la novia.

: La policía logró detener al primero herido y al segundo ya en comisaría gracias a las declaraciones tanto de testigos como de la novia. Navidad marcada por tragedia: Izan fue uno de los tres asesinatos ocurridos con arma blanca en Madrid durante esa Nochebuena y Navidad.

El contexto oscuro de la Navidad en Madrid

La muerte de Izan no es un hecho aislado. Madrid experimentó una cara diferente estas fiestas con cifras alarmantes en emergencias. El Samur llevó a cabo 595 intervenciones; la Policía Municipal gestionó 3.266 incidencias y los bomberos atendieron 143 emergencias, incluyendo 13 incendios en viviendas.

A continuación se presentan algunas estadísticas relevantes correspondientes a las noches del 24 y 25 de diciembre:

Incidente Número Accidentes de tráfico 23 Intoxicaciones etílicas 40 Agresiones 31 Quejas por ruido en domicilios 377 Consumo de alcohol en vía pública 204 actuaciones

Tres muertes violentas marcaron estas festividades:

Puente de Vallecas: Izan, con solo 17 años, tratando de proteger a su novia. Leganés: Un hombre de 54 años apuñalado por su hermano psiquiátrico de 49 tras una discusión ocurrida en calle Alpujarras 4 alrededor de las 15:00 horas. Chamberí: Un boliviano de 64 años hallado muerto en calle Alonso Cano a las 5:40; junto al cuerpo se encontró un cuchillo; aún se investiga si fue suicidio tras autopsia pendiente.

En Leganés, los vecinos alertaron sobre una fuerte discusión; cuando llegó la policía encontraron el cuerpo con múltiples heridas y detuvieron al hermano inmediatamente. Testimonios sugieren que el agresor tenía antecedentes psiquiátricos. En Chamberí, el equipo del Samur intentó reanimar durante media hora sin éxito.

La investigación avanza

El caso del asesinato de Izan está siendo investigado por el Grupo VI de Homicidios, quienes recogen pruebas in situ y toman declaraciones pertinentes. La novia y otros testigos están aportando información clave para esclarecer lo sucedido. Por ahora, los detenidos permanecen en silencio ante las autoridades.

Este trágico suceso ha dejado huella profunda en Puente de Vallecas, un distrito marcado por problemas relacionados con bandas juveniles. “Una pelea extremadamente violenta”, repiten los residentes que han sido testigos del acontecimiento. La rápida respuesta policial evitó que la situación escalara aún más; sin embargo, el vacío que deja la pérdida del joven Izan es innegable. Madrid despide esta Navidad con tres vidas truncadas por el filo del cuchillo, recordándonos cruda e inevitablemente lo frágil que puede ser todo.

En cuanto al balance general sobre emergencias registradas esa noche, parece haber sido “un día similar al habitual”, pese a las muertes violentas ocurridas. La ciudad continúa su marcha diaria; sin embargo, casos como el que involucra a Izan quedan grabados en nuestra memoria colectiva.