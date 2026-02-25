Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por ‘violación’ y dice que fue a la fuerza y en 2021

Una nueva denuncia contra Íñigo Errejón ha agitado la actualidad. Este martes 24 de febrero de 2026, una mujer con un perfil público presentó su acusación por una violación que habría tenido lugar el 16 de octubre de 2021.

Alfredo Arrién, el mismo abogado que representa a Elisa Mouliaá, dio a conocer la noticia en el programa Código 10 de Cuatro.

La denunciante relata que Errejón la penetró con los dedos sin su consentimiento, en un entorno marcado por la fuerza y la intimidación.

Los hechos se produjeron tan solo 24 días después de la agresión que Mouliaá atribuye al exdiputado.

Esta nueva víctima, una artista reconocida en cine, teatro y televisión, conoció a Errejón a través de mensajes de Telegram que se autodestruían.

Su relación comenzó en septiembre de 2021 con un encuentro en casa del político, donde hubo besos y alcohol, pero no avanzó más allá. Posteriormente, sus encuentros se volvieron esporádicos, aunque él mostraba un control notable: preguntaba sobre sus amistades, salidas e incluso el color de sus uñas. Ella se enteró de otra relación sentimental y él minimizó la situación.

Detalles de la denuncia

La agresión ocurrió durante una fiesta en Móstoles. Ambos habían estado bebiendo y consumiendo cocaína. En un baño, él insistió en mantener relaciones sexuales orales; ella accedió a regañadientes. En el trayecto hacia su casa, intentó introducirle los dedos y ella se opuso.

La respuesta de Errejón fue: «Si gritas será peor; si te resistes será peor». Una vez en su domicilio, ella consintió tener relaciones sexuales con preservativo, pero él la sujetó del cuello, la giró y la penetró sin su consentimiento. Aunque ella pidió que se detuviera, él cesó solo al finalizar y se disculpó. Se encontraron una vez más, pero esa experiencia fue descrita por ella como incómoda bajo su control. La relación terminó en enero de 2022 después de que ella sufriera un ataque de pánico y decidiera buscar ayuda psicológica.

Alfredo Arrién subraya el uso de fuerza en este caso. La denunciante solicitó ser considerada testigo protegida debido a su relevancia pública; sin embargo, decidió no acudir a la Policía debido al sistema VioGén y optó por presentar su caso ante un juzgado especializado en violencia de género en Madrid.

Arrién, director jurídico del despacho Paredes & Asociados, tiene experiencia con casos mediáticos como el de Lesly Ochoa contra Nacho Cano, Nilson Domínguez en el asunto Daniel Sancho, o Pepe Lomas por homicidio. En cuanto a Mouliaá, ha enfrentado tensiones: ella intentó retirar su denuncia por ansiedad, pero finalmente decidió continuar con el proceso.

Perfil de Íñigo Errejón

Con 41 años cumplidos, Íñigo Errejón, exlíder de Podemos y portavoz del grupo Sumar, abandonó la política en octubre de 2025 tras las primeras acusaciones. Es doctor en Ciencias Políticas y es conocido por su discurso feminista así como por su activismo social. Su defensa niega cualquier indicio relacionado con el caso Mouliaá, donde enfrenta cargos por abuso sexual ante el Juzgado 47 de Madrid con una fianza fijada en 30.000 euros. Además, Errejón ha contradenunciado a Mouliaá por calumnias y extorsión.

El uso que hacía Errejón de Telegram para mantener chats efímeros con la denunciante es un detalle que pone de manifiesto su cautela digital. En lo que respecta al caso Mouliaá, aunque la Fiscalía encontró indicios suficientes para continuar adelante, mostró dudas sobre su veracidad; esto llevó al juez a abrir juicio oral. Arrién bromeó acerca del reconocimiento que podría recibir por su paciencia con Mouliaá, quien supuestamente saboteó el proceso con apariciones mediáticas y teorías conspirativas. Esta nueva denuncia podría interrelacionar ambos casos bajo un posible patrón de conducta. Hasta ahora, no ha habido respuesta pública por parte de Errejón.

La complicación del procedimiento judicial plantea interrogantes: ¿se considerarán las denuncias como piezas separadas o juntas? La justicia deberá pronunciarse al respecto. Mientras tanto, las víctimas continúan buscando justicia en los tribunales.