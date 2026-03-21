La Policía Nacional arresta al día más delincuentes extranjeros que españoles en todo el país

Un informe policial de gran relevancia ha sacado a la luz cifras que hasta ahora estaban dispersas en atestados de localidades específicas.

La Policía Nacional arresta diariamente a más extranjeros que españoles, de acuerdo con un documento interno fechado el 18 de marzo, que registró 1.033 detenciones en un día cualquiera: 527 de estas personas (51,02%) eran de nacionalidad extranjera, superando notablemente a los ciudadanos españoles detenidos.

Las fuentes policiales consultadas subrayan que esto no es un hecho aislado, sino «un día cualquiera en la oficina».

Este análisis, presentado por Marcos Ondarra de THE OBJECTIVE, representa un avance informativo al ofrecer por primera vez en España un mapa exhaustivo sobre las regiones que enfrentan mayores retos relacionados con la inmigración irregular.

Los datos evidencian tendencias preocupantes: mientras que en 2024 los detenidos de origen español representaban el 37,36%, en 2025 esa cifra cayó al 33,73%, lo que pone de manifiesto un aumento sostenido en las detenciones de extranjeros, especialmente aquellos provenientes de Marruecos y Argelia.

Disparidades regionales alarmantes

Las proporciones de extranjeros detenidos se disparan en ciertas áreas. Madrid es la región con más detenciones, registrando diariamente 250 arrestos: 160 son personas extranjeras, casi el doble que los españoles (90). A continuación se sitúa Andalucía, donde la proporción cambia (155 nacionales frente a 73 foráneos), y la Comunidad Valenciana (61 españoles y 75 extranjeros). Sin embargo, Cataluña destaca por tener la mayor proporción de extranjeros entre los detenidos: 28 de los 39 arrestos diarios (72%) corresponden a no nacionales.

El corredor mediterráneo y el sur del país concentran el mayor porcentaje de detenciones de extranjeros; no obstante, Madrid y Baleares también presentan cifras significativas. En contraste, los detenidos nacionales aún predominan en el noroeste, donde Galicia, Asturias y Cantabria muestran patrones disímiles al resto del territorio.

Delito y multirreincidencia: el patrón oculto

Más allá de las cifras generales, el documento policial no detalla nacionalidades ni tipos delictivos específicos; sin embargo, datos complementarios sugieren patrones inquietantes. La multirreincidencia entre ciertos grupos de extranjeros es un fenómeno habitual, especialmente en delitos contra el patrimonio como hurtos y robos con violencia, concentrados en grandes urbes.

En Barcelona, la situación es particularmente alarmante: el 91% de los detenidos por hurtos y el 83,5% por robos violentos son extranjeros, según lo admitido por la Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat. Asimismo, en Navarra, los individuos extranjeros fueron responsables del 62,96% de los delitos sexuales, del 73,3% de los homicidios y del 71,77% de los robos ocurridos en 2025; esto revela una notable concentración de criminalidad grave dentro de este colectivo.

El reflejo carcelario

Estos datos también se reflejan en las cárceles españolas. Uno de cada tres reclusos es extranjero: 20.524 sobre un total de 61.858 internos. En Cataluña, esta tendencia se ha acentuado desde 2023; allí hay 4.437 reclusos extranjeros entre un total de 8.594 encarcelados (51,83%). Madrid muestra un 42% de reclusos no nacionales; Andalucía presenta cifras similares con 2.652 presos extranjeros y la Comunidad Valenciana alberga a 1.845 personas extranjeras entre sus cinco mil ochocientos reclusos.

El fenómeno también afecta a menores: entre los 1.207 delincuentes juveniles en cárceles españolas, hay 672 (55,68%) que provienen del extranjero. Estas cifras han sido obtenidas mediante solicitudes de transparencia dirigidas a las autoridades policiales y evidencian que el comportamiento delictivo no conoce fronteras ni edades.

Contexto de regularización y tensión política

La reciente aprobación de una regularización extraordinaria para más de 500.000 migrantes en situación irregular mediante decreto el pasado 26 enero ha generado una considerable tensión política. El Congreso aprobó una moción el pasado 18 marzo pidiendo frenar esta medida con los votos a favor del PP, Vox y Junts; aunque cabe señalar que tal petición no tiene carácter vinculante para el Gobierno.

Los requisitos para esta regularización incluyen no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público; sin embargo, este proceso ha suscitado controversia respecto a su efectividad real. La Policía Nacional ha detectado seis nuevas rutas utilizadas por inmigrantes desde terceros países hacia España; además, operaciones como la desarticulación reciente de redes dedicadas al uso fraudulento del padrón en Almería ponen al descubierto intentos engañosos relacionados con la legalización.