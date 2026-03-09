Un juzgado admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por ‘agresión sexual’

Íñigo Errejón, exdiputado de Podemos y figura relevante en la izquierda española, se enfrenta a dos denuncias por ‘agresión sexual’.

La segunda de ellas ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid.

Esta denuncia fue presentada por una mujer que acusa al político de haberla agredido sexualmente en 2021 durante una cena, donde, según su testimonio, Errejón actuó sin su consentimiento.

Esta decisión judicial se produce pocos días después de que el mismo juzgado diera luz verde a la primera denuncia, interpuesta por otra mujer que relata un incidente similar ocurrido en 2020.

Aunque ambas causas avanzan de manera independiente, presentan similitudes notables: las denunciantes describen situaciones de acoso y agresión sin consentimiento en entornos privados. Por su parte, Errejón niega las acusaciones y ha decidido renunciar a su acta de diputado para poder defenderse ante los tribunales.

Detalles de las denuncias

La segunda denuncia expone un incidente durante una cena en Madrid donde Errejón supuestamente forzó un beso y realizó tocamientos inapropiados. La víctima, que tiene 30 años, presentó evidencias como mensajes y testimonios. El juzgado ha citado al político para el próximo 15 de marzo.

Denuncia Fecha hechos Lugar Estado Primera 2020 Madrid Admitida, investigada Segunda 2021 Madrid Admitida hoy, citación próxima

La primera acusación menciona un beso no consentido ocurrido en un bar. Ambas mujeres actuaron por separado y no tenían conexión previa entre ellas. Errejón mantiene su inocencia: “Siempre respeté límites”, afirman fuentes cercanas a él.

El caso está generando un intenso debate tanto en redes sociales como dentro del ámbito político. Mientras Podemos opta por el silencio ante esta situación, sus rivales exigen transparencia total. La justicia avanza con precaución, priorizando la recopilación de pruebas.

Este asunto podría cambiar drásticamente el legado de Errejón, quien pasa ahora del estrellato político a ser objeto de investigación judicial.