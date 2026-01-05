La justicia de EEUU acusa a Maduro, a su esposa e hijo de ‘traficar’ 200 toneladas de coca en jets oficiales

Pintan bastos.

Nicolás Maduro y su círculo cercano se encuentran bajo el peso de graves acusaciones por parte de la justicia de EEUU.

Un documento federal revela cómo facilitaron el narcotráfico desde el palacio presidencial, contando con la protección de las FARC.

Utilizaron pasaportes diplomáticos y aviones pertenecientes a la empresa estatal de petróleo PDVSA para realizar vuelos directos hacia Miami, Nueva York y París.

Estados Unidos acusa formalmente de narcotráfico y narcoterrorismo principalmente a Nicolás Maduro y Cilia Flores, pero en la acusación ampliada (desclasificada en enero de 2026) también incluye a su hijo biológico, Nicolás Maduro Guerra («Nicolasito»), por conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados.

Además, los hijastros (Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores) han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por corrupción y vínculos con el régimen, aunque no están imputados penalmente como los anteriores.

Los famosos «narcosobrinos» (Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas) son sobrinos de Cilia Flores (no hijos), y fueron condenados en EE.UU. por narcotráfico en 2017.

Todo esto se hace público tras la detención de Maduro y Cilia Flores durante la operación Resolución Absoluta, que incluyó bombardeos en Caracas y dejó un saldo trágico de al menos 80 muertos.

Las fuerzas estadounidenses arrestaron a Maduro y su esposa en su propia residencia. Actualmente, ambos esperan juicio en Nueva York, enfrentando cargos por conspiración para importar cocaína y vínculos con grupos terroristas. Donald Trump celebró esta acción como un paso crucial para frenar el flujo de drogas hacia su país. Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado, subrayó que el objetivo principal era desmantelar el narcotráfico, no solo cambiar el régimen.

Maduro: de conductor de autobús a dictador

Nicolás Maduro nació en Caracas en 1962, trabajó como conductor de autobús aunque prontó se involucró en los sindicatos de izquierda y desde ahí comenzó su ascenso en el chavismo hasta que se convirtió primero en la mano derecha del dictador Hugo Chávez y después en su sucesor tras la muerte de Chavez en 2013.

Como segundo de Chávez primero y después como dictador, Maduro condujo a Venezuela hacia una crisis económica devastadora. Millones han tenido que huir debido al hambre y la represión. Desde 2020, EEUU lo ha señalado como narcotraficante, ofreciendo recompensas que han llegado a alcanzar los 50 millones de dólares.

Ascenso meteórico : Chávez lo nombró canciller en 2006 y lo designó como sucesor en 2013.

: Chávez lo nombró canciller en 2006 y lo designó como sucesor en 2013. Perfil polémico : Acusado de fraude electoral tanto en 2018 como en 2024. Mantiene alianzas con países como Rusia , China , Irán y Cuba .

: Acusado de fraude electoral tanto en 2018 como en 2024. Mantiene alianzas con países como , , y . Familia implicada: Su esposa, Cilia Flores, conocida como «primera combatiente», también enfrenta acusaciones junto a él. Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, figura igualmente en las denuncias por tráfico de cocaína.

La figura excéntrica de Maduro está marcada por episodios surrealistas:

En 2019, mientras había apagones masivos que sumían al país en el caos, bailó salsa durante una transmisión nacional.

Aseguró haber visto aparecer a Chávez como un pajarito durante su funeral en 2013; una historia que rápidamente se volvió viral.

Ha sobrevivido a varios intentos fallidos de magnicidio, según afirma el régimen, incluyendo un ataque con drones en 2018.

Tiene anécdotas místicas: dice que consume arepas con queso para «conectar con el pueblo».

En 2017 proclamó que el 70% del crudo venezolano se destinaría a China, aunque gran parte se utilizó para financiar actividades relacionadas con las drogas.

Estas historias dibujan a un líder que combinó populismo con autoritarismo. Ahora tras las rejas, su legado se reduce a serios cargos relacionados con el crimen organizado.

La advertencia de Trump a Delcy Rodríguez

Sin perder tiempo, Donald Trump ha lanzado una advertencia directa a la nueva dictadora venezolana: «Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro». Esta declaración llega tras la designación de Delcy Rodríguez como ‘presidenta interina’ por parte del Tribunal Supremo venezolano; ella asumió el cargo durante la ausencia «temporal» de Maduro. Aunque inicialmente Trump había alabado su conversación con Rubio, cambió su tono después del discurso desafiante que ella pronunció, donde exigió la liberación de los detenidos.

Trump sostiene que ahora es EEUU quien dirige los destinos venezolanos; busca revitalizar la industria petrolera mediante inversiones estadounidenses y recuperar expropiaciones realizadas durante el chavismo. Las reservas petroleras del país ascienden a unos impresionantes 300 mil millones de barriles.

En cuanto a la transición política, Rubio aboga por centrarse en seguridad y estabilidad antes que convocar elecciones inmediatas: «Sería prematuro». Su prioridad es detener el narcotráfico y expulsar grupos armados como las FARC o ELN; además ha implementado bloqueos navales contra buques petroleros sospechosos; hasta ahora han sido atacados más de 30 barcos mientras la Marina patrulla el Caribe con unos 15 mil soldados.