La trama socialista de Forestalia: cómo un empresario sobornaba a funcionarios para aprobar megaproyectos eólicos

A principios de marzo, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil desmanteló lo que se describe como una presunta organización criminal de gran escala.

Su meta era clara: asegurar que los proyectos medioambientales del Grupo Forestalia no encontraran impedimentos en su proceso administrativo.

Lo revelado en el sumario del Tribunal de Instancia de Teruel muestra una operativa compleja, caracterizada por presiones a funcionarios, informes técnicos irregulares y pagos en efectivo gestionados a través de intrincados entramados societarios diseñados para mantener la total opacidad de las operaciones.

En el núcleo de esta trama se encuentra Fernando Samper, presidente del Grupo Forestalia, identificado por la UCOMA como el «tronco» central de la organización.

Los investigadores afirman que Samper consiguió «tratos de favor» de diversas administraciones que facilitaron «la aprobación de numerosos proyectos de energías renovables». Mantenía una «relación inusualmente cercana con funcionarios clave», a quienes se reunía incluso semanalmente para discutir «expedientes concretos». A cambio de estas gestiones, se encargaba personalmente de asegurar que estos cargos públicos disfrutaran de beneficios económicos significativos.

Para llevar a cabo este plan, Samper requería una amplia estructura societaria y una red de testaferros.

Los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda desempeñaron un papel fundamental en la «canalización de supuestas contraprestaciones». Sus nombres están vinculados a empresas como Caliope Smart Energy, Caliope Energy Green y Babieca Investment Renewable, todas esenciales para abonar las contrapartidas a los funcionarios implicados. La complejidad del esquema incluyó incluso la creación de 19 empresas en un solo día, el 11 de marzo de 2020, por parte del exconsejero Alfredo Boné, operación que los investigadores consideran un claro indicador del intento por ocultar fondos ilícitos.

El control absoluto desde el Ministerio

Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, ejercía un «control absoluto sobre los expedientes relacionados con el Grupo Forestalia». Su papel resultaba «determinante para el éxito» de esta presunta corruptela. Según la investigación, logró excluir a «los consejeros y técnicos funcionarios del ministerio» en los proyectos de Forestalia, dejándolos bajo su supervisión directa o derivándolos a «equipos externos» que él controlaba. Recibía documentación técnica de los promotores «en memorias USB personales», manteniéndola fuera del alcance del registro oficial del ministerio, lo que facilitaba manipulaciones sin dejar rastro administrativo.

En dos proyectos clave —Masía I y Masía II— Domínguez asumió simultáneamente el rol de consejero responsable y técnico responsable, acumulando funciones que le permitían ejercer control total. Ordenó a sus subordinados eliminar «contenidos técnicos que perjudicaban la viabilidad del proyecto». En otro expediente crucial, el relacionado con el Clúster Maestrazgo —que prevé la construcción del mayor parque eólico en España— designó a su secretario, Santiago Martínez Patón, como técnico responsable, pese a carecer de formación técnica adecuada para dicho puesto.

Para evitar gestionar informes desde el expediente oficial, Domínguez frecuentemente delegaba tareas en Tragsatec, la empresa pública también implicada en el caso Koldo. Según testimonios recogidos por la UCOMA, allí se encontraba la «guardia pretoriana» de Domínguez. Aprovechando el auge renovable y la saturación administrativa, convirtió a esta compañía pública en «la herramienta central para tramitar los proyectos del Grupo Forestalia». Los pagos por estas gestiones fueron significativos: Domínguez recibió participaciones en empresas y un préstamo por valor de 5,2 millones de euros, operaciones que se resguardaban en la caja fuerte de un notario madrileño en vez de formalizarse mediante escritura pública.

La rama aragonesa: presiones y fragmentación de proyectos

En ocasiones, esta organización criminal prefería tramitar sus proyectos en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), donde mantenían contactos para ejercer presión en favor de Forestalia. Una operación destacada consistió en la fragmentación artificial de grandes parques eólicos en unidades menores para evadir la supervisión estatal. El Ministerio de Transición Ecológica es competente sobre proyectos que superan los 50MW; así que para sortear este control, fraccionaron irregularmente el Clúster Maestrazgo, tramitándolo como 22 parques eólicos independientes. Esto permitió que inicialmente la evaluación del impacto medioambiental quedara bajo responsabilidad aragonesa.

