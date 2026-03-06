Los persistentes efectos de la Ley Montero: 5 años menos de cárcel para el violador de una mujer ebria

El Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso al ratificar la reducción de pena en un caso ocurrido en Bilbao, donde un hombre que violó a una mujer en estado de embriaguez se libra de cinco años y un día más tras las rejas.

La condena pasó de 12 a 7 años, un recorte significativo que la Audiencia de Vizcaya aplicó parcialmente y que el alto tribunal ha ajustado. La ley más controvertida promovida por Irene Montero, conocida como la Ley del ‘solo sí es sí’, continúa provocando reducciones de penas a agresores sexuales cada semana, más de tres años después de su entrada en vigor.

Este caso en Bilbao pone sobre la mesa una problemática que no parece tener fin. El violador aprovechó la vulnerabilidad de su víctima, quien se encontraba ebria y sin capacidad para dar su consentimiento.

Aunque la Audiencia de Vizcaya disminuyó inicialmente la pena, el Supremo tomó cartas en el asunto y confirmó los 7 años. Fuentes judiciales han señalado que decenas de casos similares están acumulando rebajas semanales, desde violaciones grupales hasta agresiones a menores.

La ley ha unificado tipos penales y ha reducido tanto techos como suelos de las condenas, lo que ha permitido una revisión masiva.

Irene Montero, exministra de Igualdad, fue quien impulsó esta norma en 2022 con el propósito de reforzar la protección hacia las víctimas. Surgió como resultado de un pacto entre PSOE y Unidas Podemos, aunque su redacción técnica generó un verdadero caos jurídico.

El fallo del Supremo en Bilbao sigue una tendencia observada en otros fallos recientes. En Burlada, se aprobó una reducción de pena que pasó de 13 a 8,5 años para un hombre que violó a una menor de apenas 13 años, justificando que aparentaba más edad. El tribunal navarro utilizó testimonios vecinales y el contexto festivo para argumentar que el agresor no era consciente de su minoría. También se incluyeron indemnizaciones por valor de 20.000 euros y medidas de alejamiento por diez años.

En relación al caso conocido como La Manada, el TSJN ratificó rebajas que llevaron las penas originales, que eran de 15 años, a solo 14 para dos condenados, siguiendo la doctrina del Supremo establecida en 2024. La violación grupal ocurrida durante los Sanfermines del año 2016 suma ya varias revisiones a lo largo del tiempo. El Alto Tribunal explicó que las penas originales estaban cerca del mínimo legal establecido por esta ley, que se redujo considerablemente.Otros casos recientes evidencian este fenómeno. En Castelldefels, cinco hombres acordaron penas mínimas alcanzando hasta los ocho años por haber violado en grupo a tres mujeres ebrias durante el año 2021; este caso recuerda al escándalo conocido como La Manada, surgido dentro de un chat denominado ‘K-Team Manada Returns’. Indemnizaron con sumas considerables y evitaron juicios completos. El Supremo, mediante la STS 172/2025, impuso cinco años a un agresor que atacó a una víctima discapacitada, añadiendo libertad vigilada adicional.

La Ley del ‘solo sí es sí’ agrupó delitos como agresión y abuso sexual; sin embargo, ha generado reducciones significativas en muchas circunstancias. Los jueces llevan a cabo revisiones tanto por iniciativa propia como a solicitud, priorizando siempre los mínimos legales establecidos. Los críticos señalan que esta situación favorece a reincidentes; mientras tanto, sus defensores argumentan que contribuye a una mejor protección del consentimiento. En el caso concreto ocurrido en Bilbao, el condenado permanece encarcelado desde su arresto inicial pero saldrá antes debido a estas rebajas.

Situaciones como estas alimentan intensos debates: ¿deberíamos priorizar los derechos de las víctimas o dejarnos llevar por tecnicismos legales? Aunque el Supremo trata corregir estas injusticias, el flujo continuado parece inagotable. La reforma realizada en 2023 intentó cerrar algunas brechas legales; sin embargo, no lo logró completamente. Expertos judiciales anticipan más sentencias similares en los próximos meses, poniendo bajo escrutinio especial a regiones como Vizcaya y Navarra.

Mientras tanto, víctimas como la mujer agredida en Bilbao claman por justicia plena ante esta situación insostenible. El Alto Tribunal insiste en evaluar lesiones y testimonios con rigor; sin embargo, es evidente que la ley está marcando el compás actual. Este goteo constante de rebajas nos recuerda que los daños ocasionados por la Ley Montero perduran, tal como han titulado algunos editoriales.