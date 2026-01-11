Escándalo en la noche turca

El ídolo turco Can Yaman, detenido en un operativo antidroga junto a seis personas

El actor, junto a la actriz Selen Görgüzel, fue arrestado en plena redada policial contra el consumo de cocaína en locales nocturnos

Can Yaman PD.
Archivado en: Sucesos

Can Yaman, el apuesto actor turco adorado por millones de fans, fue detenido anoche en Estambul durante una redada policial en varios clubes exclusivos. Las autoridades lo acusan de posesión de estupefacientes, según revela el diario Hürriyet.

La sorpresa fue mayúscula. Junto a Yaman también cayó arrestada Selen Görgüzel, una de las actrices más mediáticas del país, y otras cinco personas vinculadas al ambiente nocturno de la ciudad. Los agentes, que actuaron de madrugada, irrumpieron en los locales armados con órdenes de registro y realizaron pruebas de cabello, sangre y orina a todos los presentes.

Aunque la Fiscalía no había emitido una orden de detención, el hallazgo de droga en poder del actor encendió todas las alarmas. La operación forma parte de una ola de redadas que ya ha salpicado a artistas, deportistas y empresarios en las últimas semanas, en una cruzada del gobierno contra el consumo de cocaína entre las élites urbanas.

El golpe mediático es devastador. Can Yaman no solo es un rostro internacional por sus telenovelas de éxito, sino también el protagonista de la serie española El laberinto de las mariposas, que se encuentra en pleno rodaje. Su futuro artístico, ahora, se tiñe de incertidumbre mientras la investigación avanza y sus seguidores intentan asimilar la noticia.

