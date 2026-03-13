Senegal ha dado un paso significativo en su legislación. Este miércoles, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, sin votos en contra, una reforma que incrementa las penas de prisión por relaciones homosexuales. Las sanciones pasan de uno a cinco años a un nuevo rango de cinco a diez años de cárcel. Esta iniciativa, promovida por el primer ministro Ousmane Sonko, también contempla castigos para la promoción o financiación de la homosexualidad, con multas que pueden alcanzar los 15.244 euros.

El ambiente social es tenso. Desde febrero, se han registrado numerosas detenciones por «actos contra natura», lo que ha intensificado una ola homófoba en el país. Grupos religiosos como And Samm Djiko Yi han ejercido presión durante años para lograr este endurecimiento legal. Ahora, la reforma aguarda la firma del presidente Bassirou Diomaye Faye para entrar en vigor. Además, contempla penas más severas si hay menores involucrados y establece sanciones para quienes realicen denuncias falsas.

Contraste con España y la poligamia reconocida

Mientras Senegal toma medidas drásticas contra la homosexualidad, un convenio de Seguridad Social firmado en 2020 con el Gobierno de Pedro Sánchez, vigente desde 2022, reconoce los efectos de la poligamia para los senegaleses. Esto permite que las pensiones de viudedad se dividan entre varias esposas legales en Senegal, a pesar de que la poligamia es considerada un delito en España (artículo 217 del Código Penal).

Cómo funciona : La pensión única se reparte equitativamente. Por ejemplo, si son dos esposas recibirán 420 euros cada una de una pensión total de 840 euros; si son tres, se dividirán 280 euros cada una.

: La pensión única se reparte equitativamente. Por ejemplo, si son dos esposas recibirán 420 euros cada una de una pensión total de 840 euros; si son tres, se dividirán 280 euros cada una. Base legal : Artículo 19 del convenio España- Senegal . Este acuerdo es similar a los establecidos con Marruecos (1979) y Túnez (2002), que cuentan con el respaldo del Tribunal Supremo bajo «orden público atenuado».

: Artículo 19 del convenio España- . Este acuerdo es similar a los establecidos con (1979) y (2002), que cuentan con el respaldo del Tribunal Supremo bajo «orden público atenuado». Controversia: Los partidos de derecha critican que esto contradice la legislación española, aunque el Gobierno defiende esta medida como un mecanismo de protección social para aquellos trabajadores fallecidos en España.

En Senegal, donde predomina el islam, se legaliza la poligamia, lo que provoca un choque cultural notable con Europa, donde muchos países consideran la homosexualidad como un derecho fundamental.

Países africanos que penalizan la homosexualidad

Más de 30 naciones africanas imponen sanciones por relaciones homosexuales. Senegal se suma a una tendencia creciente:

País Penas actuales Cambio reciente Uganda Cadena perpetua o muerte por «homosexualidad agravada» Ley de 2023 Burkina Faso 2-5 años Penalizada en 2025 Kenia Hasta 14 años Endurecida recientemente Nigeria Hasta 14 años Leyes estrictas Malí 6 meses-3 años Reforzada recientemente

Existen excepciones como Sudáfrica o Cabo Verde, donde se protegen los derechos LGTBI. En países como Angola y Botsuana, se ha despenalizado esta orientación sexual. Sin embargo, la represión sigue siendo la norma predominante, herencia en parte de códigos coloniales.

Curiosidades y datos curiosos

Desde 1965, la ley senegalesa equipara la homosexualidad con prácticas como necrofilia o zoofilia. Con esta reforma:

Detenciones masivas : Al menos 22 hombres han sido detenidos desde febrero; algunos acusados de «transmisión voluntaria de VIH», enfrentándose incluso a pruebas forzadas.

: Al menos 22 hombres han sido detenidos desde febrero; algunos acusados de «transmisión voluntaria de VIH», enfrentándose incluso a pruebas forzadas. Cero oposición : La aprobación fue unánime en la Asamblea y responde a una promesa electoral del partido Pastef .

: La aprobación fue unánime en la Asamblea y responde a una promesa electoral del partido . Huidas desesperadas : Muchos miembros de la comunidad LGTBI buscan refugio en pueblos o huyen hacia países vecinos o Europa.

: Muchos miembros de la comunidad LGTBI buscan refugio en pueblos o huyen hacia países vecinos o Europa. Estigmatización del VIH : La ley agrava aún más la desinformación; desincentiva pruebas y tratamientos médicos.

: La ley agrava aún más la desinformación; desincentiva pruebas y tratamientos médicos. Denuncias abusivas: Se castigan las acusaciones falsas, lo cual parece ser un guiño hacia posibles abusos.

Organizaciones como FIDH advierten que esta normativa viola tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles como la Carta Africana. En un país donde el 96% de su población es musulmana, las asociaciones religiosas tienen una influencia considerable.

Este endurecimiento ocurre en medio de una crisis política entre Sonko y el presidente Faye, ambos pertenecientes al partido Pastef. Al mismo tiempo, en España, crece la comunidad senegalesa: casi 110.000 personas, lo que representa un aumento del 37% respecto a 2021.

En este momento crucial, parece que el equilibrio entre tradición y derechos humanos se inclina hacia una mayor represión en Senegal.