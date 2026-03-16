La Fiscalía pide dos años de prisión para Quequé por acoso a la presidenta de Abogados Cristianos

El humorista y presentador Héctor de Miguel Martín, conocido públicamente como Quequé, se enfrentará a un juicio tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid de abrir procedimiento oral por las denuncias presentadas contra él.

El Ministerio Fiscal solicita para el comunicador una condena de dos años de prisión al considerar que podría haber cometido un delito de coacciones en forma de acoso contra Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Abogados Cristianos.

La investigación judicial gira en torno a un episodio emitido en el programa radiofónico ‘Hora Veintipico’, donde el humorista realizó un sketch en el que facilitó en directo el número de teléfono de Castellanos. Durante la intervención, el presentador pidió irónicamente a los oyentes que no la llamaran ni la contactaran, una situación que, según la denunciante, provocó una avalancha de comunicaciones.

De acuerdo con el testimonio de la presidenta de Abogados Cristianos, tras la emisión recibió más de mil llamadas con insultos y mensajes ofensivos.

Además de la petición de la Fiscalía, la acusación particular reclama una condena mayor: cuatro años de cárcel en total. Dos de ellos por un supuesto delito de incitación al odio y otros dos por acoso, además de una multa que se prolongaría durante 24 meses.

En el procedimiento también aparece como posible responsable civil la Sociedad Española de Radiodifusión, propietaria de la Cadena SER, al considerar la acusación que la emisora difundió el contenido que originó la polémica.

En materia de responsabilidad civil, las compensaciones solicitadas oscilan entre los 6.000 euros planteados por la Fiscalía y los 12.000 euros que exige la acusación particular por daños morales.

Como medida preventiva, la magistrada María Teresa Javato Martín ha ordenado al humorista y a la entidad señalada que depositen una fianza de 8.000 euros en el plazo de un día hábil para garantizar posibles responsabilidades económicas.

El auto judicial, fechado el 11 de marzo de 2026, establece que el caso será juzgado por el Tribunal de Instancia en su Sección Penal de Valladolid. La decisión de abrir juicio oral es firme y solo admite recurso en lo referente a la situación personal del acusado.

Quequé, condenado a pagar 41.800 euros a Alfonso Rojo por difamación en la SER

Quequé fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a pagar 41.800 euros al periodista Alfonso Rojo por vulnerar su honor con comentarios difundidos en el programa «La vida moderna» de la Cadena SER y en redes sociales.

La sentencia consideró que hubo una intromisión ilegítima por las manifestaciones realizadas en Twitter, YouTube y la radio, y ordenó retirar esos contenidos y no volver a difundirlos. También responsabilizó a la emisora por haber permitido su emisión y beneficiarse de su difusión.

Además de la indemnización, el fallo obligó al humorista a publicar el encabezamiento y el veredicto en redes sociales y a leerlo en un programa similar al que se emitía cuando ocurrieron los hechos.

Según recogió la resolución, Quequé cambió su nombre y su foto en X (Twitter), protegió su cuenta y publicó varios retuits antes de hacer público el texto que le obligaba a difundir la Justicia.