La Guardia Civil transporta 81 millones de euros en droga en una caravana digna del salvaje Oeste

La Guardia Civil ha puesto en marcha un impresionante operativo para el transporte de droga valorada en 81 millones de euros.

Un tráiler, cargado con más de 10.000 kilogramos de cocaína, hachís y sustancias sintéticas, avanza bajo la protección de coches camuflados y patrullas Toyota Land Cruiser.

Veinte agentes se encargan de resguardar el convoy que parte de Huelva con destino a Madrid, donde la carga será destruida en hornos especializados.

España se sitúa a la cabeza en incautaciones de drogas en Europa, junto a Bélgica y Países Bajos. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional se encargan de decomisar grandes cantidades y son responsables también del traslado hasta su destrucción final. Este operativo asegura que dicha mercancía no regrese a las calles.

El programa Apatrullando de La Sexta, presentado por Jalis de la Serna, mostró recientemente este proceso: la Guardia Civil transporta 81 millones de euros en droga en una caravana propia del salvaje Oeste.

El convoy en acción

El tráiler principal lleva la droga debidamente precintada. Una decena de vehículos lo rodea, con coches camuflados tanto delante como detrás, además de patrullas visibles que garantizan su seguridad. Mantienen una velocidad constante entre 90 y 100 km/h. El conductor debe seguir un protocolo muy estricto: no se detiene salvo en puntos previamente establecidos, verifica todo con equipos especializados y evita cualquier riesgo innecesario.

Además, el convoy realiza paradas secretas para recoger más droga incautada en diferentes puntos del país. Retira el precinto, introduce la nueva carga y vuelve a sellar todo. Así logra acumular los 10.000 kilos sin que nadie se entere. La ruta es confidencial para esquivar las miradas avizoradas de las mafias que acechan el botín. En los puntos de descanso hay más vehículos que vigilan el perímetro.

Vehículos en el operativo : En total son 10, incluyendo el tráiler, los camuflados y los Land Cruiser.

: En total son 10, incluyendo el tráiler, los camuflados y los Land Cruiser. Agentes implicados : Aproximadamente 20, que rotan para mantener siempre la alerta.

: Aproximadamente 20, que rotan para mantener siempre la alerta. Carga total : Más de 10.000 kg (cocaína, hachís y sintéticas), cuyo valor asciende a 81 millones de euros.

: Más de 10.000 kg (cocaína, hachís y sintéticas), cuyo valor asciende a 81 millones de euros. Destino: Madrid, donde será incinerada en instalaciones especializadas.

Protocolo del conductor y custodia

El conductor recibe instrucciones claras y precisas. Solo actúa si detecta alguna amenaza: si eso ocurre, alerta a los escoltas y sigue maniobras para evadir cualquier posible peligro. La Guardia Civil se encarga de custodiar la droga desde su decomiso inicial, ya sea por parte suya o por parte de la Policía Nacional. Todo está destinado a incineradoras autorizadas. Este traslado recuerda a las caravanas del salvaje Oeste, pero adaptado con tecnología moderna y un sigilo absoluto.

España incauta tanta droga gracias a su eficacia policial o al alto tráfico, o incluso por ambas razones juntas. En Andalucía, un foco clave para estas operaciones, se suman kilos diariamente gracias a iniciativas como esta que parten desde Huelva, una zona caliente conocida por el hachís procedente del Estrecho; además, recoge paquetes durante el trayecto provenientes de Almería o Cádiz.

Datos clave del operativo

Aspecto Detalle Inicio Huelva Fin Madrid (destrucción) Velocidad 90-100 km/h Paradas Secretas, para recoger más carga Seguridad 20 agentes, 10 vehículos; sigilo máximo Droga Más de 10.000 kg; 81M €

Las mafias europeas observan estos movimientos con atención. La Guardia Civil innova constantemente para mantenerse un paso adelante: rutas variables y comunicaciones cifradas son parte fundamental del plan. Un error podría costarles millones. Este convoy pone de manifiesto su firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

La caravana antidroga avanza sin tregua, blindada contra posibles asaltos.