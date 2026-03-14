El hijo de Francisca Cadenas escuchó los gritos de su madre en la casa donde la enterraron

¿Te imaginas salir un instante de casa y nunca regresar? Eso le ocurrió a Francisca Cadenas, una mujer de 59 años, el 9 de mayo de 2017 en Hornachos (Badajoz). Dejó a una niña que estaba cuidando con unos amigos y desapareció en los últimos metros hacia su puerta. Su hijo José Antonio, que se encontraba solo en casa, la buscó esa misma noche. Recorrió el vecindario llamando a todas las puertas, incluso a la de los vecinos Julián y Lolo González Sánchez, los dos hermanos que ahora están bajo arresto.

José Antonio relató que escuchó gritos provenientes de esa vivienda. “Si aquella noche hubiéramos forzado la puerta, habríamos encontrado paz”, comenta su sobrino David, con la voz quebrada por el sufrimiento. Desde un principio, la familia sospechó de estos hermanos, que vivían a escasos 30 metros de su hogar. En el pueblo se murmuraba: “los asesinos están entre nosotros”.

La noche trágica y las primeras pistas

Francisca salió sin teléfono ni llaves, confiando en regresar pronto para cenar. Un temporero dominicano fue quien la vio por última vez con vida, al cruzarse con ella en el pueblo. Minutos después, reinó el silencio. Dos días más tarde, José Antonio percibió ruidos extraños: golpes como si picaran piedra provenientes de la casa de los hermanos. Ahora todo cobra sentido: estaban levantando baldosas para enterrarla.

La Guardia Civil realizó un registro superficial en la vivienda esa misma noche, sin encontrar nada relevante. Los hermanos se declararon inocentes. Se llevaron a cabo batidas masivas por el pueblo y por el monte; buzos revisaron pozos, pero no hallaron rastro alguno. El caso fue archivado en 2019. Sin embargo, la familia no se rindió: organizaban concentraciones anuales para mantener vivo el recuerdo.

El descubrimiento: bajo baldosas en el patio

El 11 de marzo de 2026, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil encontró los restos óseos de Francisca en el patio de los detenidos. Estos estaban ocultos en un agujero bajo una baldosa, cubierto con cemento y rodeado de macetas y lavadoras. No había ningún tipo de envoltura: solo huesos entre el forjado y el suelo. Equipos del GEAS, GREIM y ECIO utilizaron planos originales para localizarlos.

Método del enterramiento : Levantaron una baldosa del patio interior al aire libre, un área por donde pasaban hacia un piso superior. Picaron el suelo, depositaron el cuerpo y lo cubrieron con cemento. No hubo obras ruidosas denunciadas, pero esos golpes que escuchó el hijo encajan perfectamente.

: Levantaron una baldosa del patio interior al aire libre, un área por donde pasaban hacia un piso superior. Picaron el suelo, depositaron el cuerpo y lo cubrieron con cemento. No hubo obras ruidosas denunciadas, pero esos golpes que escuchó el hijo encajan perfectamente. Ubicación : A solo 20-30 metros del hogar familiar, más allá de dos viviendas.

: A solo 20-30 metros del hogar familiar, más allá de dos viviendas. Confirmación: Análisis biológicos confirmaron que eran sus restos el 12 de marzo.

Los registros continuaron los días 12 y 13 de marzo en otras propiedades cercanas. Se busca determinar el lugar exacto del crimen y las razones detrás del mismo, aún sin esclarecer.

Perfil de Francisca y conexión con los detenidos

Francisca Cadenas Márquez era una vecina muy querida en Hornachos. Madre de tres hijos y casada, cuidaba a niños del pueblo. De hecho, invitó a Julián y Lolo a la boda de su hijo, lo que demuestra una buena relación vecinal entre ellos. Vivían solos cerca uno del otro, pero la familia notaba algo extraño en su comportamiento.

El menor de los hermanos, Julián, ha confesado ser responsable del crimen y ha exculpado a Lolo (o Manuel) alegando que no estaba presente esa noche. Se plantea como hipótesis que Julián mató a Francisca, mientras que Lolo pudo haber ayudado a enterrarla al regresar más tarde.

Cronología clave del caso

Fecha Hecho clave 9 mayo 2017 Desaparición de Francisca; su hijo oye gritos. 10 mayo 2017 Búsqueda nocturna; registro superficial realizado. 2017-2018 Batidas masivas; revisión en pozos; concentraciones comunitarias. 2019 Archivo provisional del caso. 2024 Intervención de la UCO; documental y reapertura del caso. 2025 Reconstrucciones limitan búsqueda a un radio de 30 metros. 5 marzo 2026 Reconstrucción clave con testigos presenciales. 9-10 marzo 2026 Hermanos son declarados investigados. 11 marzo 2026 Hallazgo y detención ocurren simultáneamente. 13 marzo 2026 Confesión por parte de Julián.

Anecdotas y curiosidades

La comunidad vitoreó a la UCO tras el hallazgo esa noche.

tras el hallazgo esa noche. La familia comentó: “Eran como parte nuestra”, pese a las sospechas existentes.

Este caso guarda similitudes con el ocurrido con Manuela Chavero (Monesterio), resuelto también por este mismo equipo UCO.

(Monesterio), resuelto también por este mismo equipo UCO. Nueve años colgando carteles buscando justicia en un pueblo pequeño es una dura realidad.

Tras confirmar los hallazgos se declaró luto oficial en Hornachos.

La labor realizada por la UCO, resolviendo lo que durante nueve años permaneció sin respuesta, trae algo de alivio a una familia que anhela justicia plena. El pueblo entero siente que finalmente puede cerrar una herida profunda que había permanecido abierta durante tanto tiempo.