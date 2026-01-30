Los extranjeros cometen el 63% de los delitos sexuales, el 73% de los homicidios y el 72% de los robos en Navarrra

Inmigración ilegal y delito.

No sirve de nada intentar edulcorar o camuflar el crimen.

Un informe interno de la Policía Foral de Navarra ha puesto sobre la mesa datos que abren un intenso debate acerca del vínculo entre inmigración ilegal masiva y criminalidad.

Este documento, que se clasifica como confidencial y ha sido elaborado por la División de Información del cuerpo policial, indica que los extranjeros son responsables del 62,96% de los delitos sexuales, el 73,3% de los homicidios y el 71,77% de los robos ocurridos en Navarra durante 2024 hasta el 25 de noviembre de 2025.

Estos números contrastan notablemente con la realidad demográfica local. La población extranjera apenas representa el 13,2% de los 683.854 habitantes de Navarra, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Esta disparidad ha suscitado inquietudes en varios sectores políticos, que asocian la inmigración ilegal masiva con un aumento en ciertos tipos delictivos. El informe pone de manifiesto una tendencia clara: mientras que las detenciones de individuos españoles descendieron del 37,36% en 2024 al 33,73% en 2025, las detenciones de extranjeros han aumentado notablemente.

Respecto a las nacionalidades involucradas, Marruecos y Argelia son las más representadas entre los arrestados. En el caso específico de robos con violencia, más de la mitad de los detenidos extranjeros son marroquíes —40 sobre un total de 68—, seguidos por argelinos con 24 arrestos. El informe destaca un incremento del 17,2% en las detenciones de marroquíes, mientras que los argelinos pasaron de 80 en 2024 a 91 en 2025, lo que representa un aumento del 13,8%. En cuanto a delitos sexuales, Marruecos se posiciona como el país con mayor número de detenidos extranjeros.

Los robos con violencia presentan cifras preocupantes. En esta categoría, los extranjeros constituyen el 79,1% del total de detenidos; es decir, casi ocho arrestados por cada diez pertenecen a este grupo. Los hurtos reflejan una proporción aún más alarmante: el 83,7% fueron extranjeros frente al 15,6% españoles, marcando así el dato más elevado del informe. En homicidios —incluyendo tanto consumados como intentos— los extranjeros representan el 73,3% frente al 26,7% españoles.

En lo que respecta a delitos sexuales, se registraron un total de 54 detenidos en 2025. De estos arrestos, 34 eran extranjeros (62,96%), mientras que solo 20 eran españoles (37,04%). Navarra se sitúa como la región con mayor tasa de detenidos extranjeros por delitos sexuales por cada 100.000 habitantes comparada con otras comunidades españolas: 199,86 con un total de 114 detenidos extranjeros en 2024 frente a 71 españoles.

La naturaleza confidencial del informe ha generado una intensa discusión política sobre la pertinencia de hacer públicos datos desglosados por nacionalidad en las estadísticas criminales. Es la primera vez que se presenta un registro clasificado por origen y país de nacimiento en Navarra. Las memorias oficiales anuales publicadas por la Policía Foral solo ofrecen cifras agrupadas por tipo delictivo sin entrar en este grado específico. La policía regional vasca, por su parte, divulgó en noviembre de 2025 su primer informe oficial donde se detalla la nacionalidad de los detenidos; revelando que entre enero y septiembre del mismo año el 64,2% eran extranjeros.

Desde algunos sectores políticos como VOX, se sostiene una relación directa entre inmigración ilegal y delincuencia. Este partido ha argumentado que la inmigración descontrolada «introduce inmigrantes sin papeles», lo cual dificulta conocer si quienes entran tienen antecedentes penales. Además apuntan a que Marruecos ha liberado a más de 1.300 delincuentes, quienes podrían acabar llegando a España mediante redes mafiosas organizadas.

En Pamplona, capital navarra, la criminalidad mostró signos de desaceleración durante el año pasado. La tasa se situó en 74,6 delitos por cada mil habitantes, lo que supone un ligero descenso del 0,2 respecto a 2023. Los hurtos representaron un tercio total (33,38%) y experimentaron una caída del 8,56% respecto al año anterior. No obstante esto cambia ligeramente al observar el primer trimestre del año siguiente: allí los delitos aumentaron un 6% comparado con el mismo periodo anterior, aunque las detenciones también crecieron un notable 13%.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística confirma que la tasa delincuencial entre personas extranjeras es actualmente 2,5 veces superior a la registrada entre españoles: se sitúa en 14,6 delitos por cada mil habitantes mayores de edad para extranjeros frente a solo 5,8 para españoles.

Con estos datos demoledores, se entiende mejor por qué a la izquierda no le interesa que se publiquen las estadísticas de delitos con la nacionalidad de quienes los cometen. Y es que el Gobierno y sus socios radicales venden el relato de que la inmigración ilegal masiva lejos de ser un problema, es un beneficio que hay que legalizar.

Eso por no hablar de que en determinadas culturas como la islámica, el trato que se le da a la mujer es claramente discrimiantorio y vejatorio, por lo que no se entiende cómo una izquierda tan presuntamente preocupada por la mujer quiere que vengan a España hombres con estas concepciones incompatibles con las nuestras.