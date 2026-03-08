Un joven de 23 años pierde la vida aplastado por su vehículo en Miraflores de la Sierra

Imaginen estar reparando su coche en casa y que, en un abrir y cerrar de ojos, todo se convierta en una tragedia. Eso fue lo que ocurrió en Miraflores de la Sierra, donde un joven de 23 años perdió la vida aplastado por su propio automóvil. El fatal suceso se registró alrededor de las 11 de la noche del sábado en la calle Pastrana, un barrio apacible de esta localidad madrileña. Los vecinos, alarmados por ruidos inusuales, llamaron al 112 y encontraron al chico atrapado debajo del vehículo, que había caído mientras él trabajaba en su interior.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero lamentablemente no pudieron hacer nada para salvarlo. El joven, residente del pueblo, intentaba solucionar un pinchazo o algún inconveniente similar con su coche. Aunque aún no se ha revelado su identidad, fuentes locales lo describen como una persona amable y aficionada a la mecánica doméstica. No hay un perfil público detallado sobre él, pero en un lugar pequeño como Miraflores de la Sierra –con alrededor de 6.000 habitantes–, este tipo de sucesos resuenan con fuerza. Nadie presenció el instante exacto del accidente, aunque algunos testigos apuntan a que un gato hidráulico mal colocado podría haber sido el desencadenante.

Este trágico accidente pone de relieve los peligros que conlleva reparar un coche por cuenta propia, especialmente cuando se trata de cambiar una rueda pinchada. Muchos optan por ahorrar dinero y llevan a cabo estas tareas en garajes improvisados, pero un pequeño error puede complicar todo rápidamente. Aquí van algunas recomendaciones sobre lo que nunca deberías hacer al reparar una rueda pinchada para evitar incidentes como este:

No levantes el coche sin un gato adecuado : Siempre utiliza un gato hidráulico certificado y colócalo en los puntos de apoyo indicados por el fabricante. Afloja las tuercas antes de elevarlo, pero solo un cuarto de vuelta.

: Siempre utiliza un gato hidráulico certificado y colócalo en los puntos de apoyo indicados por el fabricante. Afloja las tuercas antes de elevarlo, pero solo un cuarto de vuelta. No te coloques debajo sin soportes adicionales : Un gato solo no es suficiente; añade caballetes o soportes de seguridad. Si el gato falla, el coche puede caer repentinamente.

: Un gato solo no es suficiente; añade caballetes o soportes de seguridad. Si el gato falla, el coche puede caer repentinamente. No hagas caso omiso a la señalización : Aunque estés en casa, coloca triángulos o luces si es de noche y avisa a alguien sobre lo que estás haciendo.

: Aunque estés en casa, coloca triángulos o luces si es de noche y avisa a alguien sobre lo que estás haciendo. No fuerces reparaciones sin las herramientas adecuadas: Para los pinchazos, retira el objeto con alicates, lima el agujero y utiliza un kit antipinchazos solo como solución temporal. Nunca conduzcas lejos sin revisar el coche en un taller.

Los accidentes más comunes durante reparaciones caseras incluyen estos tipos según estadísticas habituales:

Tipo de accidente Causa principal Porcentaje aproximado Aplastamiento por gato Falta de soportes 30% Caídas de herramientas Mal uso del gato 20% Lesiones por ruedas Inflado incontrolado 15% Cortes o pinchazos Objetos sueltos 10%

Estas cifras se basan en patrones observados en talleres y servicios de emergencia. En España, los problemas con frenos y neumáticos son las averías más comunes; sin embargo, las muertes ocasionadas por aplastamientos en garajes suman varias cada año.

En Miraflores de la Sierra, el ayuntamiento ya ha hecho hincapié sobre la seguridad vial tras este suceso. El vehículo involucrado, un modelo bastante común, permaneció en la escena hasta que los agentes de la Guardia Civil realizaron su inspección correspondiente. No se han encontrado indicios que sugieran consumo de alcohol ni imprudencias externas; todo parece indicar que fue un fallo mecánico trágico.

Curiosidades sobre el joven: Aunque no hay anécdotas públicamente conocidas sobre él, los vecinos recuerdan que solía compartir sus hazañas mecánicas en redes sociales. En una ocasión arregló el coche de un amigo utilizando piezas recicladas, ganándose así una reputación como manitas del lugar. También participó en un taller local destinado a jóvenes interesados en mecánica el año pasado. Detalles que revelan a una persona emprendedora pero sin experiencia profesional concreta.

Reparar solo implica riesgos considerables; sin embargo, siguiendo pasos adecuados se pueden evitar accidentes graves. Detecta pronto los pinchazos: un volante duro, si el coche tiende hacia un lado o hay pérdida de presión. Utiliza kits temporales si es necesario, pero dirígete al taller cuanto antes. Este caso nos recuerda que la seguridad debe primar sobre cualquier intento apresurado por ahorrar.

En calles como Pastrana, la calma nocturna se ve interrumpida por sirenas lejanas. Un recordatorio para todos aquellos que se aventuran a trabajar bajo sus vehículos.