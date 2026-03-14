Landaluce exige 200.000 euros a Montero por acusaciones de violencia de género

José Ignacio Landaluce ha llevado la situación al límite para María Jesús Montero. El alcalde de Algeciras ha presentado una demanda de conciliación en el Tribunal de Instancia de Madrid, donde solicita 200.000 euros en concepto de indemnización por injurias y calumnias, después de que la vicepresidenta hiciera unas declaraciones el pasado 13 de enero durante un evento del PSOE andaluz.

Landaluce convoca a la ministra de Hacienda a un encuentro para conciliar. Desea que Montero reconozca la falsedad de sus afirmaciones y se comprometa a rectificar antes de que se inicien acciones legales. La abogada Guadalupe Sánchez Baena representa al alcalde y exige que Montero acepte que sus declaraciones han vulnerado su derecho al honor.

El origen del conflicto

Todo comenzó en enero. En esa ocasión, Montero afirmó que Landaluce había sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género. Esta denuncia fue presentada por la Fiscalía del Tribunal Supremo a instancias de dos militantes del PSOE andaluz, pero fue archivada el 9 de enero de 2026 por falta de pruebas.

La vicepresidenta reiteró estas acusaciones más tarde, omitiendo el hecho de que la denuncia provenía de sus propios compañeros del PSOE y ya había sido desestimada. En febrero, Landaluce advirtió que tomaría medidas legales si no había rectificación por parte de Montero.

En la demanda, se solicita lo siguiente:

Que Montero admita haber hablado con conocimiento de falsedad.

Que se retracte públicamente y con claridad en un plazo de cinco días.

Que abone los 200.000 euros por los daños causados a su reputación.

Que deje claro que Landaluce no tiene condenas ni investigaciones relacionadas con violencia de género.

La rectificación debe tener la misma visibilidad que las declaraciones originales. Landaluce sostiene que las palabras provenientes de un alto cargo político van más allá del ámbito de la crítica política.

Perfil de Landaluce

José Ignacio Landaluce ha estado al frente del Ayuntamiento de Algeciras desde 2011. Es senador del PP y ha logrado una mayoría absoluta en las últimas elecciones. Nació en 1962 en Melilla, estudió Derecho y se adentró en el mundo político a través del PP andaluz.

Su gestión está marcada por cuestiones relacionadas con el puerto y la inmigración, además enfrenta tensiones con el Gobierno central en temas como fondos y competencias. Se ha posicionado como defensor firme de la seguridad en la frontera sur.

Anécdotas y curiosidades

En 2019, Landaluce tuvo que lidiar con avalanchas migratorias en Algeciras; solicitó ayuda al Gobierno pero no recibió respuesta inmediata.

tuvo que lidiar con avalanchas migratorias en Algeciras; solicitó ayuda al Gobierno pero no recibió respuesta inmediata. Es aficionado a coleccionar relojes antiguos, hobby que menciona frecuentemente en entrevistas.

Practica pádel y participa en torneos locales; es su forma favorita para desconectar del estrés diario.

En 2023, tuvo un acto heroico al salvar a un vecino de ser atropellado; corrió tras el conductor ebrio para evitar una tragedia mayor.

Es seguidor incondicional del Real Madrid, asistiendo a varias finales en el Bernabéu junto a su familia.

Montero ha expresado su disposición para aclarar la situación, aunque sin fijar una fecha concreta para ello. Por su parte, Landaluce reitera que si no hay rectificación formal, procederá con la querella. El juzgado ha convocado una sesión para intentar la conciliación. Este enfrentamiento entre el PP y el PSOE calienta aún más el ambiente político andaluz.

La demanda subraya cómo las acusaciones han creado una imagen criminal completamente falsa sobre Landaluce, alimentando así un reproche social sin fundamento alguno. Lo que busca no es solo compensación económica, sino limpiar su nombre ante los ojos del público.

Este asunto surge justo cuando Algeciras se encuentra inmersa en debates sobre empleo y seguridad durante la precampaña electoral. Landaluce aprovecha esta coyuntura para criticar al Gobierno mientras Montero guarda silencio por ahora.

Si no se alcanza un acuerdo, seguirá adelante la querella por injurias y calumnias. Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya archivó previamente la denuncia original. Todo indica que este caso podría desembocar en un juicio lleno de tensión política.