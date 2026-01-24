Marruecos lidera el mapa de la delincuencia extranjera en la Comunidad Valenciana

Durante el año 2024, la Comunidad Valenciana registró un total de 26.677 intervenciones policiales dirigidas a ciudadanos extranjeros, según los últimos informes oficiales del Ministerio del Interior. Estas cifras ofrecen una base objetiva para analizar la conexión entre inmigración y criminalidad, alejándose de percepciones distorsionadas o discursos políticos. Al desglosar por nacionalidades, se observa una clara predominancia: Marruecos encabeza la lista con 5.005 detenidos e investigados, seguido de Argelia con 3.862 y Colombia con 3.607. Juntas, estas tres nacionalidades representan más de la mitad de todas las detenciones de extranjeros en la región durante el año anterior.

El listado sigue con Rumanía (2.519 casos), Reino Unido (784), Ucrania (654), Ecuador (601), Venezuela (575), Bulgaria (539) y Francia (494). La distribución geográfica revela datos interesantes: África acumula 9.761 detenciones, mayoritariamente atribuibles a Marruecos y Argelia, mientras que Europa contabiliza 8.969 detenciones, destacando a Rumanía como la nacionalidad más representativa. América suma 7.170 casos, donde Colombia supera con creces al resto de países hispanoamericanos. Este patrón no solo refleja la composición demográfica de la región, sino también dinámicas delictivas específicas relacionadas con situaciones de exclusión social y marginalidad aguda.

Además de los delitos contra las personas, las fuerzas del orden han notado un incremento en actividades ilegales asociadas a la okupación organizada, pequeños robos, fraude administrativo y economía sumergida en barrios con alta concentración de población extranjera. Alicante es uno de los casos más destacados, donde la okupación ilegal ha evolucionado hasta convertirse en un verdadero negocio; hay intermediarios que cobran por ocupar viviendas vacías o facilitar gestiones al margen de la ley. A esto se suma el surgimiento de redes que se benefician de la reventa de citas administrativas, empadronamientos o trámites municipales, una picardía que florece en contextos marcados por el colapso institucional y una alta demanda.

Las fuentes policiales señalan que muchos de estos incidentes ocurren en situaciones de sinhogarismo, falta total de arraigo y exclusión social, factores que complican el control judicial y propician la reincidencia. No obstante, es crucial recordar que detención o investigación no implica condena. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que en 2024, en la Comunidad Valenciana, había 26.785 personas condenadas con nacionalidad española frente a 12.816 extranjeras. En otras palabras, aunque los condenados son mayoritariamente nacionales, el porcentaje de foráneos penados respecto al total poblacional es proporcionalmente mayor.

Las cifras oficiales no explican por sí solas los motivos detrás de la delincuencia; sin embargo, sí esbozan una realidad que alimenta la percepción de inseguridad en ciertos barrios y municipios. La combinación de inmigración ilegal descontrolada, exclusión social, escasez habitacional y respuestas institucionales limitadas crea un caldo propicio donde una minoría delictiva termina impactando negativamente sobre toda la población extranjera. Los datos del Ministerio del Interior ofrecen una imagen incómoda pero necesaria sobre cómo se distribuye la criminalidad entre ciudadanos extranjeros en nuestra comunidad, abriendo un debate cada vez más presente en el ámbito público.