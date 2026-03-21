Marlaska gasta un pastizal infame en abanicos, gorras y bolis para ‘regalos’, un día después de hundirse el techo del cuartel de Mieres

«Marlaska es la cloaca de la Policía, Interior huele a mucha mierda».

Con esta dureza resume la diputada popular Ana Vázquez la situación del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska desde hace 8 años.

Lo hace en una entrevista en Okdairio que no tierne desperdicio.

Fernando Grande-Marlaska vuelve a ser el centro de la controversia por su manejo del erario público.

El titular del Ministerio del Interior ha puesto en marcha una licitación que asciende a casi 100.000 euros para adquirir abanicos, gorras, bolígrafos y otros artículos promocionales destinados a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Lo publica con todo detalle la periodista Rosalina Moreno en OkDiario.

Esto sucede en un momento especialmente inoportuno, ya que apenas 24 horas antes, el techo del cuartel de la Benemérita en Mieres (Asturias) se desplomó sobre un agente, quien resultó herido en diversas partes del cuerpo.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas, justo cuando Marlaska inauguraba la ampliación del cuartel de Chipiona (Cádiz), posando para las cámaras junto a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, mientras defendía públicamente la «inversión en infraestructuras como modelo de buena gestión».

La ironía no ha pasado desapercibida para muchos. La licitación, gestionada por la Dirección General de Tráfico bajo el mando de Pere Navarro, suma 91.941 euros con IVA e incluye 22 lotes que van desde sets de bolígrafos y portaminas hasta pulseras, bufandas tubulares, pendrives, tazas, mochilas, paraguas, pegatinas, artículos de bisutería y metopas institucionales.

Los lotes más costosos corresponden a pulseras (13.000 euros) y metopas (16.500 euros).

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria entre los agentes, ha expresado su indignación ante esta situación.

Su responsable jurídico, Eugenio Nemiña, quien también es vocal del Consejo de la Guardia Civil y miembro de la Comisión de Riesgos Laborales, ha manifestado su rechazo: «No podemos gastar dinero en regalos mientras nuestras instalaciones se desmoronan». Nemiña destaca que el Ministerio del Interior «se ha acostumbrado a tener un cuerpo policial cuyas instalaciones le salen gratis», obligando a los guardias civiles a mendigar constantemente apoyo económico a ayuntamientos y diputaciones para reparar o construir nuevas sedes cuando los edificios están en «estado lamentable».

Este gasto se suma a otra cifra aún más alarmante. La DGT ya había lanzado a licitación otros dos contratos de merchandising que totalizan casi 400.000 euros, lo que eleva el total destinado a regalos promocionales a más de 500.000 euros en los últimos meses.

Mientras tanto, los guardias civiles de Tráfico siguen operando con furgonetas que tienen hasta 15 años y vehículos con 500.000 kilómetros recorridos. Además, llevan siete años demandando un incremento en el complemento por penosidad de su especialidad, que actualmente se sitúa en 142,50 euros mensuales; esto es siete euros menos que hace casi dos décadas cuando se estableció en 150 euros.

Carlos Cantero, encargado del área de Tráfico en la AUGC, ha criticado con contundencia esta situación: «Este gasto en merchandising podría haberse utilizado para cubrir los 46 euros prometidos, cifra que resulta insuficiente para una unidad como la Guardia Civil, que cuenta con el mayor número de agentes fallecidos en acto de servicio dentro del cuerpo policial español —hasta 346 desde su fundación en 1959». La asociación denuncia que es «inaceptable» que el Ministerio destine casi 100.000 euros a artículos promocionales «mientras los guardias civiles continúan trabajando sin los medios necesarios y enfrentándose a condiciones laborales precarias».

Desde el Ministerio justifican este gasto argumentando que dicho material es «imprescindible para lograr un mínimo aceptable para garantizar la imagen institucional de la Agrupación de Tráfico durante los eventos donde asiste el general jefe».

Sin embargo, para la AUGC es «vergonzoso» que Interior invierta «cantidades tan elevadas en comprar regalos» mientras los agentes carecen incluso de recursos básicos. La organización sostiene que «con marketing no se salva ninguna vida» y critica cómo Pere Navarro ha transformado la seguridad vial en propaganda.

La disparidad entre el derroche destinado a regalos institucionales y la precariedad existente en las instalaciones y recursos disponibles para los guardias civiles ha causado asombro e indignación entre los agentes. Nemiña advierte que si el Ministerio «desea mantener el actual despliegue operativo de la Guardia Civil», debe contar con un presupuesto adecuado para mantener las instalaciones adecuadamente y si no es así, tendrá que contemplar una reestructuración. Esta polémica pone al descubierto unas prioridades muy cuestionables dentro de una gestión más preocupada por cuidar su imagen institucional que por garantizar la seguridad y bienestar de quienes arriesgan sus vidas cada día en las carreteras españolas.