La orden venía de Moncloa.

De lo más alto.

Y Muface no pierde tiempo.

Operarios han comenzado a quitar el letrero Sauna de la fachada en la calle San Bernardo 36, tapiando la puerta y renovando la superficie. Este local, que cuenta con 344 metros cuadrados repartidos en dos plantas, era propiedad del Estado.

Durante años, Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez y padre de Begoña Gómez, lo alquiló a precio reducido para su negocio más conocido: la sauna Adán, un lugar emblemático de encuentros gays donde también se daba la prostitución masculina.

La familia Gómez tenía bajo su control pisos superiores y un ático, también pertenecientes a Muface, por un alquiler mensual de 850 euros. Transformaban el ático en 14 habitaciones que subarrendaban a los clientes.

El contrato del local finalizó en 2022, ya con Pedro Sánchez instalado en Moncloa. Óscar López, ministro de Función Pública, supervisa ahora Muface. Y así, comienzan a borrar las huellas del pasado.

Perfil de Sabiniano Gómez

Sabiniano Gómez Serrano nació en Huete, en la provincia de Cuenca. Este empresario poco conocido llegó a Madrid durante los años 80. Compró el Cine Mundial en la calle Alcalá y lo convirtió en un salón de eventos. La Movida madrileña fue el trampolín que le permitió entrar al negocio de las saunas. Conformó un imperio bajo el nombre de San Bernardo 36 S.L., con saunas gays y un prostíbulo heterosexual ubicado en el Paseo de la Castellana (que más tarde se conoció como Roses Girls).

Se trataba de una gestión familiar. Hasta 2006, año en que se celebró el enlace entre Sánchez y Begoña, fue él quien tomó las riendas del negocio. Posteriormente, pasó el testigo a su hermano Enrique Francisco, tío político del actual presidente del Gobierno. En 2013, cedió las operaciones a Ángel Prieto Paz, un colaborador cercano a la familia. Lamentablemente, Sabiniano falleció en 2024.

Los audios relacionados con el caso Villarejo lo vinculan a ciertas operaciones policiales. Se supo que otorgó permiso para realizar vigilancias en saunas como medida contra ETA. El excomisario Enrique García Castaño (el Gordo) tuvo contacto con él, y esas grabaciones fueron utilizadas para extorsionar a figuras políticas, empresarios, jueces y periodistas.

El negocio de la sauna Adán

La sauna Adán tenía horarios casi continuos cerca de Chueca y Gran Vía, justo al lado del Ministerio de Justicia. Su clientela incluía a políticos, empresarios y artistas destacados. Las tarifas de entrada oscilaban entre los 12 y los 20 euros. En su interior había un bar, cabinas privadas y un cuarto oscuro. Los escorts sudamericanos (provenientes principalmente de Brasil y Colombia) cobraban comisiones a la casa además del alquiler por habitación. Era notoria la circulación de dinero negro.

Algunos testigos han mencionado sobre cámaras ocultas que servían tanto para espiar como para robar dentro del local. Se hablaba también sobre menudeo de drogas y chaperos menores involucrados en este ambiente festivo pero agresivo: uno de los clientes describía: «10-15 hombres, mayoría acompañantes».

Otras saunas que formaban parte de esta red eran:

Sauna Princesa (en calle Concepción Arenal ), gay.

), gay. Sauna Azul (en Gran Vía), similar.

Un prostíbulo heterosexual situado en Castellana 180.

Vínculos con Begoña y Pedro Sánchez

Durante una sesión en el Congreso, Feijóo lanzó una pregunta directa: «¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio». Hizo referencia al piso que posee Sánchez en Pozuelo, insinuando que podría haber sido financiado por estos locales.

Por otro lado, según audios relacionados con el caso Villarejo, se reveló que Begoña Gómez llevaba cuentas relacionadas con esos negocios. Firmaba documentos en diversas sociedades y participaba en pagos vinculados tanto a facturas personales como a campañas electorales de su marido. Recordemos un almuerzo realizado en 2014 donde estuvieron presentes policías junto a él y también con Sabiniano tras las primarias socialistas.

El partido popular no ha dejado pasar esta oportunidad para atacar al PSOE, que ha solicitado investigar los audios por revelación de secretos; sin embargo, la Audiencia Nacional desestimó dicha petición. Por cierto, desde la plataforma Newtral se ha confirmado que existieron negocios hasta entrados los años 2000, aunque posteriormente se produjo una desvinculación.

Anécdotas y curiosidades

La muerte abrupta de un cliente dentro de la sauna generó una polémica considerable desde sus inicios.

Un concejal del Ayuntamiento de Palma malversó fondos relacionados con locales operados por Sabiniano .

. Los alquileres gestionados por Muface eran notablemente inferiores al mercado: abarcaban tanto el local como los pisos y el ático.

eran notablemente inferiores al mercado: abarcaban tanto el local como los pisos y el ático. La relación con las fuerzas policiales se intensificó después de 2014, ya con Sánchez al frente en Ferraz.

al frente en Ferraz. Un testigo llamado Álex D. describió el lugar como una auténtica «máquina generadora de dinero negro», donde se daba rienda suelta a la prostitución como si fuera un club alternativo*.

El Gobierno está acelerando las labores para borrar cualquier rastro relacionado con estas saunas; sin embargo, sus ecos continúan resonando fuertemente dentro del panorama político actual.