¿Cómo se produjo el mayor golpe contra las drogas sintéticas en Europa con epicentro en Polonia?

Europol ha coordinado la operación más significativa jamás realizada contra las drogas sintéticas en la Unión Europea. El 16 de enero de 2026, fuerzas policiales de diferentes países llevaron a cabo 50 registros simultáneos. Se desmantelaron 24 laboratorios industriales y se incautaron cerca de 1.000 toneladas de precursores químicos destinados a la fabricación de MDMA, anfetamina, metanfetamina y catinona.

La organización criminal, encabezada por ciudadanos polacos, utilizaba siete empresas legales en Polonia para traer sustancias desde China e India. Luego, reenvasaban y etiquetaban incorrectamente los precursores antes de distribuirlos a laboratorios por toda Europa. Los agentes también detectaron células especializadas en logística, producción y blanqueo de capitales.

Desglose de la operación Fabryka:

2024 : La policía polaca identifica importaciones masivas de productos químicos legales provenientes de Asia.

: La policía polaca identifica importaciones masivas de productos químicos legales provenientes de Asia. Investigación durante un año : Europol lidera junto a Bélgica, República Checa, Alemania, Países Bajos, Polonia y España, intercambiando información crucial.

: Europol lidera junto a Bélgica, República Checa, Alemania, Países Bajos, Polonia y España, intercambiando información crucial. 16 de enero de 2026 : Se realizan 50 registros en varios países. Se desmantelan cuatro centros de distribución en Polonia y se incautan nueve vehículos, propiedades valoradas en 2,5 millones de euros y 2.000 plantas de marihuana.

: Se realizan 50 registros en varios países. Se desmantelan cuatro centros de distribución en Polonia y se incautan nueve vehículos, propiedades valoradas en 2,5 millones de euros y 2.000 plantas de marihuana. Resultados inmediatos: Se producen 85 detenciones, incluyendo a dos cabecillas polacos considerados de alto valor. Se retiran 120.000 litros de residuos tóxicos.

La Policía Nacional española envió agentes para respaldar los registros y detenciones. Su participación en el intercambio informativo fue clave para llevar a cabo este golpe.

Andy Kraag, al frente del Centro Europeo contra la Delincuencia Organizada Grave en Europol, subraya el alcance del operativo: «Esta es, sin duda alguna, la mayor acción contra la producción y distribución de drogas sintéticas». Resalta la estrategia sobre la cadena de suministro: al cortar el flujo de precursores se busca detener la producción desde su origen.

Impacto de la red y sus consecuencias

La organización mantenía conexiones entre mafias asiáticas y grupos europeos. Producía a gran escala mediante laboratorios sofisticados que han evolucionado desde instalaciones domésticas hasta verdaderas fábricas. Aunque antes eran Países Bajos y Bélgica los que dominaban esta actividad, ahora los laboratorios están proliferando por toda Europa, incluida España.

Este negocio mueve miles de millones. Representa una amenaza comparable a la cocaína: inunda las calles, genera violencia hacia jueces y fiscales, recluta menores e induce corrupción.

Daños colaterales:

Medioambientales : Por cada litro producido se generan aproximadamente 30 litros de residuos. Estos grupos vierten ácidos y disolventes en bosques y ríos, lo que contamina los suelos durante décadas.

: Por cada litro producido se generan aproximadamente 30 litros de residuos. Estos grupos vierten ácidos y disolventes en bosques y ríos, lo que contamina los suelos durante décadas. Sociales: La violencia asociada al servicio y al blanqueo se lleva a cabo mediante empresas pantalla.

En Polonia, el epicentro del problema, se han confiscado grandes volúmenes que habrían inundado los mercados locales. Los involucrados enfrentan penas que oscilan entre los 15 y 18 años por tráfico y producción.

Europol advierte que aunque este es un gran distribuidor desarticulado, aún hay otros bajo vigilancia. Este golpe masivo no solo frena la industria sintética sino que también protege a Europa ante una posible avalancha química.