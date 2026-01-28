El Gobierno Sánchez ordenó a los policías desplegados para el partido de fútbol del Córdoba que dieran media vuelta, cuando los agentes ya acudían a Adamuz

No tienen vergüenza.

El 18 de enero, a las 19:45, un trágico accidente entre dos trenes en Adamuz, Córdoba, dejó 45 fallecidos.

A tan solo 37 kilómetros, en el estadio El Arcángel, 18 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se encontraban vigilando el partido Córdoba-Málaga, que contaba con la presencia de 20.000 aficionados. Al enterarse del siniestro, se pusieron en marcha de inmediato.

La comisaria María Dolores López Sánchez, jefa provincial en Córdoba y presente en el evento deportivo, ofreció sus unidades en dos ocasiones para brindar apoyo.

Los policías subieron a tres furgonetas –seis agentes por vehículo– y partieron hacia Adamuz.

Sin embargo, poco después, cuando apenas habían recorrido dos o tres kilómetros, recibieron una contraorden: debían regresar a Córdoba. La decisión fue impuesta por la subdelegada del Gobierno, Ana María López Losilla.

Lo cuentan con detalles en El Debate.

La reacción entre los policías fue de sorpresa e indignación. Uno de los agentes que se dirigía al accidente había sido recientemente padre y residía en Málaga. Fuentes sindicales han hablado sobre un sentimiento de resignación y tristeza al no poder ayudar en una noche tan fatídica para Córdoba.

Este incidente pone de manifiesto un choque entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que Adamuz es una zona rural bajo la competencia del segundo cuerpo, dirigido por el jefe de la Comandancia, Ramón María Clemente Castrejón. Desde la Policía se señala que hubo una negativa inicial por parte de la Guardia Civil, aunque esto no ha sido confirmado. El jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido, intentó mediar en la situación, pero finalmente prevaleció la orden dada por la subdelegada.

La Subdelegación del Gobierno ha negado que existiera una contraorden y ha justificado su actuación señalando que se trata de una zona rural correspondiente a la Guardia Civil y que se avisaría si su intervención era necesaria. Argumentan que ya había mucho trabajo en Córdoba debido al accidente. En situaciones de emergencia, cualquier autoridad puede movilizar cualquier cuerpo policial, como sucedió durante la DANA; sin embargo, esta vez no ocurrió así.

Cronología clave : 19:45: Accidente en Adamuz , alerta al 091. Agentes en El Arcángel se activan. Salen en furgonetas hacia el siniestro. Órdenes de vuelta: regresan al estadio.

Los vecinos evacuaron a los heridos antes incluso de que llegara la primera patrulla de la Guardia Civil, que tardó unos 15 minutos en aparecer. Aunque sí hubo presencia policial autonómica, no se vio a ningún agente del Cuerpo Nacional.