Jesús Lobera Mariel, ex director general del INAGA, fue una figura clave dentro esta rama operativa. Según empleados del Instituto, Lobera desarrolló su labor con «normalidad» hasta que llegó el auge renovable; entonces cambió drásticamente su actitud hacia los proyectos promovidos por Forestalia. “Los informes técnicos desfavorables eran sistemáticamente ignorados o devueltos por Lobera sin justificación alguna”, señala la UCOMA. Lobera mantenía reuniones frecuentes con responsables del grupo y apartó a trabajadores que entregaban informes negativos sobre las promotoras vinculadas al grupo. A uno estos trabajadores, Óscar Fayanás, le llegó una amenaza laboral supuestamente ordenada por el ex consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona.

El blanqueo de capitales y los pagos encubiertos

La investigación ha puesto al descubierto un elaborado sistema destinado al blanqueo capitales. Uno ejemplos más evidentes es la venta de la empresa Viadós a Forestalia en noviembre 2018 por un importe situado entre cuatro y 4,5 millones euros. Viadós había sido constituida en enero 2015 por Boné junto con su exviceconsejero Luis Marruedo y su exjefa gabinete Ana Cristina Fraile. Los investigadores sospechan que Forestalia «sobrepagó» por una «microempresa» prácticamente sin valor activo; creen que este desembolso encubría realmente pagos por servicios prestados anteriormente. La escasa actividad real registrada por Viadós antes su venta refuerza estas sospechas: desde su fundación mantuvo “un acuerdo con Forestalia Renovables SLU” sin localizar “otros clientes” relevantes.

Respecto a los pagos relacionados con las gestiones realizadas desde INAGA, apuntan investigadores que Samper adquirió una compañía propiedad Boné, Marruedo y Fraile pagando un precio superior al mercado. La escritura pública fijó cuatro millones como precio; sin embargo, según el Servicio Ejecutivo Comisión Prevención Blanqueo Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) del Banco España ese importe es 443.531 euros superior al estipulado inicialmente. Se trata así un precio “desmedido”, según informes elaborados por Guardia Civil; “considerando además el importe neto cifra negocios” correspondiente empresa adquirida.

Tras esta compra inicial las dos compañías testaferros adquirieron participaciones otra firma bajo control trama: Babieca Investment Renewable S.L. El 20 diciembre 2023 otra sociedad ligada testaferros Samper, Cemsal S.L., otorgó préstamo 5,2 millones euros Babieca; lo cual provocó incremento patrimonial también mercantiles directamente participadas familia Domínguez. En segunda mitad año 2023 Babieca adquirió participaciones 15 promotoras proyectos Grupo Forestalia permitiendo así redacción declaraciones impacto ambiental para “proyectos cuyos promotores habían sido parcialmente transferidos empresas propiedad”.

Las consecuencias y la vigilancia europea

Los dos parques fotovoltaicos planeados en Teruel con un presupuesto previsto 44 millones euros nunca llegaron ejecutarse. El Ministerio Transición Ecológica ha suspendido permisos todos proyectos tanto eólicos como solares para prevenir daños ecológicos mayores. El Clúster Maestrazgo, considerado mayor proyecto eólico país fue vendido por 500 millones euros fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners, pero ahora Fiscalía ha solicitado su paralización tras advertir riesgo potencial daños medioambientales irreversibles.

La Unión Europea mantiene vigilancia estrecha sobre este caso. Algunos proyectos podrían haber infringido normativa medioambiental comunitaria; Bruselas podría actuar si se comprueba que Gobierno socialista hizo vista gorda ante infracciones reglas ecológicas establecidas previamente. El PP ha llevado asunto ante Comisión Europea; será necesario también verificar si hubo fondos europeos involucrados algunas ayudas subvenciones o proyectos financiados Gobierno beneficiando directamente a Forestalia.