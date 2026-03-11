Vox denuncia a Sánchez y Marlaska por la desaparición del atestado de una fiesta con cocaína durante la pandemia

Este martes, Vox ha presentado una denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid contra Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, a raíz de las sorprendentes declaraciones de Koldo García Izaguirre, ex asesor del antiguo ministro José Luis Ábalos. En una entrevista exclusiva para OKDIARIO, Koldo García reveló su implicación en la gestión de un incidente policial que tuvo lugar durante la pandemia. Este suceso estuvo relacionado con una fiesta ilegal en Madrid donde se encontraba el diputado socialista Felipe Sicilia, y en la que intervinieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Lo más alarmante que salió a relucir en sus declaraciones fue que, tras esa intervención, el atestado elaborado por los agentes habría desaparecido. «Al parecer, desapareció», afirmó Koldo García, quien también señaló que nunca más se supo del documento en cuestión. El ex asesor explicó que fue él quien «gestionó» el asunto a instancias de «gente del Gobierno», pidiendo que se dejara «aquello un poco más calmado». Según sus propias palabras, la instrucción habría provenido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque admitió no haberlo escuchado directamente. Además, apuntó que el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estaba al tanto de lo sucedido.

Ábalos corrobora los hechos con declaraciones contundentes

El testimonio de Koldo García no es el único que respalda esta versión. José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE—actualmente encarcelado—también confirmó estos hechos en otra entrevista exclusiva con OKDIARIO, poco antes de su ingreso en prisión. Ábalos indicó que la Policía le había informado sobre el incidente durante la pandemia: una fiesta celebrada en un hotel donde participó el diputado socialista Felipe Sicilia, y donde se consumía cocaína. «Me lo dijeron para que, como secretario de Organización, estuviera prevenido por la trascendencia que pudiera tener», explicó.

Lo más revelador llegó cuando se le preguntó qué había pasado con el atestado. «Cuando pregunté, no había ocurrido», respondió Ábalos, añadiendo luego la frase clave: «Oficialmente, no ocurrió». Al ser cuestionado si eso significaba que los hechos habían sido borrados, contestó sin dudar: «A mí me trasladaron que ocurrió, pero cuando pregunté, no había ocurrido». Ante la pregunta sobre qué sucedió entre medias, simplemente dijo: «Habría que preguntarlo».

Los delitos que Vox denuncia ante la justicia

Ante estas revelaciones, Vox ha solicitado al juzgado de instrucción correspondiente en Madrid la apertura de diligencias por varios delitos. La denuncia, firmada por la procuradora Pilar Hidalgo López en representación del partido, menciona posibles responsabilidades penales por prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, tráfico de influencias y cohecho; todos ellos tipificados en el Código Penal.

En su escrito, el partido liderado por Santiago Abascal argumenta que lo expuesto ante el tribunal «no es un rumor anónimo e indeterminado, sino unas concretas manifestaciones difundidas públicamente por un medio de comunicación» atribuidas a una persona claramente identificada y reconocida como interviniente en los hechos. La denuncia sostiene que esto constituye una «notitia criminis» merecedora de una comprobación mínima y urgente, especialmente dado lo grave que es denunciar la posible desaparición deliberada de un atestado policial.

Las diligencias concretas solicitadas al juzgado

Entre las diligencias específicas reclamadas por Vox, se incluye la declaración judicial de Koldo García Izaguirre, a quien se le pide detallar la fecha y lugar de la fiesta, así como identificar a los presentes y al cuerpo policial implicado. También se solicita información sobre el atestado mencionado y las personas a quienes pidió «dejar aquello calmado», además de las autoridades supuestamente involucradas o informadas sobre el asunto. Asimismo, el partido demanda al medio OKDIARIO conservar y aportar la grabación completa de la entrevista realizada a Koldo García, además de recabar toda documentación asociada —partes de servicio, libros-registro y comunicaciones internas— relacionada con esta actuación policial durante la pandemia.

El Partido Popular también exige explicaciones

El Partido Popular ha intensificado aún más la presión política sobre este tema. Han exigido a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, su comparecencia ante el Congreso para explicar quién dio luz verde para ocultar la fiesta con cocaína celebrada durante la pandemia por parte del diputado socialista Felipe Sicilia. La portavoz popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha subrayado lo grave que resulta esta «supuesta ocultación» ocurrida mientras se lidiaba con una crisis sanitaria.

Además, ha recordado que Sicilia es agente activo en la Policía Nacional y que fue colocado en un puesto destacado dentro del Tribunal Constitucional por parte del entonces ministro Marlaska. «Koldo García ha confirmado su intervención para frenar cualquier actuación policial sobre esa fiesta ilegal con diputados socialistas y drogas», ha declarado Muñoz. Por último, han solicitado también comparecer al director general de la Policía para esclarecer hasta dónde llegaron los esfuerzos desde Interior para proteger a un diputado socialista.