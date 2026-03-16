La vía de Adamuz estaba rota desde la noche anterior al choque que mató a 46 personas

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha hecho pública una conclusión crucial en el borrador de su informe sobre la tragedia ocurrida en Adamuz el 18 de enero: el carril por donde circulaba el tren Iryo 6289 ya estaba roto desde la noche anterior al accidente. La fractura se produjo precisamente en la soldadura que había levantado sospechas desde el inicio de las indagaciones, un aspecto que queda ahora confirmado tras un periodo de investigación intensiva que no ha llegado a los dos meses.

El siniestro, que dejó 46 víctimas mortales y se erige como el más grave en la historia de la Alta Velocidad en España, ocurrió a las 19:43:44 horas cuando el tren Iryo chocó con un Alvia de Renfe. Esta rotura, acontecida alrededor de 22 horas antes del impacto, explica un fenómeno que los investigadores habían detectado desde el principio: todos los trenes que transitaron por ese tramo antes del Iryo accidentado presentaban muescas típicas en sus ruedas, llamadas bogies. Estas marcas fueron generadas por el paso sobre el carril dañado.

Una primicia que abre interrogantes

El periodista Marcos Sierra, de The Objective, ha tenido acceso exclusivo al borrador del informe de la CIAF, información que ha sido corroborada posteriormente por fuentes cercanas al Ministerio de Transportes y expertos del sector ferroviario con gran credibilidad. Aunque este documento oficial aún no ha sido divulgado, esta primicia ofrece detalles esenciales sobre cómo se sucedieron los eventos que llevaron a esta tragedia. La fractura se ubicaba en el kilómetro 318,681 de la línea Madrid-Sevilla, específicamente entre Guadalmez y Córdoba, justo donde se efectuó una soldadura meses atrás.

El fallo de los sistemas de seguridad

Uno de los puntos más preocupantes que surge del informe es el comportamiento del sistema LZB (Linienzugbeeinflussung), considerado uno de los más seguros dentro de la red ferroviaria española. Este sistema tiene como misión garantizar la seguridad mediante el control del tráfico ferroviario, pero no logró detectar a tiempo que la vía se encontraba rota. La tecnología falló en su tarea principal: alertar sobre anomalías estructurales que pudieran poner en riesgo a los trenes. Un informe sobre el mantenimiento del sistema señalizador elaborado por Hitachi para ADIF reveló una caída de tensión en el circuito ferroviario exactamente 22 horas antes del descarrilamiento, coincidiendo con la fractura en la soldadura.

Los detalles de la soldadura problemática

La soldadura defectuosa fue realizada el 24 de mayo de 2025, uniendo un carril nuevo con otro más antiguo, datado en 1989. El trabajo fue llevado a cabo por un operario con más de cinco años de experiencia y con todos los permisos necesarios para realizar estas tareas. Este trabajador pertenecía a Maquisaba, empresa subcontratada para llevar a cabo este tipo mantenimiento. Un informe elaborado por Ineco en julio de 2023 ya había puesto sobre aviso acerca de los riesgos asociados a las uniones mediante soldadura entre carriles nuevos y usados, advirtiendo que una rotura podría dar lugar al descarrilamiento, aunque dicha operación sea habitual dentro del mantenimiento ferroviario.

ADIF bajo la lupa

El mantenimiento y gestión infraestructural corresponde a ADIF, organismo dependiente del Ministerio de Transportes bajo la dirección de Óscar Puente. El hecho que la vía estuviera rota desde el día anterior al accidente plantea preguntas serias sobre cómo se llevó a cabo su mantenimiento, las revisiones realizadas y si se ejecutó correctamente esa soldadura. Uno de los episodios más polémicos durante las indagaciones fue la retirada sin autorización judicial previa ni requerimiento por parte de la CIAF, entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero, de fragmentos del carril y las soldaduras en torno al siniestro.

Señales ignoradas

Interrogados por la Guardia Civil tras lo sucedido, solo un conductor entre una docena reportó haber sentido una leve vibración al pasar por la estación técnica de Adamuz. Se trataba del maquinista del tren 2365 que cubría la ruta Huelva-Madrid y pasó por Adamuz a las 18:10 horas del día 18, hora y media antes del desastre. En el atestado policial se menciona que este conductor notó esa vibración pero no consideró que tuviera suficiente relevancia como para informar a la central operativa. Esta información pone en evidencia cómo señales críticas pasaron desapercibidas justo antes del trágico accidente.

La investigación sigue su curso mientras se aguarda con expectación la publicación oficial del informe completo por parte de la CIAF, documento que podría proporcionar mayor claridad acerca de las responsabilidades vinculadas al mantenimiento fallido de una infraestructura cuya deficiencia tuvo consecuencias devastadoras.