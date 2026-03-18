Julián González revela: sorprendió a Francisca Cadenas con cocaína y la mató en un arranque de ira

Julián González irrumpió en la vivienda de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) el 9 de mayo de 2017 y se la encontró consumiendo cocaína. En su mente resonaron pensamientos como “Me van a pillar, tengo que matarla”, y en ese instante, la golpeó, según su declaración ante el juez. Este caso, que permaneció sin resolver durante casi una década, cobró vida nuevamente tras ciertos descubrimientos en su hogar.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil decidió reabrir el caso. Durante las investigaciones, hallaron restos óseos en el patio, junto con pelo humano, dientes y ropa íntima dispersa por armarios y baños. Los hermanos Julián y Lolo González menospreciaron la labor policial: “Dando palos de ciego, como un pollo sin cabeza”. Actualmente, ambos se encuentran bajo prisión provisional.

Confesión y contradicciones

El menor de los hermanos, Julián González, se declaró como el único responsable del crimen. Exculpó a Lolo, alegando que entró porque había dejado la puerta entreabierta. Aseguró que al sorprender a Francisca con drogas actuó impulsivamente por ira. Sin embargo, el informe forense preliminar contradice esta versión. Este documento revela que Francisca sufrió múltiples golpes, fue amordazada, atada con bridas y despojada de sus prendas inferiores. Esto sugiere un comportamiento frío y calculado más que un arrebato repentino.

La defensa, liderada por José Duarte, defiende que no existió premeditación ni ensañamiento. Ellos consideran el delito como homicidio involuntario y retención ilegal. Duarte argumenta: “La OCU nunca acreditó móvil sexual ni lo hizo el auto del juez”. No obstante, la UCO investiga una posible obsesión sexual por parte de Julián hacia la víctima, que podría haberse prolongado durante años. Micrófonos colocados en su casa y vehículos han capturado información relevante.

Para conocer más sobre lo declarado por Julián González ante el juez, lee la exclusiva aquí.

Perfil de Julián González y curiosidades

Julián González, vecino de Francisca en este pueblo extremeño, vivía junto a su hermano Lolo. Ambos guardaban pelo y dientes en cajones “de recuerdo”, según sus propias palabras. El psiquiatra forense José Carlos Fuentes plantea la posibilidad de un fetiche sexual: “Ropa íntima es habitual, pero guardar pelo y dientes resulta sorprendente”. Aunque no cree que sean asesinos en serie al estilo Hannibal Lecter, sí cuestiona si Lolo actuaba solo como espectador.

Anecdotas clave : Esa noche, el hijo de Francisca , José Antonio , escuchó un fuerte golpe mientras pasaba cerca de su casa e intentó llamar a la puerta sin éxito. La Guardia Civil cometió errores durante la inspección: dejaron dos habitaciones sin revisar porque los hermanos se negaron a colaborar. Un corte en el patio llevó finalmente a los restos óseos. Existe la posibilidad de que Lolo obtenga libertad si se demuestra que solo omitió denunciar debido a sus vínculos familiares; la ley protege ese silencio salvo cuando hay interés propio o víctimas menores implicadas.

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La abogada Beatriz de Vicente señala que Lolo podría tener una coartada familiar: “El afecto fraternal justifica no denunciar”. Están analizando los datos sobre el momento del fallecimiento para determinar si hubo retención.

Avances en la investigación

La UCO está examinando pelos, dientes y bridas halladas en la escena del crimen. No descartan que pertenezcan a Francisca. Los hermanos confiaban en su impunidad; sin embargo, una corazonada del hijo y nuevos registros han cambiado las tornas. El juzgado de Villafranca de los Barros sigue al frente del caso.

Este crimen ha conmocionado Hornachos y ha reabierto viejas heridas. La verdad va emergiendo poco a poco con Julián como protagonista central.