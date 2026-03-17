La Guardia Civil multa con 7 puntos y 400 euros a conductor... ¡por no entender un gesto!

Imagina que estás al volante y un agente te hace señales para que te detengas.

Sin darte cuenta, sigues tu camino y terminas con 7 puntos menos en el carnet y una multa de 400 euros. Esto le ocurrió a una conductora detenida por la Guardia Civil de Tráfico.

Aunque el agente levantó el brazo mostrando la palma, ella no lo comprendió y continuó, lo que resultó en dos infracciones graves.

El Reglamento General de Circulación establece claramente cómo deben detenerse los vehículos: brazo vertical con palma abierta, brazo horizontal extendido, silbato con toques cortos o luz roja o amarilla.

No hay lugar para excusas como nervios o despistes. En este caso, la mujer argumenta que «no le he entendido, lo siento», pero el agente interpreta su actitud como un intento de fuga.

«Tuvo la sensación de que intentaba huir», señala, añadiendo que no puede saber si se trata de un «delincuente peligroso». Así se justifica la sanción de 4 puntos y 200 euros por desobedecer las indicaciones de la autoridad.

Pero eso no es todo. La conductora llevaba un pinganillo en la oreja para hablar por teléfono, algo prohibido ya que dificulta escuchar sirenas o ambulancias. Esto representa otra infracción grave: 3 puntos y 200 euros más. En total, suma 7 puntos y 400 euros en multas. Los agentes le informan que tiene un plazo de 20 días para presentar un recurso. Ella, visiblemente enfadada durante la discusión, exclama «no es normal» y solicita el número de placa del agente, gesto que algunos interpretan como un acto reflejo ante su frustración. El vídeo del incidente ha causado revuelo en las redes: algunos ven abuso debido a un despiste; otros defienden que las normas son claras y deben seguirse. Puedes leer el detalle completo del incidente en este reportaje.

Este caso ejemplifica las multas comunes que afectan a miles de conductores cada año. La DGT tramitó más de 5,5 millones de sanciones durante 2023, lo que equivale a unas 15.000 diarias. Las infracciones más frecuentes son:

Infracción Multa Puntos Exceso de velocidad 100-600 € 2-6 Uso móvil/pinganillo 200 € 3-6 No cinturón/SRI 200 € 3-4 Alcohol/drogas 500-1.000 € 4-6 Saltarse semáforo/STOP 200 € 4 ITV caducada 200-500 € 0 Desobedecer agente 200 € 4

Se prevé que en 2024 se alcance un récord en recaudación: 539 millones de euros, con el exceso de velocidad representando cerca de 3,4 millones de casos (30-40% del total). Las comunidades autónomas como Madrid y Andalucía destacan en denuncias por kilómetro recorrido. Además, el uso del móvil ha ascendido al cuarto puesto con aproximadamente 101.000 casos registrados; desobedecer indicaciones también aparece entre las veinte infracciones más comunes con unos 12.500 incidentes.

Otros despistes pueden sumar multas: no señalizar adecuadamente averías con una baliza V-16, ya obligatoria (multa entre 80-200 euros, dependiendo del caso), o tener una ITV sin pegatina visible puede acarrear sanciones también. Aunque la DGT no realiza controles masivos sobre la V-16, sí suele solicitarla durante paradas rutinarias; aún así, millones de coches carecen de este dispositivo esencial: se han vendido alrededor de 15 millones, frente a los casi 30 millones de vehículos existentes.

Siempre es recomendable detenerse ante señales claras; los nervios no son excusa.

Revisa el uso del pinganillo o auriculares: las multas aumentan si distraen.

Los puntos se pueden recuperar mediante cursos, pero es mejor evitar llegar a esas situaciones.

Más allá del debate generado por este caso particular, la seguridad vial es algo serio y no entiende del “no entendí”. Un pequeño despiste puede resultar muy costoso; sin embargo, cumplir con las normas es esencial para proteger a todos los usuarios de la carretera.