Koldo revela que Sánchez ordenó eliminar el atestado de la fiesta ilegal del diputado Sicilia ‘con coca a granel’

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos y actualmente en prisión por su implicación en la trama PSOE, soltó una bomba durante una entrevista exclusiva con Eduardo Inda en OkDiario.

Revela que fue él quien solicitó calmar el escándalo de una fiesta ilegal en Madrid, donde se consumía cocaína a granel y estaba presente Felipe Sicilia. Aunque las Fuerzas de Seguridad intervinieron y levantaron un atestado, este desapareció sin dejar rastro. Según Koldo, la orden provino de gente del Gobierno, y le hicieron saber que partía del propio Pedro Sánchez.

En sus propias palabras: «Yo gestioné y pedí que a ver si por favor podíamos dejar aquello un poco calmado». Cuando le preguntaron sobre el origen de la instrucción, contestó: «Más o menos, podríamos decir [que fue Sánchez], aunque en esta ocasión él directamente no me lo dijo. Según me dijeron, sí». El atestado, según sus palabras, nunca más se supo. Koldo lo resume así: «Al parecer, desapareció». Y al sugerirle que esto podría ser considerado un delito, asiente y añade: «Tienes razón».

Perfil de los implicados

Koldo García se hizo conocido como chófer y asesor de Ábalos, desempeñándose como figura clave en el Ministerio de Transportes. Actualmente cumple condena por recibir comisiones ilegales en contratos para mascarillas. Su confesión añade más leña al fuego de la trama PSOE, donde también están bajo la lupa Santos Cerdán y otros implicados.

Por su parte, Felipe Sicilia, diputado socialista andaluz, ha tenido un ascenso meteórico dentro del PSOE. Nativo de Jaén, fue policía nacional antes de convertirse en concejal en Bailén. En 2021, tras la pandemia, fue nombrado portavoz de la Ejecutiva federal por Sánchez, cargo que ocupó hasta 2022. Dejó su escaño en 2023. Dos testigos lo colocan directamente en la fiesta descontrolada.

La figura de Pedro Sánchez emerge como quien autorizó el encubrimiento según lo revelado por Koldo. El ministro Fernando Grande-Marlaska estaba al tanto del asunto; sin embargo, Koldo no puede confirmar si colaboró activamente: «Hasta ahí no lo sé, pero sé que tenía conocimiento de ello».

Detalles de la entrevista clave

