Kouri Richins, la mujer que escribió un libro sobre la muerte de su esposo y fue condenada por haberlo asesinado

Kouri Richins bajó la mirada mientras el juez pronunciaba el veredicto. Este lunes, un jurado la encontró culpable de asesinato agravado. Envenenó a su esposo Eric Richins con cinco veces la dosis letal de fentanilo en una mezcla mortal. El trágico suceso tuvo lugar el 4 de marzo de 2022 en su vivienda, situada cerca de Park City, Utah.

Los fiscales lograron demostrar que Kouri había planificado todo meticulosamente. Acumulaba deudas que ascendían a 4,5 millones de dólares y pensaba heredar más de 4 millones del patrimonio de Eric. Además, mantenía una relación con Robert Josh Grossman. Los mensajes de texto entre ellos revelaron sus fantasías: deseaba divorciarse, hacerse rica y casarse con él.

El intento fallido en San Valentín

Semanas antes del desenlace fatal, el 14 de febrero, Kouri intentó acabar con la vida de Eric nuevamente. Esta vez introdujo fentanilo en un sándwich. Eric sufrió una reacción alérgica severa y perdió el conocimiento. Por ello, el jurado también la declaró culpable por intento de asesinato agravado.

Asimismo, fue condenada por fraude. Había reclamado beneficios de seguros falsamente y abrió pólizas a nombre de Eric sin su conocimiento. En total, las pólizas sumaban alrededor de 2 millones de dólares.

Búsquedas en su teléfono: “dosis letal de fentanilo”, “prisiones lujosas para ricos”, “causa del fallecimiento por envenenamiento”.

Llamada al 911: los fiscales la utilizaron para evidenciar su frialdad. “No es una viuda, es una viuda negra”, sentenció el fiscal Brad Bloodworth.

La defensa argumentó que Eric era adicto a los analgésicos y que solicitaba opioides a su esposa. Sin embargo, Kouri aseguró a la policía que él no consumía drogas. El juicio se extendió durante tres semanas y ella decidió no testificar ni presentar testigos.

El libro que la delató

Poco antes de ser arrestada en mayo de 2023, Kouri Richins publicó ¿Estás conmigo?. Se trata de un libro infantil que aborda el duelo por la muerte de un padre y lo dedicó a sus tres hijos. Lo promocionó en televisión y radio. Los detectives descubrieron que había contratado a escritores fantasma para llevarlo a cabo.

Los fiscales presentaron esta obra como prueba clara de premeditación; consideraban que buscaba encubrir su crimen. Durante el juicio se reveló su historia personal: compartió detalles sobre una infancia complicada y nómada, se casó muy joven y tuvo hijos pronto. En el ámbito inmobiliario, compraba, reformaba y vendía casas; pero desde 2019 había acumulado significativas deudas.

En un retiro celebrado en Arizona en 2021, Kouri compartió su vida y expresó su deseo por un matrimonio estable. Sin embargo, surgieron problemas cuando Eric mantuvo una relación emocional extramatrimonial. Ella acudió a terapia por ansiedad mientras los fiscales recordaron que ella también tenía un amante y cargas financieras abrumadoras.

Testigos clave y la empleada doméstica

La empleada doméstica Carmen Lauber confesó haber vendido fentanilo a Kouri, indicando que le pedía “lo mismo que le dieron a Michael Jackson”, haciendo alusión a la mezcla letal. Lauber recibió inmunidad por testificar debido a su participación en un programa antidrogas; sin embargo, la defensa intentó desacreditarla al señalar contradicciones en sus declaraciones iniciales bajo presión policial.

Una carta hallada en su celda complicó aún más su situación. En ella daba instrucciones a su hermano y madre sobre lo que debían decir respecto a Eric; mencionaba que él había admitido obtener fentanilo desde México y consumirlo cada noche. La defensa alegó que se trataba solo de ficción destinada para un libro.

Eric había consultado abogados especializados en divorcios desde 2020 después de descubrir las profundas deudas y decisiones financieras tomadas por Kouri. Ella creía erróneamente que el acuerdo prenupcial le aseguraría todos los bienes tras su fallecimiento.

Sentencia pendiente y eco mediático

Ahora enfrenta una condena que podría ir desde 25 años hasta cadena perpetua por asesinato agravado. La sentencia se dará a conocer el 13 de mayo próximo. Los familiares lloraron al salir del tribunal tras conocer el veredicto. Este caso entrelaza historias personales oscuras con una fama repentina e inesperada; Kouri, quien pasó del anonimato como agente inmobiliaria a ser figura mediática gracias a su libro, ahora es sinónimo del engaño más cruel.

Su ascenso como autora infantil contrasta con los terribles actos cometidos; las historias sobre celebridades caídas resuenan así: del duelo fingido al crimen consumado. Para más información detallada puedes leer este reportaje completo en BBC Mundo.

El jurado deliberó menos de tres horas antes de llegar a este veredicto tan impactante para Utah, donde sigue resonando el nombre de esta viuda cuya historia terminó convirtiéndose en una trágica condena.