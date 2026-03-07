El crimen canibal de Saint-Denis: Descuartizan a un español en el extrarradio de París y se lo ‘meriendan’

La inquietud de una tía, que no lograba contactar con su sobrino, destapó en Saint-Denis una situación escalofriante: un joven español de 33 años, Dalian Peña, originario de Tolosa, fue encontrado descuartizado en su propia casa situada en las afueras de París.

Este caso, ya de por sí macabro, se complica aún más con la aparición de un aspecto que los investigadores franceses están evaluando con cautela: la posibilidad de prácticas de canibalismo por parte del casero, único detenido hasta ahora.

Qué se sabe del crimen en Saint-Denis

Los investigadores franceses manejan una secuencia básica que se sustenta en tres puntos clave: la cronología de la desaparición, el descubrimiento del cuerpo y la confesión del propietario del inmueble.

Lugar y contexto La vivienda está ubicada en el número 9 de la villa Bel Air, en Saint-Denis , al norte de París. Se trata de una zona periférica con alta presión inmobiliaria y alquileres difíciles, donde los conflictos entre caseros e inquilinos son comunes, aunque raramente llegan a estos extremos.

La desaparición Dalian Peña , soldador de profesión, llevaba seis años residiendo en Francia , específicamente en el área de Saint-Denis. Familiares y amigos dejan de tener noticias suyas durante varios días; su tía, que vive cerca, se preocupa al ver el coche del sobrino estacionado sin respuesta al timbre.

El aviso y el hallazgo Ante la preocupación, la tía contacta a emergencias; los bomberos son los primeros en llegar y encuentran al casero dentro, quien se muestra reacio a abrirles. Cuando aparece la Policía , el propietario accede a dejarles entrar y admite haber matado a su inquilino. Dentro del hogar, los agentes descubren: La cabeza en el cuarto de baño . El torso dentro de una caja plástica . Otros restos bajo una lona manchada de sangre en el salón. Carne no identificada cocinándose en una cacerola .

Armas y herramientas Los agentes incautan un cuchillo de cocina y unas tijeras de podar con restos biológicos que parecen estar relacionados con el descuartizamiento.



Las primeras actuaciones son asumidas por la Fiscalía de Bobigny, que abre un expediente por asesinato y profanación del cadáver, logrando la prisión provisional del casero, un hombre que ronda los 50 años.

La versión del casero y las sospechas de canibalismo

El detenido presenta una narración sencilla: un altercado por el alquiler que culmina en un homicidio y un intento fallido por deshacerse del cuerpo. Sin embargo, ciertos detalles hacen que los investigadores amplíen su mirada.

Lo que declara el propietario Sitúa los hechos el viernes 27 de febrero , durante una discusión relacionada con impagos . Asegura haber golpeado a Dalian Peña con una herramienta durante la pelea y sostiene que este murió instantáneamente. Declara haber desmembrado el cuerpo para poder transportarlo , sin tener claro qué hacer después.

Lo que genera dudas a la policía Restos dispersos por diferentes lugares del hogar sugieren algo más complicado que simplemente prepararlos para ser movidos. La presencia de carne cocinándose que los investigadores relacionan con la víctima está a la espera del análisis forense correspondiente. Las autoridades no descartan actos de canibalismo aunque todavía no lo consideran como la principal hipótesis. El casero estaba en posesión de un DNI ajeno , cuya titularidad está siendo investigada por las fuerzas policiales.



Paralelamente, un examen médico al detenido no ha revelado ninguna patología psiquiátrica evidente que pueda encuadrar este crimen dentro de un brote psicótico típico. Esto lleva a centrar las indagaciones sobre el conflicto relacionado con el alquiler y sugiere un posible matiz sádico o ritualista detrás del acto.

Quién era Dalian Peña: del taller al extrarradio parisino

Tras la conmoción inicial provocada por este horroroso hallazgo, empieza a delinearse desde Tolosa el perfil de Dalian Peña. Su vida dista mucho del estereotipo marginal.

Orígenes y vida personal Tenía 33 años , era natural de Tolosa (Guipúzcoa) e hijo de padre caboverdiano. Se trasladó a Francia hace aproximadamente seis años buscando mejores oportunidades laborales como muchos jóvenes españoles. Cada año volvía a Tolosa para celebrar los carnavales, momentos muy esperados para reencontrarse con familia y amigos.

Trabajo y vivienda Se desempeñaba como soldador, una profesión muy solicitada en la industria parisina. Residía en Saint-Denis alquilando una vivienda al hombre que posteriormente se convertiría en su asesino. Con el tiempo, esa relación se deterioró considerablemente.

Conflicto con el casero El propietario le obligó a mudarse a un piso más pequeño y en peores condiciones habitacionales. Tras una inspección municipal que dio razón a Dalian sobre las condiciones deplorables del lugar, él exigió o bien una rebaja mensual o mejoras urgentes. Ante la negativa del casero a sus demandas, dejó de abonar las mensualidades correspondientes a enero y febrero. Pocos días antes del trágico desenlace compartió sus problemas con un amigo; nadie imaginaba lo violento que podría llegar a ser todo esto.



En Tolosa, sus allegados están perplejos. Lo describen como alguien trabajador y muy unido a su familia. No tenía antecedentes ni conflictos graves. El colegio donde estudian sus sobrinos ha expresado sus condolencias y se ha ofrecido para ayudar a su familia.

Claves judiciales y preguntas abiertas

El caso avanza rápidamente durante sus primeras etapas pero deja muchas incógnitas que marcarán las investigaciones durante los próximos meses.

Estado del procedimiento

El casero permanece en prisión provisional por asesinato y profanación del cadáver.

La investigación está bajo la supervisión de la Policía Judicial de Saint-Denis mientras que la Fiscalía de Bobigny dirige las diligencias correspondientes.

Se anticipan: Análisis forenses sobre todos los restos encontrados tanto en recipientes como cacerolas. Estudios genéticos para confirmar o descartar cualquier indicio relacionado con canibalismo. Informes adicionales sobre la salud mental del acusado.



Preguntas centrales aún sin respuesta

¿Existió premeditación o todo ocurrió tras una sola discusión?

¿Tiene antecedentes el casero relacionados con violencia o conflictos previos con otros inquilinos?

¿Cuál es la relación entre el DNI ajeno encontrado y esta situación?

¿Estamos ante un conflicto extremo relacionado con viviendas o ante un perfil homicida más complejo?

Mientras los expertos trabajan meticulosamente tras bambalinas y la justicia francesa ensambla cada pieza del rompecabezas judicial, tanto en Tolosa como en Saint-Denis resuena casi idéntica idea: nadie podría imaginar que una simple disputa por el alquiler desembocaría en uno de los crímenes más atroces recordados alrededor del extrarradio parisino.