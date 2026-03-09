NUEVA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Un juzgado admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por ‘agresión sexual’

Un juzgado de Madrid ha aceptado a trámite una segunda denuncia contra el cofundador de Podemos por un presunto caso de agresión sexual ocurrido en 2021, sumándose así a la primera que ya se encuentra en proceso

Íñigo Errejón
Íñigo Errejón
Archivado en: Íñigo Errejón | Sucesos

Más información

Iglesias, Errejón y Monedero (PODEMOS)

Los escabrosos detalles de la nueva denuncia sexual contra Errejón y sus coincidencias con el caso Mouliaá

Íñigo Errejón

Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por 'violación' y dice que fue a la fuerza y en 2021

Íñigo Errejón, exdiputado de Podemos y figura relevante en la izquierda española, se enfrenta a dos denuncias por ‘agresión sexual’.

La segunda de ellas ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid.

Esta denuncia fue presentada por una mujer que acusa al político de haberla agredido sexualmente en 2021 durante una cena, donde, según su testimonio, Errejón actuó sin su consentimiento.

Esta decisión judicial se produce pocos días después de que el mismo juzgado diera luz verde a la primera denuncia, interpuesta por otra mujer que relata un incidente similar ocurrido en 2020.

Aunque ambas causas avanzan de manera independiente, presentan similitudes notables: las denunciantes describen situaciones de acoso y agresión sin consentimiento en entornos privados. Por su parte, Errejón niega las acusaciones y ha decidido renunciar a su acta de diputado para poder defenderse ante los tribunales.

Detalles de las denuncias

La segunda denuncia expone un incidente durante una cena en Madrid donde Errejón supuestamente forzó un beso y realizó tocamientos inapropiados. La víctima, que tiene 30 años, presentó evidencias como mensajes y testimonios. El juzgado ha citado al político para el próximo 15 de marzo.

DenunciaFecha hechosLugarEstado
Primera2020MadridAdmitida, investigada
Segunda2021MadridAdmitida hoy, citación próxima

La primera acusación menciona un beso no consentido ocurrido en un bar. Ambas mujeres actuaron por separado y no tenían conexión previa entre ellas. Errejón mantiene su inocencia: “Siempre respeté límites”, afirman fuentes cercanas a él.

El caso está generando un intenso debate tanto en redes sociales como dentro del ámbito político. Mientras Podemos opta por el silencio ante esta situación, sus rivales exigen transparencia total. La justicia avanza con precaución, priorizando la recopilación de pruebas.

Este asunto podría cambiar drásticamente el legado de Errejón, quien pasa ahora del estrellato político a ser objeto de investigación judicial.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PELUQUERÍA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]