La comisión de fiestas de Villamanín cobra los millones del Gordo e inicia el reparto entre los vecinos

La Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, ha recibido este lunes el premio del Gordo de la Lotería de Navidad, correspondiente al número 79.432, que se sorteó el 22 de diciembre y que asciende a 4 millones de euros.

Este dinero ha sido ingresado en la cuenta bancaria oficial de la asociación, lo que pone fin a semanas de incertidumbre en este pequeño pueblo de aproximadamente 700 habitantes.

Aunque se vendieron 450 participaciones, solo contaban con décimos para 400, lo que genera un desfase de 50 papeletas que equivale a 400.000 euros y ha dividido al municipio en dos grupos.

A finales del mes pasado, los agraciados alcanzaron un acuerdo precario para que todos pudieran cobrar: cada uno acepta una reducción del 10% del premio por su participación, lo que implica unos 8.888 euros menos por cada papeleta de 100 euros.

La comisión, compuesta por 11 miembros, se compromete a poner a disposición de los demás su propio décimo y sus premios personales una vez que se complete el reparto.

Sin embargo, no todos están conformes con este pacto, así que ahora cada premiado deberá decidir a través de una plataforma web.

El proceso de registro arranca en breve

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha anunciado que la plataforma estará operativa en un plazo máximo de dos semanas, tras realizar las pruebas pertinentes de seguridad. El registro es esencial para verificar la titularidad y así evitar fraudes o duplicidades. Dentro del sitio web, los agraciados podrán consultar el convenio de reparto y decidir si aceptan o rechazan el acuerdo con la quita del 10%.

Plazo clave : Finaliza el 22 de marzo de 2026 . Después de esa fecha, no se admitirán reclamaciones, igual que ocurre en los premios estatales.

: Finaliza el . Después de esa fecha, no se admitirán reclamaciones, igual que ocurre en los premios estatales. Ayuda presencial : Se habilitarán días en Villamanín y en León capital para aquellos que no estén familiarizados con internet. Las fechas, lugares y horarios se anunciarán con antelación.

: Se habilitarán días en y en para aquellos que no estén familiarizados con internet. Las fechas, lugares y horarios se anunciarán con antelación. Urgencia: Cuanto antes se registren, más rápido podrán cobrar. El pago dependerá del número total de adhesiones.

La comisión insta a actuar rápidamente y solicita no compartir fotos de las papeletas online ni proporcionar datos personales a nadie por privado. «Nadie está autorizado a pediros la papeleta, claves o transferencias», advierten en su comunicado.

«Hoy queremos dar una noticia relevante que aporta tranquilidad. La cuenta bancaria a nombre de la Asociación ya está abierta y se ha realizado el ingreso correspondiente con todas las garantías necesarias», afirman en sus redes sociales.

Tensiones en un pueblo pequeño

El error relacionado con las 50 papeletas adicionales ha generado tensiones considerables en Villamanín. Algunos medios describen un pueblo fracturado, donde las discusiones en supermercados casi llegan a convertirse en enfrentamientos físicos. La comisión maneja esta situación complicada mediante cuatro comunicados oficiales, bajo supervisión legal y mediática. Si no se logra una adhesión generalizada, el asunto podría terminar en los tribunales.

La asociación expresa su agradecimiento al Ayuntamiento de Villamanín, así como a peñas, cofradías y vecinos que contribuyeron con participaciones del Sorteo del Niño. Utilizan reintegros y premios menores para sufragar los gastos derivados del proceso.

Para comprender mejor la magnitud del impacto, aquí algunos datos sobre la situación:

Premio Cantidad Participaciones vendidas Desfase Gordo 4.000.000 € 450 50 papeletas (400.000 €)

Cada participación adquirida por valor de 100 euros otorgaba derecho a recibir 10.000 euros brutos; sin embargo, tras aplicar la quita del 10%, quedan unos netos aproximados de 9.000 euros por papeleta. La comisión jugó su propio décimo aparte, cuya distribución se llevará a cabo más tarde.

Perfil de la Comisión de Fiestas

La Comisión de Fiestas de Villamanín está formada por un grupo de 11 voluntarios responsables de organizar las fiestas patronales y vender lotería para financiar estas actividades. No hay nombres destacados públicamente; son vecinos corrientes enfrentados ahora a millones y presiones inesperadas.