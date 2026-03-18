Se mata un hombre al saltar de un tren en marcha a 90 km/h tras pasarse su parada en el trayecto Madrid-Cáceres

Un vecino de Oropesa de 50 años ha perdido la vida tras lanzarse desde un tren que iba a 90 km/h.

El domingo, viajaba en la línea Madrid-Cáceres y se dio cuenta demasiado tarde de que había pasado su parada. En un momento de nerviosismo, activó el freno de emergencia y se arrojó del vagón.

La maquinista detuvo el tren, inspeccionó el área y, al no ver nada fuera de lo normal, continuó su camino.

La familia denunció su desaparición el lunes. Horas después, por la tarde, encontraron su cadáver en una acequia cercana a las vías, en Lagartera, a dos kilómetros de la estación de Oropesa.

Este trágico incidente provocó la suspensión del tráfico ferroviario entre Oropesa y Navalmoral de la Mata desde las 16:20 hasta las 17:50. Un tren de Media Distancia quedó parado en Talavera de la Reina, mientras que un convoy de mercancías se detuvo en Oropesa y otro de Larga Distancia con destino a Badajoz sufrió retrasos. Detalles del suceso en este reportaje de 20minutos.

Adif calificó lo sucedido como un accidente de una persona en un punto no autorizado de paso. La circulación se reanudó con demoras aproximadas de 15 minutos.

Investigación en curso

José Pablo Sabrido, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, ha confirmado que la investigación sigue abierta. No está claro si se lanzó, si se bajó o qué sucedió exactamente. También hay incertidumbre sobre si la víctima efectivamente accionó el freno, aunque parece bastante probable. La causa del fallecimiento está a la espera de los resultados forenses. Todas las hipótesis siguen siendo consideradas.

Los sistemas de seguridad instalados en los trenes bloquean las puertas mientras están en marcha, pero los dispositivos de emergencia permiten desbloquearlas y activar la alarma. Estos mecanismos priorizan la evacuación ante situaciones críticas, aunque su uso incorrecto puede generar riesgos elevados.

Perfil de la víctima y contexto local

La víctima era un hombre residente en Oropesa, un pueblo con aproximadamente 2.800 habitantes situado en la provincia de Toledo. Los vecinos lo describen como una persona discreta y sin antecedentes conocidos. No se ha hecho pública su identidad por respeto a su familia.

Anecdotas y curiosidades sobre la línea Madrid-Cáceres : Conecta Madrid con Extremadura en unas tres horas. Sufre incidencias frecuentes debido a pasos a nivel y cruces rurales. En 2023, registró retrasos medios cercanos a los 20 minutos por averías. Transita por zonas donde se alcanzan velocidades altas, hasta 160 km/h en tramos rectos.

:

Este tipo de errores al pasar paradas no son infrecuentes en trayectos nocturnos. Pasajeros distraídos o dormidos generan alertas constantes; sin embargo, saltar del tren entraña casi siempre consecuencias fatales a esas velocidades. La Guardia Civil y Adif están revisando las grabaciones del tren para reconstruir lo sucedido.

El incidente ha conmocionado a Toledo y ha reabierto el debate sobre las campañas de seguridad implementadas por Renfe. Un despiste evitable que culmina en tragedia, señala Sabrido. A pesar del restablecimiento del servicio, la familia sigue lamentando su pérdida.