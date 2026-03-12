Descubren huesos humanos en la vivienda de los detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas en 2017

La Guardia Civil ha realizado una entrada en la vivienda de Hornachos (Badajoz), donde han encontrado huesos enterrados bajo el suelo.

Los agentes han detenido a los dos hermanos que están siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas, una mujer cuya pista se perdió hace ya nueve años.

Este descubrimiento representa un cambio significativo en un caso que había estado estancado.

Los restos, que son considerados aparentemente humanos, fueron localizados en el vestíbulo que da acceso a la segunda planta de la casa de los sospechosos.

El miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) movilizó alrededor de 50 agentes para llevar a cabo el registro del inmueble. Esta operación, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros, incluyó al Equipo Central de Inspecciones Oculares del Servicio de Criminalística. Aunque los huesos aún no han sido identificados, su hallazgo en un lugar tan transitado dentro de la vivienda levanta serias sospechas.

Detenciones y registros extensivos

Tras este hallazgo, la Guardia Civil procedió a arrestar a los dos hermanos. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que estos vecinos de Hornachos ya estaban bajo vigilancia desde el principio, aunque el caso había permanecido sin avances durante años. El abogado defensor sostiene la inocencia de sus clientes: «Mis clientes son inocentes».

Los agentes no se limitaron solamente a registrar la casa principal. También precintaron una propiedad rústica situada en Puerta Llerena, al final de la calle Campillo, considerada como un solar abandonado. Una patrulla se encarga de vigilar el área para impedir accesos no autorizados.

Fecha de desaparición : 2017, en Hornachos .

: 2017, en . Víctima : Francisca Cadenas , sin rastro desde entonces.

: , sin rastro desde entonces. Ubicación clave : Bajo el suelo del vestíbulo, segunda planta.

: Bajo el suelo del vestíbulo, segunda planta. Fuerza actuante: UCO y Criminalística de la Guardia Civil.

Perfil de los investigados y contexto del caso

Los dos hermanos, residentes en Hornachos, llevaban una vida discreta en el pueblo. Sus identidades no se han hecho públicas por ahora, pero las indagaciones los relacionan directamente con el lugar donde fueron encontrados los restos. Este pequeño municipio extremeño, con alrededor de 3.500 habitantes, observa con inquietud cómo se reaviva este caso.

La desaparición de Francisca Cadenas ocurrió en circunstancias muy confusas. Los vecinos recuerdan su rutina cotidiana, pero hasta ahora no ha surgido ninguna pista relevante. La UCO reactivó las investigaciones recientemente, lo que ha llevado a estos registros.

Algunas anécdotas sobre el caso:

El hallazgo se produjo en una zona muy transitada, lo que dificulta explicaciones alternativas.

Hornachos tiene memoria de otras desapariciones antiguas; sin embargo, este caso ha captado atención nacional debido a su misterio.

tiene memoria de otras desapariciones antiguas; sin embargo, este caso ha captado atención nacional debido a su misterio. La defensa subraya la presunción de inocencia mientras la Guardia Civil examina los restos con premura.

Reacciones y próximos pasos

El pueblo está al tanto del giro inesperado en esta historia. La Guardia Civil mantiene bajo secreto las actuaciones judiciales. Los detenidos serán puestos a disposición judicial pronto y se espera que forenses determinen si los huesos pertenecen a Francisca Cadenas, así como las causas del fallecimiento.

La investigación avanza con cautela y podrían realizarse más registros para descubrir detalles adicionales. Este caso, que había estado dormido durante nueve años, despierta esperanzas renovadas para obtener respuestas tanto para la familia como para toda la comunidad.