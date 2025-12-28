Naufragio en Indonesia: la pesadilla navideña der una familia de hosteleros valencianos vinculada al Valencia CF

Fernando Martín y Andrea Ortuño habían estado soñando con su primer gran viaje fuera de España, acompañados de cuatro de sus seis hijos.

Sin embargo, el viernes pasado, una ola enorme partió en dos el barco turístico KLM Putri Sakinah, que navegaba en el Parque Nacional de Komodo, cerca de la isla de Padar.

Hoy se reanuda la búsqueda con más recursos, aunque las esperanzas empiezan a desvanecerse.

La familia valenciana disfrutaba de unas vacaciones llenas de deporte y aventura en Indonesia.

Hacía meses que habían planeado esta travesía hacia la isla de Komodo, famosa por albergar a los dragones gigantes.

Subieron al barco con billetes para observarlos de cerca. Alrededor de las 13 horas españolas, una primera ola hizo volcar la embarcación antigua de madera, y una segunda terminó por romperla.

Andrea Ortuño y su hija de 7 años fueron lanzadas desde la parte alta y lograron salvarse.

Cuatro tripulantes y un guía también escaparon.

Sin embargo, Fernando, de 44 años, junto a los niños de 12, 10 y 9 años quedaron atrapados abajo, según relató Andrea a su padre.

Enrique Ortuño, abuelo de los niños y propietario del restaurante El Coso del Mar, situado en la playa de las Arenas en Valencia, expresa su dolor con claridad: «Estamos destrozados». Ayer habló con su hija. Las posibilidades de encontrarlos vivos disminuyen, pero él sigue pidiendo fe. El grupo hostelero El Coso ha tenido un gran éxito en Valencia, con locales situados en la playa, el centro histórico, Burriana y La Pobla de Farnals. Andrea se encarga del hotel en las Arenas. Esta saga familiar une la hostelería con el deporte.

Perfil de Fernando Martín, el alma deportiva de la familia

Fernando Martín Carreras fue un destacado exfutbolista y entrenador. Este año asumió el cargo en el Valencia CF Femenino B con gran ilusión. El club lo anunció con entusiasmo. Contaba con más de diez años en el VCF Femenino y en la Academia VCF. La pérdida ha conmocionado al Valencia CF, que expresa su pesar a través de las redes sociales. El naufragio ha dejado una huella profunda tanto en el equipo como en la cantera.

La familia compartía una intensa pasión por viajar y practicar deporte. Este viaje representaba su gran salto al extranjero. Tenían planeadas excursiones activas. Fernando combinaba su amor por la familia con su pasión futbolística. Por su parte, Andrea, proveniente de una sólida tradición hotelera, gestionaba el negocio familiar. Juntos formaban un equipo emprendedor que vivía por el deporte.

Edad y rol : 44 años, entrenador del Valencia CF Femenino B .

: 44 años, entrenador del . Familia : Seis hijos en total; cuatro estaban presentes en el viaje.

: Seis hijos en total; cuatro estaban presentes en el viaje. Negocio : Relacionado con El Coso , un imperio hostelero valenciano.

: Relacionado con , un imperio hostelero valenciano. Pasión: Viajes, deporte y fútbol.

Reconstrucción del naufragio paso a paso

El KLM Putri Sakinah, que transportaba a 11 personas, estaba cerca del límite permitido para diez pasajeros. Se trataba de un barco típico hecho de madera con camarotes destinados a turistas. Partió hacia Komodo desde las cercanías de Labuan Bajo, pero sufrió una avería en el motor debido al fuerte oleaje antes de volcarse a las 20:30 hora local (13:30 GMT).

Según lo relatado por Andrea a su padre: «Una ola muy grande lo tumbó y una segunda lo partió en dos». Ella y su hija fueron lanzadas al agua mientras los demás permanecían atrapados en los camarotes inferiores. Ese día se rescataron siete personas vivas. La búsqueda se reanuda hoy para localizar el casco hundido utilizando buzos.

Las condiciones complican enormemente la situación:

Olas que alcanzan los 1,5 metros.

Fuertes corrientes cerca de Padar .

. Lluvias torrenciales que dificultan la visibilidad.

El trabajo del Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) está coordinado por 80 personas que participan activamente en la operación. Se han dispuesto cuatro barcos, buceadores y policía marítima para ampliar el área a buscar hasta 5,25 millas náuticas. Además, se suman 27 rescatistas más a bordo del buque Puntadewa. Según informa Fathur Rahman, director en Maumere, se prioriza localizar restos del barco hundido; el capitán fue quien vio por última vez a los desaparecidos dentro del camarote.

Labores de búsqueda: esperanza menguante pero activa

Hoy domingo se reanuda la búsqueda tras una pausa nocturna; mejoran las condiciones marítimas para continuar las labores. Así lo confirma Stephanus Risdiyanto, jefe de Autoridad Portuaria de Labuan Bajo, quien aclara que hay cuatro españoles dentro del grupo familiar afectado. El Ministerio de Transporte también ofrece apoyo logístico para estas búsquedas que podrían prolongarse entre tres o cuatro días más.

Las autoridades indonesias enfrentan un mar agitado mientras hallan restos flotantes desde ayer; se baraja como hipótesis una avería del motor debido al oleaje intenso o incluso que el barco estuviera sobrecargado antes del accidente. La familia valenciana había contratado un tour para ver los dragones que habitan en la isla.

A pesar del doloroso momento que atraviesan, Enrique Ortuño insiste: «Hay que tener fe». La comunidad valenciana llora esta pérdida tan sentida; los restaurantes bajo la marca El Coso han cerrado sus puertas como signo de duelo mientras que el club valencianista observa luto por esta trágica situación. Tanto Andrea como su pequeña regresarán pronto a casa destrozadas emocionalmente.

Anécdotas y curiosidades sobre la familia Martín-Ortuño

Esta familia ha dejado una significativa huella en Valencia gracias a sus éxitos profesionales y cercanía humana entre ellos; aquí van algunos detalles que reflejan su cotidianidad:

En el ámbito deportivo, Fernando entrenaba al equipo femenino del Valencia CF B con gran dedicación; sus jugadoras lo recuerdan por su compromiso durante su tiempo en la Academia.

El restaurante familiar, conocido como El Coso del Mar , atrae cada año a miles de comensales en la playa de las Arenas mientras Andrea dirige todo con mano firme.

, atrae cada año a miles de comensales en la playa de las Arenas mientras Andrea dirige todo con mano firme. Este viaje representaba su primera experiencia larga fuera del país; llevaban años soñando con ello e iban a disfrutar combinando buceo, senderismo y avistamiento cercano a los dragones.

De sus seis hijos totales, dos permanecieron en Valencia ajenos al drama ocurrido.

Enrique Ortuño ha logrado expandir exitosamente su negocio familiar hasta contar hoy con tres locales adicionales; este éxito se basa principalmente en ofrecer arroz fresco y pescado.

Fernando pasó exitosamente del campo como jugador al banquillo como técnico dentro del VCF; ha dedicado más de diez años a formar parte esencial dentro del fútbol femenino.

El Valencia CF ha publicado un emotivo tributo recordando cómo «Ilusión y ganas» definían a Fernando Martín . La hostelería valenciana pierde así a un referente muy querido mientras continúan las búsquedas activas en Indonesia ante este drama donde confluyen mar, fútbol y familia. La fe persiste entre todos aquellos afectados mientras el mar guarda silencio sobre lo ocurrido.