Las incógnitas en torno a la extraña muerte del norteamericano Jimmy Gracey en Barcelona

El jueves por la tarde, los Mossos d’Esquadra localizaron el cuerpo sin vida de James «Jimmy» Gracey a unos cuatro metros bajo el agua, en la playa del Somorrostro, cerca del Puerto Olímpico de Barcelona.

Este estudiante de 20 años, originario de Chicago, había desaparecido en la madrugada del martes tras separarse de sus amigos en la discoteca Shoko, ubicada en la Vila Olímpica.

Las primeras investigaciones descartan una muerte violenta y sugieren que podría haber caído al mar accidentalmente.

La familia reportó su desaparición el miércoles. Sus amigos lo vieron por última vez alrededor de las 3:00, vestido con una camiseta blanca, pantalones oscuros y una cadena de oro con cruz.

Según las grabaciones de las cámaras de seguridad, salió del local acompañado por una persona no identificada. No regresó al apartamento Airbnb en Ronda de Sant Pere, donde tenía previsto volver a Estados Unidos el sábado.

Perfil de Jimmy Gracey

James Paul Gracey, conocido como Jimmy, era el mayor de cinco hermanos y vivía en Elmhurst, cerca de Chicago. Estudiaba tercer curso de contabilidad en la Universidad de Alabama y era un miembro activo de la fraternidad Theta Chi, donde desempeñaba dos roles importantes. Tenía aspiraciones en auditoría y asesoría contable, según su perfil en LinkedIn. Además, trabajaba como repartidor para una start-up dedicada a envíos para universitarios y había sido caddie en el exclusivo club de golf Hinsdale. Apasionado del hockey, se graduó en St. Ignatius College Prep. Su estatura era entre 1,85 y 1,90 m y pesaba 79 kg; tenía pelo oscuro y rizado.

Sus padres, Taras (abogado) y Therese, junto a sus hermanos, lo describían como amable, responsable y dedicado. La universidad les ofreció apoyo directo tras su desaparición. Jimmy llegó a Barcelona el lunes después de pasar por Ámsterdam para disfrutar del spring break junto a amigos locales.

La búsqueda y los hallazgos clave

Desde el miércoles, los Mossos concentraron sus esfuerzos en buscarlo en el mar: buzos, helicópteros, policía marítima y lanchas participaron activamente. Durante la operación encontraron su cartera flotando cerca de la Barceloneta, lo que reforzó la teoría sobre una caída al agua. Por otro lado, la Guardia Urbana localizó su teléfono móvil en manos de un ladrón habitual conocido por su actividad delictiva en esa zona costera. Este hombre afirmó que encontró el dispositivo; los policías confirmaron que pertenecía a Jimmy al contactar con algunos números recientes guardados en él. Se desconoce si fue un robo o si lo perdió accidentalmente, pero no se considera que esto esté relacionado con su muerte.

El padre viajó desde Chicago para repartir fotos por la playa e colaborar con los investigadores. La madre publicó un mensaje conmovedor en Facebook: «Mi hijo estaba visitando amigos en Barcelona. Salieron a Shoko y no ha vuelto. La policía tiene su teléfono». Amigos como Cavin McLay también hicieron eco del suceso: se separó del grupo y no supimos más. La organización SOS Desaparecidos se puso en contacto con la familia para ofrecer asistencia.