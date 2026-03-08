Óscar Sánchez, exjefe de la Udef, gastó 25.000 euros de droga en un bonsái

Óscar Sánchez, quien se desempeñó como el máximo responsable de la Unidad de Delincuencia y Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), se encuentra en el centro de un escándalo que ha sacudido los cimientos de la institución. En las últimas horas, medios como La Razón han revelado que utilizó fondos obtenidos de operaciones antidroga para realizar compras extravagantes, entre ellas un bonsái valorado en 25.000 euros. Además, Asuntos Internos ha presentado un informe reciente que revela pagos en efectivo relacionados con la adquisición de un chalé en Dénia y dinero oculto en las paredes.

El caso ha estallado con detalles inquietantes. Óscar Sánchez estuvo al mando de la Udef hasta su cese en 2024, y ahora es objeto de una investigación por parte de la Guardia Civil sobre sus finanzas personales. Se han descubierto 20 millones de euros ocultos en las paredes de su vivienda, una parte del cual fue destinado a lujos como ese bonsái tan costoso.

Perfil de Óscar Sánchez

Cargo : Jefe de la Udef desde 2018 hasta 2024. Lideró investigaciones contra tramas corruptas como las del PP y el caso Koldo.

: Jefe de la Udef desde 2018 hasta 2024. Lideró investigaciones contra tramas corruptas como las del PP y el caso Koldo. Edad : 52 años, originario de Madrid.

: 52 años, originario de Madrid. Trayectoria : Ingresó en la Policía Nacional en 1998 y ascendió rápidamente gracias a su habilidad para detectar blanqueo de capitales.

: Ingresó en la Policía Nacional en 1998 y ascendió rápidamente gracias a su habilidad para detectar blanqueo de capitales. Cese: Dimisión tras filtraciones sobre sus cuentas. La Udef registró su domicilio en octubre de 2025.

Anécdotas y curiosidades

El bonsái fue adquirido en una tienda especializada en Valencia y se pagó en efectivo, según el informe elaborado por Asuntos Internos .

. El chalé en Dénia tuvo un precio de 1,2 millones; lo compró en 2023 mediante transferencias sospechosas y pagos al contado.

En su piso madrileño se hallaron fajos de billetes de 500 euros empotrados en las paredes; los agentes los recuperaron utilizando taladros.

Sánchez tenía una colección de arte japonés que incluía el bonsái, parte de una sala dedicada a plantas exóticas valoradas en cientos de miles.

tenía una colección de arte japonés que incluía el bonsái, parte de una sala dedicada a plantas exóticas valoradas en cientos de miles. Durante una redada realizada en 2022, confiscó 15 millones en droga; parte del material volvió a aparecer ligado a sus propiedades, según las investigaciones.

Asuntos Internos está profundizando en el chalé ubicado en Dénia. El informe presentado el pasado 7 de marzo detalla hasta quince pagos realizados en efectivo que suman un total aproximado de 800.000 euros. El vendedor ha confirmado que no se emitieron facturas por estas transacciones. Los investigadores vinculan estos fondos a retornos no declarados provenientes de operaciones antidroga.

Las indagaciones también abarcan más compras:

Relojes lujosos por valor total de 150.000 euros. Dos coches Porsche. Viajes a Japón que supuestamente eran para «estudios sobre bonsáis».

Por su parte, Sánchez rechaza todas las acusaciones. Su abogado sostiene que la compra del bonsái fue financiada con ahorros legales y que el dinero hallado entre las paredes era «herencia familiar». La Fiscalía ha solicitado prisión provisional para él. El juez Santiago Pedraz ha citado a declarar a Sánchez para el próximo 12 de marzo.

Este asunto también afecta a la Udef, ya que dos subalternos del exjefe están bajo investigación por irregularidades similares. La Policía Nacional ha suspendido a Sánchez tanto del empleo como del sueldo. El total del dinero encontrado emparedado asciende exactamente a 20 millones, contabilizados billete por billete.

Algunos vecinos del chalé en Dénia han comentado sobre obras inusuales: «Se oían taladradoras incluso durante la noche». Un jardinero corroboró la existencia del bonsái: un ejemplar rarísimo con alrededor de 200 años.

La investigación sigue adelante. Ahora sin Sánchez, la Udef colabora con la Guardia Civil mientras esperan luz verde judicial para más informes provenientes de Asuntos Internos.

Este escándalo pone al cuerpo policial bajo una intensa lupa, dejando muchas preguntas sin respuesta mientras los hechos hablan por sí mismos.