Juli González admite haber asesinado a Francisca Cadenas y exime a su hermano Lolo

Este viernes, Juli González ha reconocido ante la Guardia Civil que fue él quien mató a Francisca Cadenas, su vecina en Hornachos (Badajoz), y ha exculpado a su hermano Lolo. La mujer, de 59 años, había desaparecido en mayo de 2017 tras alejarse unos metros de su casa para entregar a una niña a sus padres. Nueve años después, la UCO encontró sus restos bajo el suelo del patio donde vivían los hermanos, ocultos entre macetas y lavadoras.

La confesión se produjo tras un intenso interrogatorio que duró dos horas en el cuartel de Zafra. Juli, de 50 años, se desmoronó ante la presión de las pruebas acumuladas. Afirmó que Lolo, de 55 años, no tuvo ninguna implicación y que se encontraba en el hospital de Mérida con un familiar a las 23:00 horas del día del crimen. Antes de esto, ambos habían negado cualquier culpabilidad: “Somos inocentes, buscan un chivo expiatorio”, declaró Lolo a la prensa. Su abogado, José Duarte, mantuvo que su cliente era inocente al “400%” incluso después del descubrimiento de los restos.

Perfil de los hermanos y el caso

Los hermanos Juli González y Lolo vivían justo al lado de Francisca. Eran vecinos comunes en Hornachos, un pueblo con una población aproximada de 3.600 habitantes. Aquella noche, Juli, el menor, se encargaba del cuidado de su padre anciano. Por su parte, Lolo participó en las búsquedas iniciales, mientras que Juli no lo hizo. Desde el principio, la familia de la víctima mostró sus sospechas hacia ellos. José Antonio, hijo de Francisca, tenía la corazonada de que la clave del misterio estaba cerca del hogar familiar.

En 2017, la Guardia Civil interrogó a los hermanos como testigos. Un vecino aseguró haber visto a Juli merodeando por la zona aquella noche. Otro oyó un golpe seco poco después en su casa, un testimonio que también fue respaldado por un hijo de la víctima. En aquel momento, registraron su vivienda sin éxito. Sin embargo, el caso fue reabierto en 2024 por la UCO, dando paso a reconstrucciones en 2025 y febrero de 2026.

Los vecinos como Paqui todavía asimilan el impacto: “Les sonreía cada día; es increíble su frialdad sabiendo que los restos estaban ahí desde hace nueve años”. El Ayuntamiento ha decretado luto oficial. La familia no ha dejado de luchar pese a los obstáculos encontrados.

Anecdotas y curiosidades

Testigo clave : Un vecino observó a Juli cerca del pasadizo donde fue vista por última vez Francisca , dirigiéndose hacia su casa.

: Un vecino observó a cerca del pasadizo donde fue vista por última vez , dirigiéndose hacia su casa. Golpe misterioso : Minutos después de la desaparición, varios oyeron un ruido seco proveniente del hogar de los hermanos; lo corroboró un hijo de la víctima.

: Minutos después de la desaparición, varios oyeron un ruido seco proveniente del hogar de los hermanos; lo corroboró un hijo de la víctima. Búsquedas voluntarias : Los hermanos permitieron las inspecciones iniciales sin mostrar resistencia alguna.

: Los hermanos permitieron las inspecciones iniciales sin mostrar resistencia alguna. Coartada hospitalaria : Según confirmó su confesión, Lolo salió del hospital de Mérida justo cuando ocurrió el crimen.

: Según confirmó su confesión, salió del hospital de justo cuando ocurrió el crimen. Patio camuflado : Los restos fueron hallados bajo losas del patio, rodeados por macetas y lavadoras, permaneciendo invisibles durante años.

: Los restos fueron hallados bajo losas del patio, rodeados por macetas y lavadoras, permaneciendo invisibles durante años. Tensión vecinal: Durante el registro, familiares increparon a los detenidos; incluso escucharon a Lolo decirle a José Antonio: “Yo no sabía nada”.

Desarrollo de la investigación

La operación estuvo liderada por la UCO, que movilizó a 50 efectivos incluyendo especialistas en criminalística. Confirmaron la identificación de los restos el jueves mediante análisis realizados en Madrid. Las búsquedas continúan en el inmueble ahora deshabitado por los detenidos. Este sábado serán presentados ante el juez en Villafranca de los Barros.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, destacó el trabajo realizado por la Guardia Civil, calificándola como “la élite en España” para resolver casos fríos. Cuando desapareció, Francisca dejó abierta la puerta prometiendo regresar pronto; su hijo intentó buscarla sin éxito alguno. Todo el pueblo se movilizó durante aquel año fatídico, pero el silencio ha perdurado hasta ahora.

La declaración de Juli marca un cierre provisional para este trágico episodio; sin embargo, la justicia continúa avanzando en este rincón extremeño donde se respira una mezcla inquietante entre alivio y horror.